Исход СВО может решить ситуация под Курском, заявил Алехин - 15.09.2024 Украина.ру
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Исход СВО может решить ситуация под Курском, заявил Алехин
Исход СВО может решить ситуация под Курском, заявил Алехин - 15.09.2024 Украина.ру
Исход СВО может решить ситуация под Курском, заявил Алехин
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
2024-09-15T08:18
2024-09-15T08:18
новости
донбасс
курская область
россия
вооруженные силы украины
всу
кто
сво
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Жители Курской области понимают, что исход СВО будет решаться в Новогродовке на Покровском направлении, потому что нам важнее всего уничтожать врага в Донбассе.Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер"Они это понимают, - сказал Алехин. - Более того, освобождение Донбасса стояла как отдельная цель СВО. Мы к этой цели двигаемся. Но я все же не исключаю, что исход всей кампании может решить ситуация под Курском. Например, если мы не будем в лоб двигаться на Суджу, а попытаемся обойти ВСУ где-то в Глушковском районе и пойти дальше на Сумы (куда они не зашли), ситуация изменится коренным образом".В итоге, заметил Алехин, у противника осложнится положение на линии боевого соприкосновения, которую он с трудом удерживает ДНР. ВСУ придётся ещё больше утончать свою линию обороны с риском прорывов других местах. Например, в Харьковской области, заметил Алехин."Более того, когда ВСУ начнут передвигать войска вдоль границы, они сразу же попадут под удар нашей авиации. Это уже происходит с 6 августа – они двигаются, а мы их выжигаем. Мы уже даже не считаем, сколько там погибло вражеских солдат. А погибло их очень много", - констатировал Алехин.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу Тем временем: Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Донбассе
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новости, донбасс, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, кто, сво, русский донбасс
Новости, Донбасс, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО, СВО, Русский Донбасс

Исход СВО может решить ситуация под Курском, заявил Алехин

08:18 15.09.2024
 
© Украина.руХарьковская и Белгородская области
Харьковская и Белгородская области - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
Жители Курской области понимают, что исход СВО будет решаться в Новогродовке на Покровском направлении, потому что нам важнее всего уничтожать врага в Донбассе.
Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер
"Они это понимают, - сказал Алехин. - Более того, освобождение Донбасса стояла как отдельная цель СВО. Мы к этой цели двигаемся. Но я все же не исключаю, что исход всей кампании может решить ситуация под Курском. Например, если мы не будем в лоб двигаться на Суджу, а попытаемся обойти ВСУ где-то в Глушковском районе и пойти дальше на Сумы (куда они не зашли), ситуация изменится коренным образом".
В итоге, заметил Алехин, у противника осложнится положение на линии боевого соприкосновения, которую он с трудом удерживает ДНР. ВСУ придётся ещё больше утончать свою линию обороны с риском прорывов других местах. Например, в Харьковской области, заметил Алехин.
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10 сентября, 05:15
По батальону в день: Евсеев рассказал, как ВС РФ перемалывают вражескую группировку в Курской областиДальше в Курской области ВСУ продвигаться не могут, противник вынужден вводить на российскую территорию по батальону в день, которые гарантированно уничтожаются. Это сказывается и на состоянии вражеских войск по всей линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
"Более того, когда ВСУ начнут передвигать войска вдоль границы, они сразу же попадут под удар нашей авиации. Это уже происходит с 6 августа – они двигаются, а мы их выжигаем. Мы уже даже не считаем, сколько там погибло вражеских солдат. А погибло их очень много", - констатировал Алехин.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу
Тем временем: Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Донбассе
 
НовостиДонбассКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВСУКТОСВОРусский Донбасс
 
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