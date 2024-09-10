Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Донбассе - 10.09.2024 Украина.ру
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Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Донбассе
Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Донбассе - 10.09.2024 Украина.ру
Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Донбассе
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию 10 сентября подтвердило Министерство обороны РФ
2024-09-10T12:31
2024-09-10T12:31
новости
россия
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донбасс
вооруженные силы украины
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Накануне российские войска выбили врага из населенного пункта Мемрик в ДНР, а чуть раньше ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, подтвердил также зачистку российскими силами поселка Водяное.Российское издание "Военное обозрение" отметило, что этот факт создает для угледарского гарнизона ВСУ ситуацию охвата с нескольких направлений. Журналисты оговорились, что пока это не полноценный котел, но пути снабжения противника очевидно близки к обрушению.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново и Новогродовка в Донецкой Народной Республике.Последние два поселка были зачищены российскими военными в прошедшие выходные. Это значит, отмечают военные эксперты, что ВС РФ вплотную приблизились к Покровску (Красноармейску), так как указанные населенные пункты находятся в непосредственной близости от этого города.
https://ukraina.ru/20240909/1057318611.html
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новости, россия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, минобороны, минобороны рф, освобождение, населенный пункт
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Минобороны РФ, освобождение, населенный пункт

Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Донбассе

12:31 10.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Вооруженные силы России освободили населенные пункты Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию 10 сентября подтвердило Министерство обороны РФ
"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка. Активными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Галицыновка. В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
Накануне российские войска выбили врага из населенного пункта Мемрик в ДНР, а чуть раньше ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, подтвердил также зачистку российскими силами поселка Водяное.
Российское издание "Военное обозрение" отметило, что этот факт создает для угледарского гарнизона ВСУ ситуацию охвата с нескольких направлений. Журналисты оговорились, что пока это не полноценный котел, но пути снабжения противника очевидно близки к обрушению.
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Вчера, 11:44
Окружение Угледара продолжается: российские военные освободили Водяное - СМИНаселенный пункт Водяное, расположенный к северо-востоку от Угледара, освобожден российскими военными. Об этом 9 сентября сообщило издание "Военное обозрение"
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново и Новогродовка в Донецкой Народной Республике.
Последние два поселка были зачищены российскими военными в прошедшие выходные. Это значит, отмечают военные эксперты, что ВС РФ вплотную приблизились к Покровску (Красноармейску), так как указанные населенные пункты находятся в непосредственной близости от этого города.
Карта ДНР - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
8 сентября, 07:15
ВСУ отступают на Покровском направлении, а в Курской области задержатся на пару недель – экспертКурская область вскоре будет освобождена от украинских оккупантов. Такую уверенность в интервью Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
 
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