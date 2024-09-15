https://ukraina.ru/20240915/1057351240.html

Исход СВО может решить ситуация под Курском, заявил Алехин

Исход СВО может решить ситуация под Курском, заявил Алехин - 15.09.2024 Украина.ру

Исход СВО может решить ситуация под Курском, заявил Алехин

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин

2024-09-15T08:18

2024-09-15T08:18

2024-09-15T08:18

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донбасс

курская область

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Жители Курской области понимают, что исход СВО будет решаться в Новогродовке на Покровском направлении, потому что нам важнее всего уничтожать врага в Донбассе.Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер"Они это понимают, - сказал Алехин. - Более того, освобождение Донбасса стояла как отдельная цель СВО. Мы к этой цели двигаемся. Но я все же не исключаю, что исход всей кампании может решить ситуация под Курском. Например, если мы не будем в лоб двигаться на Суджу, а попытаемся обойти ВСУ где-то в Глушковском районе и пойти дальше на Сумы (куда они не зашли), ситуация изменится коренным образом".В итоге, заметил Алехин, у противника осложнится положение на линии боевого соприкосновения, которую он с трудом удерживает ДНР. ВСУ придётся ещё больше утончать свою линию обороны с риском прорывов других местах. Например, в Харьковской области, заметил Алехин."Более того, когда ВСУ начнут передвигать войска вдоль границы, они сразу же попадут под удар нашей авиации. Это уже происходит с 6 августа – они двигаются, а мы их выжигаем. Мы уже даже не считаем, сколько там погибло вражеских солдат. А погибло их очень много", - констатировал Алехин.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу Тем временем: Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Донбассе

https://ukraina.ru/20240910/1057337159.html

донбасс

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новости, донбасс, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, кто, сво, русский донбасс