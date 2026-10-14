https://ukraina.ru/20261014/ekonomika-ukrainy-i-voyna-sveta-tepla-i-vody-ne-budet-vsekh-rabochikh--na-front-1083788741.html

Экономика Украины и война: света, тепла и воды не будет, всех рабочих – на фронт

Экономика Украины и война: света, тепла и воды не будет, всех рабочих – на фронт - 14.10.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: света, тепла и воды не будет, всех рабочих – на фронт

Украинский новостной фон минувшей недели наполнился комментариями профильных экспертов о ситуации с электроснабжением, подачей воды и подготовкой к отопительному сезону. Киев и Киевская область, где ещё тепло и не начался отопительный сезон, уже живут в режиме аварийных отключений, затрагивающих в том числе и подачу воды

2026-10-14T09:36

2026-10-14T09:36

2026-10-14T09:36

эксклюзив

украина

киев

испания

людмила денисова

ростислав кравец

ярослав железняк

ес

кабмин

жкх

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На этом фоне Кабмин желает ужесточить порядок бронирования работников предприятий ЖКХ, а заодно лишить украинцев права на отсрочку.Ещё более жёсткие бронированияИз разных источников поступает информация о грядущем изменении правил бронирования и предоставления отсрочек. Детали разнятся, однако все сходятся в одном: количество забронированных сократят, а многих лишат права на отсрочку.Бывший омбудсмен Людмила Денисова — известная лживыми заявлениями о массовых изнасилованиях украинок российскими солдатами, недостоверность которых признала даже украинская Генпрокуратура, — сообщила о подготовке к ужесточению правил отсрочки от мобилизации для родственников людей с инвалидностью. Цель изменений — "унификация законодательства и борьба с уклонением от мобилизации". По факту же за этим эвфемизмом скрывается желание добраться до очередного находящегося в поле зрения мобилизационного резерва.Адвокат Ростислав Кравец вместе с нардепом Ярославом Железняком указывают ещё на три важных изменения в этой сфере.Во-первых, изменится методика расчёта количества забронированных от предприятия. Из общего числа работников предприятия исключат тех, у кого есть отсрочка на общих основаниях. Как следствие, военкомы смогут мобилизовать дополнительных работников.Во-вторых, вновь изменится орган, который будет отвечать за принятие решений о статусе критически важных предприятий и согласование бронирования. Им станет Координационный центр при Кабмине, в которых войдут 17 человек от СБУ, ГУР, СВР и полиции. Это означает, что денежные потоки потекут в новом направлении, а все решения будут приниматься исходя из финансовых соображений и продолжения войны.В-третьих, предполагается сократить квоты забронированных на предприятиях теплоснабжения, водоснабжения и сферы обращения с бытовыми отходами с 75% до 60%, а в "оборонной промышленности" со 100% до "максимум 75%".И вот этот момент ярче всего иллюстрирует приоритеты киевской власти. Важнейшая задача для неё — отлов людей для продолжения войны, а не стабилизация тыла для выживания гражданских.Можно было и не готовитьсяК слову, о проблемах с поддержанием работоспособности критически важной инфраструктуры.Начало октября показало, что отопительный сезон во многих украинских городах не начнётся. Глава Харьковской областной военной администрации Синегубовсообщил о критических повреждения Харьковской ТЭЦ-5, подающей тепло в 90% жилого фонда города. Следовательно, обогревать дома придётся модульными котельными, которые, как ранее утверждали власти, активно устанавливались в рамках подготовки к российским ударам.Энергоэксперт Александр Харченко утверждает, что вся генерация в Киеве уничтожена ещё прошлой зимой, его коллега Станислав Игнатьев добавляет, что 80% всей электроэнергии город получает от Ровенской АЭС через ПС "Киевская", по которой активно прилетает уже несколько недель подряд.В целом, ничего из перечисленного новостями в подлинном смысле этого слова не является. По Харьковской ТЭЦ-5 прилетает с 2022 года, а её уничтожение было исключительно вопросом времени. Киевские номерные ТЭЦ попали под раздачу в начале текущего года. Трипольскую ТЭЦ под Киевом поражали несколько раз с 2024 года, и её остановка тоже была предсказуемой.Схожие проблемы и у водоканалов. В Киеве после атак без воды на день осталось 70% города.Замгендиректора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко заявил, что одной из причин перебоев с водоснабжением в городе являются недостаточные квоты для забронированных сотрудников. Электрическая часть водоканала построена в 1970-е годы — ей около 50 лет, и из-за скачков напряжения она перегорает. А чинить некому: водоканал за четыре года потерял 40% персонала и действовавшего вплоть до начала 2026 года 50% резервирования, которые подняли до 75%, но теперь сократят до 60%. Горцуценко отмечает, что один его сотрудник вынужден трудиться за четверых.