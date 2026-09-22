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ВС РФ поразили логистические центры и сухогруз в Одессе

ВС РФ поразили логистические центры и сухогруз в Одессе - 22.09.2026 Украина.ру

ВС РФ поразили логистические центры и сухогруз в Одессе

Армия России продолжила наносить удары по объектам на Украине, задействованным в обеспечении ВСУ. Об этом 22 сентября сообщило Минобороны РФ

2026-09-22T18:58

2026-09-22T18:58

2026-09-22T18:58

россия

украина

одесса

вооруженные силы украины

инфраструктура

порты

черное море

минобороны

спецоперация

сво

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"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - сказано в официальном сообщении.Там отмечено, что в результате ударов ВС РФ поражены логистические центры "Пальма" и "Новая линия" в Одессе, а в порту города – морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ.Тем временем украинские промышленники и аграрии констатируют невозможность экспорта и убытки из-за блокировки морских портов Украины. Руководство постсоветской республики согласилось рассмотреть вопрос о компенсациях, запросив зарубежную финансовую помощь. Удары российской армии по портам Украины усилились после того, как в Киеве приняли решение наносить удары по российским гражданским объектам - складам маркетплейсов, заводам, учебным учреждениям и автомобилям Скорой медпомощи. Новости на эту тему: ВСУ атаковали автомобиль Скорой помощи в Запорожской области - губернатор сообщил о погибшемБольше новостей дня представлено в обзоре О чем Зеленский будет молить Трампа в Нью-Йорке? Очередное турне киевского попрошайки. Итоги 22 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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