https://ukraina.ru/20240914/1057446023.html

Украина: Последние минуты. Цитаты недели

Украина: Последние минуты. Цитаты недели - 14.09.2024 Украина.ру

Украина: Последние минуты. Цитаты недели

О чем говорят и пишут в Европе, в мире и на Украине? Кого цитируют новостные агентства? О чем говорили на прошедшей неделе?

2024-09-14T10:05

2024-09-14T10:05

2024-09-14T10:05

эксклюзив

украина

европа

германия

владимир зеленский

марио драги

олаф шольц

ес

евросоюз

мид

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Сразу два довольно известных человека заговорили об "агонии" и "последних минутах". Речь идет об Украине и Европе."На последнем издыхании"Джеффри Сакс, американский экономист, настроен очень пессимистично:- Украина проигрывают на поле боя. Правительство Зеленского находится на последнем издыхании. Возможно, даже в последние минуты своей жизни."Медленная агония"Так называет то, что происходит с Европой, Марио Драги, бывший президент Италии.Он представил ЕС доклад об экономических перспективах Европы.Внезапно выяснилось, что ЕС покупает газ втридорога.Газ в Европе на 345 процентов дороже, чем в США.А электроэнергия дороже на 158 процентов.Анекдотично, но это результат санкций, которые ЕС наложил на Россию. А санкции, извините за тавтологию, санкционировали США.Как же предлагает бороться с этим Драги? Отменить санкции? Конечно, нет.Предлагает развивать "зеленую энергию" и ИИ (искусственный интеллект), который магически позволит, наверное, преодолеть разрыв в 345 процентов?Также Драги предлагает создать из ЕС что-то типа экономического квазигосударства.Иначе Евросоюз ожидает "медленная агония".Сплотиться и сомкнуть, так сказать, европейские кулаки и локти.Марио Драги - это один из реальных правителей Европы, бывший глава Европейского ЦБ. Но к его голосу вряд ли прислушаются.Просто потому что "сомкнуть" ничего не получится. Агония будет продолжаться.Но почему Драги считает, что агония будет медленной?"Нация в бегах"Статья в итальянской газете "Ла Република" под таким названием посвящена, конечно, Украине.Италия наконец озвучила цифры, которые избегает называть Украина:На Украине осталось 28 МИЛЛИОНОВ населения.И, добавим, сотни тысяч уклонистов, которые прячутся от призыва внутри страныШольц - це зрада!После сообщений о том, что канцлер Шольц готовит новый мирный план по Украине, его почин охарактеризовала та же итальянская "Ла Република""Это новые "минские соглашения", которые не исключают передачу России части украинских территорий."Канцлера Германии жёстко поставил на место Зеленский. Он сказал: "Я даже не уверен, что такой план существует."Существует ли, нет ли, а уже пишут во всех украинских соцсетях: Шольц - зрадник (предатель)."Деструктивный"И план Китая и Бразилии Зеленский тоже раскритиковал. Зеленый Фантомас прямо разбушевался.Назвал этот план перемирия "деструктивным".Китай поставил Зеленского на место:"Мирные инициативы Китая и Бразилии получили одобрение более 110 стран. Мы продолжаем настаивать на политическом урегулировании украинского кризиса, " - сказала представитель МИД Китая.Зеленский уже не знает, что придумать, как всех раскритиковать. Свой план при этом он почему-то продолжает держать в тайне. Интересно, почему?Говорят, что план Зеленского состоит всего из одного пункта: Запад должен надавить на Россию.Также он приоткрыл еще одну деталь: "план будет носить в частности, психологический характер."А Украину тем временем начали "кусать" ближайшие соратники.Волынь"Призываю Украину как можно скорее найти решение по Волынской трагедии. Если нет, Польша примет жесткие меры против Украины", - заявил глава МИД Польши Сикорский.Только как же на Украине найдут решение, если они даже трагедией это не считают. Ничего особенного не было. Обычный геноцид.И еще одна зрада!А тем временем "зрада" назревает в отношениях Польши и Германии"Из-за внутренних государственных обязательств" отменил поездку в Германию президент Дуда."Из-за разногласий в расписании" на ту же встречу не прибыл канцлер ФРГ Шольц.На самом деле, как сообщают СМИ, в деле о взрыве "Северных потоков" появились новые подробности, которые совсем не украшают польское руководство и государство.Но немцы пока молчат. А поляки - нет, не молчат. Решительно кидаются в бой.Анджей Дуда, президент Польши:О ком это он?Это о немцах, которые покупают русский газ. Они "шокируют и поражают" Дуду.Конечно! Ведь Польша хотела бы, чтобы покупали у них, норвежский газ. Они и трубопровод к себе уже провели, и "Северные потоки" успешно взорвали, в составе международной группы террористов.Что-то выяснится скоро нелицеприятное для Польши, по поводу "Северных потоков". Не зря они так на Шольца набросились.