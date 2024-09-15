Исход СВО может решить ситуация под Курском, заявил Алехин
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
Жители Курской области понимают, что исход СВО будет решаться в Новогродовке на Покровском направлении, потому что нам важнее всего уничтожать врага в Донбассе.
"Они это понимают, - сказал Алехин. - Более того, освобождение Донбасса стояла как отдельная цель СВО. Мы к этой цели двигаемся. Но я все же не исключаю, что исход всей кампании может решить ситуация под Курском. Например, если мы не будем в лоб двигаться на Суджу, а попытаемся обойти ВСУ где-то в Глушковском районе и пойти дальше на Сумы (куда они не зашли), ситуация изменится коренным образом".
В итоге, заметил Алехин, у противника осложнится положение на линии боевого соприкосновения, которую он с трудом удерживает ДНР. ВСУ придётся ещё больше утончать свою линию обороны с риском прорывов других местах. Например, в Харьковской области, заметил Алехин.
10 сентября, 05:15По батальону в день: Евсеев рассказал, как ВС РФ перемалывают вражескую группировку в Курской областиДальше в Курской области ВСУ продвигаться не могут, противник вынужден вводить на российскую территорию по батальону в день, которые гарантированно уничтожаются. Это сказывается и на состоянии вражеских войск по всей линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
"Более того, когда ВСУ начнут передвигать войска вдоль границы, они сразу же попадут под удар нашей авиации. Это уже происходит с 6 августа – они двигаются, а мы их выжигаем. Мы уже даже не считаем, сколько там погибло вражеских солдат. А погибло их очень много", - констатировал Алехин.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.ру
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