Профилактику мошенничества и экстремизма усиливают в Херсонской области - губернатор - 22.09.2026 Украина.ру
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Профилактику мошенничества и экстремизма усиливают в Херсонской области - губернатор
Профилактику мошенничества и экстремизма усиливают в Херсонской области - губернатор - 22.09.2026 Украина.ру
Профилактику мошенничества и экстремизма усиливают в Херсонской области - губернатор
Профилактическая работа проводится с жителями Херсонской области. Об этом 22 сентября заявил губернатор российского региона Владимир Сальдо
2026-09-22T18:46
2026-09-22T18:46
новости
херсонская область
россия
мвд
владимир сальдо
новые регионы
новороссия
мошенничество
криминал
профилактика
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"Усиливаем профилактику мошенничества и экстремизма", - сообщил губернатор.В рамках профилактической работы сотрудники МВД вместе с военнослужащими военной комендатуры встретились с жителями Генического округа. Они напомнили о самых распространённых рисках в интернете."Людям рассказали, как не стать жертвой дистанционных мошенников, куда сообщать о подозрительном контенте и какая ответственность предусмотрена за экстремистские преступления и правонарушения. Также раздали памятки с алгоритмами действий, - рассказал Сальдо.По его мнению, меньше шансов обмануть тех людей, которых проинформировали о преступных схемах.Незадолго до этого Рада ввела тюремные сроки для сотрудников мошеннических колл-центровБольше новостей дня представлено в обзоре О чем Зеленский будет молить Трампа в Нью-Йорке? Очередное турне киевского попрошайки. Итоги 22 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, херсонская область, россия, мвд, владимир сальдо, новые регионы, новороссия, мошенничество, криминал, профилактика
Новости, Херсонская область, Россия, МВД, Владимир Сальдо, Новые регионы, Новороссия, мошенничество, криминал, профилактика

Профилактику мошенничества и экстремизма усиливают в Херсонской области - губернатор

18:46 22.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области Владимира Сальдо медиагруппе "Россия сегодня"
Интервью губернатора Херсонской области Владимира Сальдо медиагруппе Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Профилактическая работа проводится с жителями Херсонской области. Об этом 22 сентября заявил губернатор российского региона Владимир Сальдо
"Усиливаем профилактику мошенничества и экстремизма", - сообщил губернатор.
В рамках профилактической работы сотрудники МВД вместе с военнослужащими военной комендатуры встретились с жителями Генического округа. Они напомнили о самых распространённых рисках в интернете.

"Людям рассказали, как не стать жертвой дистанционных мошенников, куда сообщать о подозрительном контенте и какая ответственность предусмотрена за экстремистские преступления и правонарушения. Также раздали памятки с алгоритмами действий, - рассказал Сальдо.
По его мнению, меньше шансов обмануть тех людей, которых проинформировали о преступных схемах.
Незадолго до этого Рада ввела тюремные сроки для сотрудников мошеннических колл-центров
Больше новостей дня представлено в обзоре О чем Зеленский будет молить Трампа в Нью-Йорке? Очередное турне киевского попрошайки. Итоги 22 сентября
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