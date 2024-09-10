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Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Донбассе

Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Донбассе - 10.09.2024 Украина.ру

Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Донбассе

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию 10 сентября подтвердило Министерство обороны РФ

2024-09-10T12:31

2024-09-10T12:31

2024-09-10T12:31

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Накануне российские войска выбили врага из населенного пункта Мемрик в ДНР, а чуть раньше ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, подтвердил также зачистку российскими силами поселка Водяное.Российское издание "Военное обозрение" отметило, что этот факт создает для угледарского гарнизона ВСУ ситуацию охвата с нескольких направлений. Журналисты оговорились, что пока это не полноценный котел, но пути снабжения противника очевидно близки к обрушению.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново и Новогродовка в Донецкой Народной Республике.Последние два поселка были зачищены российскими военными в прошедшие выходные. Это значит, отмечают военные эксперты, что ВС РФ вплотную приблизились к Покровску (Красноармейску), так как указанные населенные пункты находятся в непосредственной близости от этого города.

https://ukraina.ru/20240909/1057318611.html

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