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"Мы не потянем": Ле Пен дала оценку вступлению Украины в ЕС и помощи Киеву

"Мы не потянем": Ле Пен дала оценку вступлению Украины в ЕС и помощи Киеву - 14.10.2026 Украина.ру

"Мы не потянем": Ле Пен дала оценку вступлению Украины в ЕС и помощи Киеву

Вступление Украины в Евросоюз станет "харакири" для сообщества, а также обернется "колоссальными экономическими потерями" и утратой суверенитета для Франции, заявила кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью газете Financial Times

2026-10-14T19:08

2026-10-14T19:08

2026-10-14T19:12

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В случае своей победы на президентских выборах Марин Ле Пен намерена кардинально пересмотреть политику Парижа в отношении Киева. Лидер партии "Национальное объединение" заявила о готовности в течение полугода прекратить масштабное финансирование Украины, оставив лишь точечную подготовку военных специалистов."Честно было бы сказать Зеленскому — или, точнее, предупредить его: послушайте, мы больше не можем, мы больше не потянем. Мы уже выделили 90 млрд евро в виде кредитов, из которых на долю Франции приходится 18 млрд евро. 18 млрд евро — это действительно очень много", - отметила Ле Пен.Кандидат в президенты намерена заблокировать утверждение нового семилетнего бюджета Евросоюза, в котором на помощь Киеву заложено до 100 миллиардов евро. Для этого она готова удержать половину французских отчислений в общеевропейскую казну. Кроме того, Ле Пен исключила перспективу членства Украины в ЕС, назвав такой шаг "совершением харакири", утратой суверенитета и "абсолютно огромными экономическими потерями" для Франции. Согласно данным социологических опросов, Марин Ле Пен является фаворитом предстоящих президентских выборов, намеченных на 18 апреля 2027 года.О том, что Зеленского всё чаще называют главным препятствием для установления мира на Украине — в материале Никиты Волковича Деньги или власть: Зеленского загнали в безвыходное положение на сайте Украина. ру.

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новости, франция, марин ле пен, financial times, украина.ру, ес