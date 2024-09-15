Алехин рассказал, почему ВСУ в Курской области сравнивают с фашистами - 15.09.2024 Украина.ру
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Алехин рассказал, почему ВСУ в Курской области сравнивают с фашистами
Алехин рассказал, почему ВСУ в Курской области сравнивают с фашистами - 15.09.2024 Украина.ру
Алехин рассказал, почему ВСУ в Курской области сравнивают с фашистами
Жестокость оккупантов ВСУ в отношении безоружных мирных жителей Курской области провоцирует жестокость в отношении пленных украинских солдат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
2024-09-15T06:24
2024-09-15T06:24
новости
курская область
россия
харьков
вооруженные силы украины
всу
терроризм
фашисты
мирные жители
военные преступления
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Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтерПо словам Алехина, в ходе контртеррористической операции в Курской области давно воюющие бойцы "воспринимают войну, такой, какая она есть"."Да, они более ревностно относятся к своей земле, - сказал Алехин. - Но их желание убить врага связано не с землей, а с поведением противника, потому что он ведет на нашей территории как немецкие фашисты. Свидетельств уже много"."Бойцы рассказывали, как с коптеров первые дни вторжения видели расстрелянные гражданские "Матизы", маленькие автомобили, на которых военные не будут передвигаться. Были случаи насилия над женщинами. Семья пыталась вырваться из зоны боевых действий, остановили украинские военные. Детям прострелили руки, раненый отец чудом сумел их спасти, а женщину они оставили себе…", - рассказал советник губернатора Курской области.По его словам, "таких историй много, и это вызывает жестокость". При этом он констатировал проблему "остановить русского человека, который видел трупы расстрелянных мирных жителей". Таких обстоятельствах трудно ожидать, считает Алехин, что даже при покаянии не каждый дойдёт до пункта сбора военнопленных."За это покаяние никто не примет, - сказал Алехин. - Пришел на курскую землю, сразу сдался. Другой вариант – удобрить чернозем".Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу Также о текущем моменте СВО - в интервью Владимир Евсеев: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар
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новости, курская область, россия, харьков, вооруженные силы украины, всу, терроризм, фашисты, мирные жители, военные преступления, кто, плен, военнопленные
Новости, Курская область, Россия, Харьков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, терроризм, фашисты, мирные жители, Военные преступления, КТО, плен, военнопленные

Алехин рассказал, почему ВСУ в Курской области сравнивают с фашистами

06:24 15.09.2024
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
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Жестокость оккупантов ВСУ в отношении безоружных мирных жителей Курской области провоцирует жестокость в отношении пленных украинских солдат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер
По словам Алехина, в ходе контртеррористической операции в Курской области давно воюющие бойцы "воспринимают войну, такой, какая она есть".
"Да, они более ревностно относятся к своей земле, - сказал Алехин. - Но их желание убить врага связано не с землей, а с поведением противника, потому что он ведет на нашей территории как немецкие фашисты. Свидетельств уже много".
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"Бойцы рассказывали, как с коптеров первые дни вторжения видели расстрелянные гражданские "Матизы", маленькие автомобили, на которых военные не будут передвигаться. Были случаи насилия над женщинами. Семья пыталась вырваться из зоны боевых действий, остановили украинские военные. Детям прострелили руки, раненый отец чудом сумел их спасти, а женщину они оставили себе…", - рассказал советник губернатора Курской области.
По его словам, "таких историй много, и это вызывает жестокость". При этом он констатировал проблему "остановить русского человека, который видел трупы расстрелянных мирных жителей". Таких обстоятельствах трудно ожидать, считает Алехин, что даже при покаянии не каждый дойдёт до пункта сбора военнопленных.
"За это покаяние никто не примет, - сказал Алехин. - Пришел на курскую землю, сразу сдался. Другой вариант – удобрить чернозем".
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу
Также о текущем моменте СВО - в интервью Владимир Евсеев: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар
 
НовостиКурская областьРоссияХарьковВооруженные силы УкраиныВСУтерроризмфашистымирные жителиВоенные преступленияКТОпленвоеннопленные
 
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