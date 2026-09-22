ВС РФ поразили логистические центры и сухогруз в Одессе - 22.09.2026 Украина.ру
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ВС РФ поразили логистические центры и сухогруз в Одессе
ВС РФ поразили логистические центры и сухогруз в Одессе - 22.09.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили логистические центры и сухогруз в Одессе
Армия России продолжила наносить удары по объектам на Украине, задействованным в обеспечении ВСУ. Об этом 22 сентября сообщило Минобороны РФ
2026-09-22T18:58
2026-09-22T18:58
россия
украина
одесса
вооруженные силы украины
инфраструктура
порты
черное море
минобороны
спецоперация
сво
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"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - сказано в официальном сообщении.Там отмечено, что в результате ударов ВС РФ поражены логистические центры "Пальма" и "Новая линия" в Одессе, а в порту города – морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ.Тем временем украинские промышленники и аграрии констатируют невозможность экспорта и убытки из-за блокировки морских портов Украины. Руководство постсоветской республики согласилось рассмотреть вопрос о компенсациях, запросив зарубежную финансовую помощь. Удары российской армии по портам Украины усилились после того, как в Киеве приняли решение наносить удары по российским гражданским объектам - складам маркетплейсов, заводам, учебным учреждениям и автомобилям Скорой медпомощи. Новости на эту тему: ВСУ атаковали автомобиль Скорой помощи в Запорожской области - губернатор сообщил о погибшемБольше новостей дня представлено в обзоре О чем Зеленский будет молить Трампа в Нью-Йорке? Очередное турне киевского попрошайки. Итоги 22 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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россия, украина, одесса, вооруженные силы украины, инфраструктура, порты, черное море, минобороны, спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, сводка сво, новости сво сейчас
Россия, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, инфраструктура, порты, Черное море, Минобороны, Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, новости СВО сейчас

ВС РФ поразили логистические центры и сухогруз в Одессе

18:58 22.09.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРакетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в порт Одессы
Ракетный эсминец США Дональд Кук вошел в порт Одессы - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Армия России продолжила наносить удары по объектам на Украине, задействованным в обеспечении ВСУ. Об этом 22 сентября сообщило Минобороны РФ
"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - сказано в официальном сообщении.
Там отмечено, что в результате ударов ВС РФ поражены логистические центры "Пальма" и "Новая линия" в Одессе, а в порту города – морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ.
Тем временем украинские промышленники и аграрии констатируют невозможность экспорта и убытки из-за блокировки морских портов Украины. Руководство постсоветской республики согласилось рассмотреть вопрос о компенсациях, запросив зарубежную финансовую помощь.
Удары российской армии по портам Украины усилились после того, как в Киеве приняли решение наносить удары по российским гражданским объектам - складам маркетплейсов, заводам, учебным учреждениям и автомобилям Скорой медпомощи.
Новости на эту тему: ВСУ атаковали автомобиль Скорой помощи в Запорожской области - губернатор сообщил о погибшем
Больше новостей дня представлено в обзоре О чем Зеленский будет молить Трампа в Нью-Йорке? Очередное турне киевского попрошайки. Итоги 22 сентября
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