https://ukraina.ru/20261014/zelenskiy-razdrazhaet-trampa-no-delo-ne-v-nm-chego-na-samom-dele-dobivayutsya-ssha-1083789982.html

Зеленский раздражает Трампа, но дело не в нём. Чего на самом деле добиваются США

Зеленский раздражает Трампа, но дело не в нём. Чего на самом деле добиваются США - 14.10.2026 Украина.ру

Зеленский раздражает Трампа, но дело не в нём. Чего на самом деле добиваются США

Нетривиальность, эмоциональность и склонность к резким высказываниям президента США Дональда Трампа всем давно знакомы, однако нынешняя волна обострений в отношениях с Киевом вызвала крайне острую реакцию американской общественности

2026-10-14T08:32

2026-10-14T08:32

2026-10-14T08:32

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Журнал The Atlantic яростно критикует хозяина Белого дома за заявление о необходимости проведения президентских выборов на Украине, поскольку Владимир Зеленский не способен заключить мирную сделку. А ещё сильнее – за договорённость с российским коллегой Владимиром Путиным о поставках дизеля, для чего потребовалось ослабить санкции."Президент намекнул, что цель его новой политики — снижение цен на топливо для американцев. Возможно, он хочет убедить избирателей, что причина высоких цен — Украина, а не его собственная война в Иране. Но это недостаточное объяснение или оправдание для этих радикальных мер. Объём экспорта топлива, который могла бы осуществить Россия, слишком мал, влияние на цены слишком незначительно, а риторика слишком запоздала, чтобы повлиять на результаты выборов", — говорится в статье.Преимущество демократов ровно за три недели до промежуточных выборов составляет 8,3%. Их шансы получить контроль хотя бы в одной из палат Конгресса, по оценке американского экономиста Джеффри Сакса, превышают 90%. Если так произойдёт, то это будет иметь для Дональда Трампа весьма значительные последствия – потеря либо Палаты представителей, либо Сената уравновесит притязания главы государства на единоличную власть, поясняет Сакс."На этот раз всё выглядит совсем иначе: это внезапная, отчаянная попытка заставить Украину капитулировать и спасти российскую экономику, возможно, для того, чтобы наконец завершить многочисленные сделки, которые, как известно, россияне обсуждали с американскими переговорщиками и другими лицами из окружения Трампа. К ним относятся сделки, касающиеся газопровода "Северный поток", добычи полезных ископаемых в Арктике, замороженных российских активов в европейских банках и многое другое", — продолжает The Atlantic, комментируя действия президента на украинском треке.Что подразумевается под сделками в этом контексте? Россия должна пойти на некие уступки, чтобы США посодействовали разблокировке активов, которые ЕС незаконно удерживает, или возобновлению поставок по "Северным потокам", для чего необходима лишь политическая воля, так что ли?Как бы ни был Трамп настроен на восстановление двусторонних отношений, что точно пойдёт на пользу и Москве, и Вашингтону, тем не менее, прикладывать усилия настолько, чтобы РФ укрепляла свои позиции в списке ведущих мировых экономик, он явно не будет. А зачем президенту США, провозгласившему принцип "America first", создавать своими руками конкурента?В первый срок правления Трамп лично уговаривал бывшую тогда канцлером ФРГ Ангелу Меркель отказаться от поддержки строительства "Северного потока-2" в обмен на переговоры по новому торговому соглашению между Америкой и Европой. Об этом в 2018 году писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на немецких, европейских и американских чиновников. Сложно представить, что сейчас, когда газопровод совсем остановлен, президент США будет ратовать за его перезапуск! Перекрытый "поток" не только ослабляет позиции РФ на европейском энергетическом рынке (окончательно она не ушла, более того, за первые 9 месяцев 2026 года ЕС нарастил закупки российского арктического СПГ до рекордных 12,18 млн тонн, +9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го), но и делает менее конкурентоспособными европейские товары. Совсем недавно президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что в значительной степени она обеспечивалась за счёт дешёвых российских энергоресурсов.Вот что ещё в укор американскому лидеру ставит The Atlantic: "Отношения Трампа с Россией остаются напряжёнными, важными и очень странными. В конечном итоге Трамп всегда принимает российскую точку зрения, независимо от того, кто является лидером. С момента своей первой поездки в Москву в 1987 году, когда это ещё был Советский Союз, он громко повторял российскую пропаганду и отражал российские взгляды. <…> Он менял своё мнение по поводу абортов и криптовалют, в разное время поддерживал разные политические партии, но его неприязнь к демократическим союзникам Америки и предпочтение России оставались на удивление неизменными".