Словакия И ЕСЕС обещает сократить финансирование Словакии. За что? Не отвечают "нормам". "Подрыв демократических норм", говорят.Видимо, на самом деле - за то, что премьер Фицо после покушения на него выжил и продолжает политику защищать национальные интересы.В Словакии нет беженцев, нет ЛГБТ*. А самое страшное, непростительное преступление - запрещены СМИ-иноагенты.Нидерланды и Германия выгоняют великих укровДва коротких сообщения:Это только начало массовой кампании перемещения. А есть еще кампания принуждения к труду.Германия, Шольц: "Заставьте их РАБОТАТЬ!"Жёстко, конечно. Работать? Вернуться на родину?Великие укры к такому обращению не привыкли.Фантазии об инаугурацииА тем временем Зеленский поблагодарил Панаму. Панама вдруг присоединилась к коммюнике "инаугурационного саммита мира в в Швейцарии".Что это за инаугурация? Зеленского, видимо?Вообще-то даже в западной прессе это мероприятие называется "провал в Бюргенштоке".Но Зеленский грезит: "инаугурационный саммит".Кругом чертиЗеленский назвал многочисленных православных верующих и священников, которые за него голосовали в 2019 году, "московскими чертями".Зеленский, конечно, рискует. Он же договорится. Реальные придут. С хвостами, котлами и ТРИЗУБАМИ.Сколько денег у ЗеленскогоУкраинский политолог Олег Соскин провел свое расследование. Основано оно на интуиции и знании человеческой психологии.Сколько же денег у президента Украины?У Зеленского больше 10 миллиардов долларов.Соскин говорит, что психика человека "до миллиарда" и после совершенно разная. А он видел многих украинских политиков, которые прошли этот путь: "из грязи в князи".Как только перешагнул за миллиард - "ну всё, это божество, наглость начинается невероятная, попирание законов". На примере Порошенко хорошо отслеживалось.Кстати, за время войны Порошенко, чтоб вы знали, стал богаче в 95 раз!На Украине больше нет декабряТаким мнением поделился украинский политолог Михаил Чаплыга.Финансирование армии и социальной сферы кое-как расписано до ноября. А декабря в планах украинских чиновников вообще нет.И это при том, что страна Украина должна отдать по кредитам больше миллиарда долларов до конца года. А поступления "западной помощи" меньше, чем эта сумма.Посмотрите, сколько у них дезертиров!Командир одного из подразделений разведки армии Украины Денис Ярославский говорит, что по телевизору нельзя озвучивать, сколько дезертиров в армии. Потому что:"Их будут крутить все российские паблики и кричать: "посмотрите, сколько у них дезертиров!"Цифры очень большие. Уже говорили, что дезертиров - не меньше 200 тысяч. Но скорее всего, еще больше.Мужчины спасаются, как могут. Просто покидают линию фронта и потом тихо сидят дома. Их уже даже не ищут. При таких цифрах уклонистов и дезертиров скоро получится, что одна половина страны ищет другую.Голкипер с ластамиА вот - удачный прецедент бегства.Голкипер одного из украинских клубов Денис Шелихов переплыл Тису, перебрался в итоге в Белоруссию и играет теперь за белорусскую команду.Как ему это удалось? Он действовал по плану.Месяц учился плавать с ластами. Переплыл спокойно и очень технично.Это еще один вариант спасения. Опасный, но возможный.10 миллионовСтолько жителей Украины имеют риск психических расстройств. Об этом сообщает ВОЗ.С приближением зимы тенденция усилится.Если считать, что на Украине сейчас 28 миллионов. То получается, почти у каждого третьего психическое расстройство?Британская экономияРадуются британцы! Они отдали Украине, в виде якобы помощи, военной техники на 223 миллиона фунтов. Техника была старая, но для Украины хорошая, сгодится, пишет британское издание.Весь смысл в том, что простая утилизация этой техники в Британии стоила бы 3,5 миллиарда фунтов!Сэкономили, получается.Молодцы, британцы. Нашли выход.Тем более, если Украине остались последние минуты.Может, еще удастся что-то спихнуть? Ненужное что-то. Пока Зеленский судорожно сочиняет свой план под названием "Запад, спаси нас!"От редакции. Мы, конечно, понимаем, что потенциал сопротивления у Украины еще достаточно велик. Но в данном случае мы - не о ситуации на фронте или внутри страны. Это цитаты. То есть, что думают и говорят об Украине и как ее используют ее так называемые союзники и партнеры.О том, что происходит на фронте спецоперации - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Упорные бои на ключевых участках фронта, уголовники-убийцы в ВСУ""Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240910/1057345658.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, европа, германия, владимир зеленский, марио драги, олаф шольц, ес, евросоюз, мид, северный поток