Директор ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь прогнозирует введение графиков подачи воды во время длительных отключений электроэнергии. И не мудрено: киевские городские чиновники без конкурса передали контракт на установку генераторов на объектах "Водоканала" стоимостью 615,6 млн гривен компании "Фасад-сервис-буд". Сметы засекретили, аванс в 30% передали, а закончить работы должны до 27 марта 2027 года.Проблему с обесточиванием канализационно-насосных станций отдельные чиновники предлагают решать сбросом неочищенных стоков в Днепр, чему несказанно обрадуются в Днепропетровске и Запорожье.Поэтому вопрос подготовки к зиме в нынешних украинских условиях стоит адресовать не столько инженерам и энергетикам, сколько чиновникам и политикам. Первые провалили организацию работ, контроль за их исполнением и надлежащее финансирование, руководствуясь логикой Миндича: зачем восстанавливать, если Россия всё равно уничтожит, что позволит переложить всю ответственность на Москву.А вторые предпочитают воевать несмотря ни на что в условиях, когда Украина ещё в 2014 (не говоря уже о 2022) не могла себе позволить войну и так как научились на зарабатывать на войне. А простым смертным в это время рассказывают о том, как один уровень власти мешает эффективно работать другому, кормят перемогами и убаюкивают обещаниями скорого энергетического мира/перемирия.В целом, подобная дискуссия приводит к нормализации ситуации отсутствия базовых коммунальных благ цивилизации и откату в доиндустриальную эпоху с туалетом на улице и водой из ведра.Индивидуальная евроинтеграцияЭксперт по недвижимости Виталий Котенко со ссылкой на данные Генерального совета нотариата Испании за 2022–2025 годы сообщает о покупке украинцами недвижимости в Испании на 2 млрд евро. При этом за 4 года количество сделок выросло на 56%, достигнув 14399 штук.Украинцы активно покупали недвижимость в странах Евросоюза и до 2022 года — граждане Украины годами лидировали среди всех иностранцев по количеству первичных получений видов на жительство.Однако оценить масштабы скупки недвижимости в масштабах всего ЕС невозможно — статистические органы большинства стран не предоставляют разбивку по приобретенной иностранцами недвижимости в разрезе гражданства. Кроме того, 14 с лишним тысяч покупок недвижимости в Испании не тождественны 14 тыс. собственников или семей: лицо может купить несколько объектов недвижимости и сдавать их в аренду. А украинские чиновники могут покупать квартиры десятками.Испания и Польша в данном случае являются исключениями, которые, впрочем, позволяют понять масштаб явления.Ещё в 2021 году граждане Украины составляли основную часть покупателей недвижимости в стране, которая переходила в собственность иностранцев. Тогда граждане Украины заключили 1485 сделок. В 2022 году количество сделок выросло вдвое, в 2025 – больше 4000 сделок. Схожая ситуация и в Польше с той лишь поправкой, что она ближе к Украине и недвижимость там дешевле.Как видно, граждане Украины евроинтегрируются в индивидуальном порядке: сперва через "бевзиз", затем посредством режима временной защиты и после через ВНЖ с покупкой квартиры.Прочие новостиКабмин по непонятным причинам передумал повышать ставку НДС на 1% ради создания фонда помощи бизнесу. Вместо этого бизнесу вообще не будут помогать."Криворожсталь" остановила производство и начала консервировать мощности, на что у предприятия уйдёт около 2 месяцев. Возобновят работу лишь после окончания войны. По сути, удары ВКС стали последним шагом, который позволил менеджерам закрыть завод, который не приносил материнской компании прибыль с 2022 года.На прошлой неделе стало известно о возобновлении экспорта газа с Украины в ЕС, который был под запретом с 2022 года. Теперь газ в ЕС смогут экспортировать все добывающие компании, но объём ограничат 15% от месячной добычи каждой компании. В масштабах всей страны это 2,7 млрд м3 в год или 225 млн м3 ежемесячно. Деньги в очередной раз победили здравый смысл и потребность в создании резервов.Глава евродипломатии Кая Каллас вновь заявила о желании ЕС конфисковать замороженные ЗВР России для финансирования Украины. При этом позиция Бельгии по данному вопросу остаётся неизменной, а значит никакой реальной конфискации не будет.

https://ukraina.ru/20261012/epidemiologicheskaya-katastrofa-v-kieve-za-tri-dnya-nazvano-uslovie-1083765263.html

https://ukraina.ru/20261013/ukraine-pora-poluchit-novogo-prezidenta-uvolit-li-tramp-zelenskogo-1083776742.html

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Иван Лизан https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, украина, киев, испания, людмила денисова, ростислав кравец, ярослав железняк, ес, кабмин, жкх