Не будем лезть в дебри того, что было почти 40 лет назад, нам важен Трамп-президент, а не бизнесмен. Смешно даже подозревать в продвижении российской пропаганды человека, ставшего жертвой Рашагейта. Из-за этого ему по многим аспектам пришлось кардинально изменить свою позицию: вместо того, чтобы развивать сотрудничество с Москвой, он ввёл рекордное количество антироссийских санкций, а также не разблокировал дипломатическую собственность РФ на территории Соединённых Штатов, доступ к которой российская сторона не имеет до сих пор.Так что Трамп в нынешней ситуации спасает, конечно, не российскую экономику, а себя — особенно перед выборами в Конгресс. Дизельная сделка действительно выгодна для России, как сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, поскольку российские компании получат возможность экспортировать дизель и, соответственно, дополнительную выручку, валюту, но для администрации Белого дома это тоже крайне важно. Обострившийся в сентябре энергетический кризис повлёк за собой, помимо взлетевших цен на солярку, рост цен на грузоперевозки, технику, доставку продуктов питания, отопление домов и много что ещё. В общем, выросла стоимость жизни для всех американцев. Население и так было недовольно сложившейся ситуацией, а сейчас – и того сильнее. И это прямо перед самыми выборами. Конечно же, президент страны должен искать способы, как бы всё это исправить. Заключить сделку с Россией – не просто один из них, а, наверно, самый выигрышных из возможных на сегодняшний день.America first – это не просто красивый предвыборный лозунг, это принцип, которого реально придерживается американское руководство: если того требуют национальные интересы, Соединённые Штаты спокойно выводят из-под действия санкций тот или иной сектор (например, удобрения). Сейчас это требуется для энергетического. Но даже больше – для внутриполитического.По рейтингам сильнее всего проседают именно внутренние аспекты: экономика и инфляция (недовольство электората действиями Трампа находится на уровне 42% и 29,5% соответственно, по Ирану ненамного больше – 30,6%, по Украине - 24,8%) — так что нужно с этим что-то делать. Прежде всего постараться снизить недовольство касательно топлива, а это можно сделать при помощи РФ.И дело тут не в желании снести Зеленского, пусть он и раздражает Трампа уже не на шутку. Как сказал представитель Белого дома на условиях анонимности журналу The Atlantic, самонадеянность главы киевского режима, игнорирующего призывы прекратить удары по российским НПЗ, выводит Трампа из себя.Он может лишить Украину разведданных и Starlink из-за недовольства Зеленского, пишет Politico. Договорённости РФ и США о поставках дизеля согласованы в самый неподходящий момент для Украины, готовящейся к тяжёлой зиме."Украинский лидер рискует спровоцировать то, что Трамп перекроет жизненно важную американскую поддержку в сфере разведки или заставит Илона Маска отключить Starlink, интернет-сервис SpaceX, от которого в значительной степени зависят ВСУ", — говорится в публикации.За отказ от атак на российские НПЗ Штаты ничего взамен предлагать Киеву не будут, о чём спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер сообщили украинской делегации, передают источники газеты The New York Times. Американские переговорщики подчеркнули, что Вашингтон "и так многое делает для Украины", поэтому Зеленскому не следует рассчитывать на компромисс в этом вопросе.Противоречивые сведения звучат на протяжении всего дня: то ли Вашингтон продолжает делиться разведданными с Киевом, то ли прекратил. Была надежда, что новый пресс-секретарь Белого Дома Кэти Захария прояснит ситуацию, но нет – она лишь пообещала вернуться с ответом позже.Так или иначе, как бы ни поступила американская администрация, она будет делать то, что выгоднее для неё лично и для Соединённых Штатов как для государства, а вовсе не на то, что важнее для процесса урегулирования украинского конфликта как такового.

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https://ukraina.ru/20260926/zapravit-mashinu-ili-vylechit-rebnka-zelenskiy-postavil-amerikantsev-pered-tyazhlym-vyborom--1083434585.html

https://ukraina.ru/20261012/vpervye-za-vsyu-istoriyu-ukrainy-chto-budet-s-zelenskim-posle-stychki-s-trampom-1083766808.html

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