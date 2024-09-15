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Нотариуска и психологиня. Новые нормы украинского языка в действии

Нотариуска и психологиня. Новые нормы украинского языка в действии - 15.09.2024 Украина.ру

Нотариуска и психологиня. Новые нормы украинского языка в действии

Завершился пятилетний "переходный период", и с этого года в украинских школах начали преподавать новый украинский язык.

2024-09-15T05:40

2024-09-15T05:40

2024-09-15T05:40

украина

ивано-франковск

владимир зеленский

камала харрис

михаил чаплыга

эксклюзив

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Пять лет были нужны, чтобы учителя выучили новые "нормы".Как только не переделывали малороссийское наречие, чего только не придумывали.Особенно отличились, к сожалению, большевики, которые и придумали почти полностью тот странный негармоничный конструкт, который называется сегодня "современный украинский язык".Достаточно сказать, что даже падежи и их названия, практически все правила синтаксиса и грамматики были придуманы в 20-е годы прошлого века.Когда и была создана Украинская советская республика, в которой проводилась бескомпромиссная украинизация (называлась она "коренизация") недрогнувшей большевистской рукой.Но даже тогда всё-таки не додумались "филологини" исковеркать малороссийское наречие до такой степени, как это сделано сегодня.Новые нормыКакие же новые идеи теперь внедряются в головы учеников?Буква "ф" в словах греческого происхождения будет заменена на "т".То есть город (и богиня) Афина будет теперь читаться и писаться как Атена."Анафема", которую давно пора объявить некоторым авторам современного церковного раскола на Украине - "анатема".Дифирамбы, которые постоянно поют Зеленскому в эфире бесконечного украинского Телемарафона, теперь станут "дитирамбы в етере".А, стойте, марафон же тоже греческое слово. Теперь это, значит, Телемаратон.Мифы, которыми так богата современная украинская история - это "миты". И так далее.Следующее интересное изменение. "Ау" становится "ав".Аудитория - "авдитория".Пауза - "павза".Фауна - "фавна".Также теперь убирается дефис в сложных словах, где первая часть слова иноязычная.Теперь на Украине будут писать без дефиса: вицепремьер, экспрезидент, антивирус.Активно внедряется буква Г с хвостиком. Она означает нечто среднее между украинским мягким "гэ" и "х".Поэтому фамилия, например, Камалы Харрис будет написана как Гаррис. Вицепрезидент Гаррис.О, извините, вицепрезидентка.Дело в том, что новые правила требуют повсеместного использования так называемых "феменитивов".Фемины и феминитивыТеперь по правилам украинского языка надо обязательно говорить и писать:Директорка, президентка, министерка, депутатка, юристка, адвокатка, нотариускаТакже появились:Филологиня, психологиня и гинекологиняИ это правильно! Чем более смешным, заумным и оторванным от обычного малороссийского говора будет этот и так полностью искусственный язык, тем лучше.Может быть, искусственность его станет наконец заметна самим носителям этого "литературного украинского".Но что делать, скажите, с новыми гендерными реалиями? Ведь очень скоро на Украине появится не только филологиня и психологиня, но и например, трансгендерка?Или это будет трансгендер? И с буквой "г" с хвостиком? И как называть, по старому полу или по новому? И там же еще 97, кажется, новых полов. Задача непростая. Не каждая филологиня справится.Как бы это ни было смешно, а людям не до смеха. Дети будут учить все эти феминитивы и "маратоны" с "авдиенциями" в школах. И отвечать на уроках на этом странном исковерканном птичьем языке.Украинский политолог Михаил Чаплыга, который уверяет, что является знатоком четырёх диалектов украинского, теперь заявил: вычеркивает фразу "владение украинским языком" из резюме.Он не понимает "современного украинского". Как и большинство тех, кто учил этот язык в прошлые годы.Языковые патрулиА мэр Ивано-Франковска, Руслан Марцинкив, как раз очень вовремя объявил о создании языковых патрулей в городе.Слишком много русского языка стало на улицах Ивано Франковска, жалуется мэр. Это потому что много переселенцев с Восточной Украины. С этим надо что-то делать.Решили создать патрули. Из добровольцев, которые будут следить за прохожими на улицах. И поправлять, требовать говорить на мове.Нет других забот в Ивано-Франковске.Кто угодно может стать языковым инспектором, завлекает добровольцев мэр. И уже набрали 50 человек. На общественных началах они будут патрулировать улицы города. Особенно: кафе, магазины, транспорт.Будут выявлять тех, кто говорит на русском, будут писать доносы языковому омбудсмену (есть такая государственная должность на Украине).Если реакция русскоговорящих будет агрессивной, говорит мэр Марцинкив, будут вызывать полицию.Всё это называется "популяризация украинского языка".Мэр называет ее "программа развития украинского языка памяти Ирины Фарион".Хорошая популяризация и программа развития, с участием полиции и стукачеством на своих ближних.Впрочем, западная Украина совершенно откровенно считает, что война на Украине - это не их война. Пусть "схидняки" воюют. А они могут пока и языковыми нормами позаниматься. И заодно отравить жизнь переселенцам с востока страны.Не было и нет никакой единой Украины. И "языковые патрули" "Франика" - только ещё одно доказательство этого.Если для популяризации языка необходимы патрули, что-то тут явно не так. То ли со страной, то ли с языком, то ли с самим популяризатором. Скорее всего, со всем этим вместе.А пока давайте поупражняемся на новом украинском. Можно на нем что-то внятное сказать или нет?Как будет называться на новом украинском член языкового патруля, если это женщина?Патрулянтка?Патрулярка?Членкиня патрульной службы?О том, кого и как цитировали относительно Украины и происходящих событий в эти дни СМИ - в статье Елены Мурзиной "Украина: Последние минуты. Цитаты недели"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

украина, ивано-франковск, владимир зеленский, камала харрис, михаил чаплыга, эксклюзив