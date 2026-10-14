"Мы не потянем": Ле Пен дала оценку вступлению Украины в ЕС и помощи Киеву
19:08 14.10.2026 (обновлено: 19:12 14.10.2026)
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкОткрытие предвыборного штаба Марин Ле Пен в Париже
Вступление Украины в Евросоюз станет "харакири" для сообщества, а также обернется "колоссальными экономическими потерями" и утратой суверенитета для Франции, заявила кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью газете Financial Times
В случае своей победы на президентских выборах Марин Ле Пен намерена кардинально пересмотреть политику Парижа в отношении Киева. Лидер партии "Национальное объединение" заявила о готовности в течение полугода прекратить масштабное финансирование Украины, оставив лишь точечную подготовку военных специалистов.
"Честно было бы сказать Зеленскому — или, точнее, предупредить его: послушайте, мы больше не можем, мы больше не потянем. Мы уже выделили 90 млрд евро в виде кредитов, из которых на долю Франции приходится 18 млрд евро. 18 млрд евро — это действительно очень много", - отметила Ле Пен.
Кандидат в президенты намерена заблокировать утверждение нового семилетнего бюджета Евросоюза, в котором на помощь Киеву заложено до 100 миллиардов евро. Для этого она готова удержать половину французских отчислений в общеевропейскую казну. Кроме того, Ле Пен исключила перспективу членства Украины в ЕС, назвав такой шаг "совершением харакири", утратой суверенитета и "абсолютно огромными экономическими потерями" для Франции.
Согласно данным социологических опросов, Марин Ле Пен является фаворитом предстоящих президентских выборов, намеченных на 18 апреля 2027 года.
О том, что Зеленского всё чаще называют главным препятствием для установления мира на Украине — в материале Никиты Волковича Деньги или власть: Зеленского загнали в безвыходное положение на сайте Украина. ру.
"Честно было бы сказать Зеленскому — или, точнее, предупредить его: послушайте, мы больше не можем, мы больше не потянем. Мы уже выделили 90 млрд евро в виде кредитов, из которых на долю Франции приходится 18 млрд евро. 18 млрд евро — это действительно очень много", - отметила Ле Пен.
Кандидат в президенты намерена заблокировать утверждение нового семилетнего бюджета Евросоюза, в котором на помощь Киеву заложено до 100 миллиардов евро. Для этого она готова удержать половину французских отчислений в общеевропейскую казну. Кроме того, Ле Пен исключила перспективу членства Украины в ЕС, назвав такой шаг "совершением харакири", утратой суверенитета и "абсолютно огромными экономическими потерями" для Франции.
Согласно данным социологических опросов, Марин Ле Пен является фаворитом предстоящих президентских выборов, намеченных на 18 апреля 2027 года.
О том, что Зеленского всё чаще называют главным препятствием для установления мира на Украине — в материале Никиты Волковича Деньги или власть: Зеленского загнали в безвыходное положение на сайте Украина. ру.
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