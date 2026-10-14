https://ukraina.ru/20261014/u-ukrainy-germanii-i-tsru--bolshie-problemy-nachalsya-sud-po-severnym-potokam-1083813552.html

У Украины, Германии и ЦРУ — большие проблемы: начался суд по "Северным потокам"

У Украины, Германии и ЦРУ — большие проблемы: начался суд по "Северным потокам" - 14.10.2026 Украина.ру

У Украины, Германии и ЦРУ — большие проблемы: начался суд по "Северным потокам"

Спустя целых 4 года после подрыва газопроводов "Северный поток" наконец запущен судебный процесс по этому делу. Одновременно с этим выяснились новые подробности причастности к теракту американских спецслужб

2026-10-14T18:43

2026-10-14T18:43

2026-10-14T18:43

эксклюзив

германия

украина

италия

вооруженные силы украины

цру

северный поток

валерий залужный

диверсия

суд

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14 октября в Высшем земельном суде Гамбурга состоялось первое из 24 заседаний, запланированных до конца января 2027 года.На скамье обвиняемых – офицер ВСУ Сергей Кузнецов, которого задержали 21 августа 2025 года в районе Римини по ордеру, выданному федеральным судом ФРГ, а через 3 месяца экстрадировали в Германию. Его подозревают в "военном преступлении, применении запрещённых методов войны, заключающихся в нападении на гражданские объекты; осуществлении взрыва, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий", для чего, как сочли судьи, имеется достаточно улик.По версии следствия, именно Кузнецов руководил диверсионной группой, совершившей взрыв на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года.Представляясь на заседании, он назвал себя уроженцем Омска и гражданином Украины. От дачи показаний отказался."Наш подзащитный [как военнослужащий] не может докладывать ни суду, ни защитникам. Он обязан молчать", — пояснил адвокат касательно сути приказов и лиц, которые их отдавали.Сторона защиты настаивала на том, что "Северные потоки" нужно рассматривать не как гражданские объекты, а в контексте вооружённого конфликта на Украине, в связи с чем просят закрыть дело.Однако немецкие прокуроры придерживаются другого мнения."С учётом того, что он совершил деяния, будучи военнослужащим и с ведома государственных структур Украины, их следует расценивать как военное преступление", — заявил представитель федеральной прокуратуры Германии, оглашая обвинительное заключение.По версии следствия, участники теракта доставили взрывчатку к газопроводам на парусной яхте, арендованной у немецкой компании по подложным документам.В прошлом году телеканал N-TV сообщил, что, находясь под стражей в Италии, Кузнецов признался жене в работе на СБУ, что удалось установить посредством прослушки его телефона. А ещё говорил, что чувствует себя брошенным своей страной. Его адвокат ранее обращал внимание на тот факт, что посольство Украины в Италии не отреагировало на арест своего гражданина, а украинское правительство "оставило ответчика одного в этом вопросе".Если Кузнецова признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.Предстанут ли перед судом его подельники – вопрос. В отличие от Италии Польша, где по немецкому ордеру в сентябре 2025 года арестовали второго подозреваемого в подрыве "Северных потоков" — Владимира Журавлёва, отклонила запрос Германии об экстрадиции, и его освободили из-под стражи. Менее чем через год, 19 августа 2026-го, его всё же задержали, причём при очень любопытных обстоятельствах: в хорватском городе Пула, где он работал техническим консультантом на съёмках голливудского фильма "Остров Змеиный", посвящённого подрыву "Северных потоков". Три недели назад хорватский суд принял решение об экстрадиции Журавлёва в Германию, но процедура может затянуться, поскольку мужчина запросил в республике политическое убежище.Расследование диверсии на газопроводах, по которым российские энергоресурсы поступали в Европу, — это больше, чем просто расследование преступления. Это дело имеет важное геополитическое значение."Судебное разбирательство в Гамбурге способно поставить в крайне неловкое положение как немецкое, так и украинское правительства", — написала в преддверии заседания британская газета The Times, поясняя, что это дело может предоставить критикам поддержки Киева со стороны Берлина весомые аргументы для политических атак.Впрочем, не только Германия и Украина рискуют оказаться в уязвимом положении.Перед самым заседанием в информационном пространстве появились ранее неизвестные подробности о роли в диверсии Соединённых Штатов, точнее – американских спецслужб. Совпадение? Непонятно (хотя подобные совпадения как правило случайными не бывают, но с выводами спешить не будем).Немецкий журналист Оливер Шрём рассказал в эфире телеканала N-TV, что, когда организаторы решили взорвать трубопроводы, они обратились к своим американским контактам."Это были украинцы, но не Украина. Заказчики были враждебны Зеленскому. Однако Залужный (будучи главнокомандующим ВСУ – Ред.) знал и дал согласие", — подчёркивает Шрём.За терактом, как указано в книге "Подрыв", которую он написал вместе с Ульрихом Тиле, стоят бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковник Василий Бурба* и полковник СБУ, имевший опыт работы и в ГУР, и в Силах специальных операций, Роман Червинский. Группой руководил уже упомянутый Сергей Кузнецов."По результатам нашего расследования, ЦРУ заранее знало о готовящейся диверсии. Его сотрудники в Германии поначалу не возражали против этого плана, более того, они даже дали понять, что готовы оказать финансовую поддержку", — заявил Шрём.Однако в итоге американская спецслужба кардинально изменила свою позицию. Дело не в том, что агенты осознали всю опасность и аморальность задумки, — просто о готовящейся диверсии узнала разведслужба Нидерландов. ЦРУ опасалось, что общественности станет известно об их контактах с организаторами подрыва, поэтому Управление предупредило о готовящемся теракте Германию и других партнёров. При этом со стороны ЦРУ в адрес украинцев-диверсантов не было принципиального возражения относительно идеи о взрыве "Северных потоков", американцы так и не сказали организаторам оставить эту затею.Следующее заседание по делу о подрыве "Северных потоков" состоится 27 октября, объявил судья Высшего земельного суда Гамбурга. Что же, посмотрим, назовут ли имена исполнителей и заказчиков теракта, чего ждёт российская сторона.* физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов на территории РФ

https://ukraina.ru/20260504/s-vashimi-dengami-i-nashimi-mozgami-teper-vozmozhno-vs-novye-podrobnosti-podryva-severnykh-potokov-1078592989.html

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эксклюзив, германия, украина, италия, вооруженные силы украины, цру, северный поток, валерий залужный, диверсия, суд