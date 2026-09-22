Профилактику мошенничества и экстремизма усиливают в Херсонской области - губернатор
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области Владимира Сальдо медиагруппе "Россия сегодня"
Профилактическая работа проводится с жителями Херсонской области. Об этом 22 сентября заявил губернатор российского региона Владимир Сальдо
"Усиливаем профилактику мошенничества и экстремизма", - сообщил губернатор.
В рамках профилактической работы сотрудники МВД вместе с военнослужащими военной комендатуры встретились с жителями Генического округа. Они напомнили о самых распространённых рисках в интернете.
"Людям рассказали, как не стать жертвой дистанционных мошенников, куда сообщать о подозрительном контенте и какая ответственность предусмотрена за экстремистские преступления и правонарушения. Также раздали памятки с алгоритмами действий, - рассказал Сальдо.
"Людям рассказали, как не стать жертвой дистанционных мошенников, куда сообщать о подозрительном контенте и какая ответственность предусмотрена за экстремистские преступления и правонарушения. Также раздали памятки с алгоритмами действий, - рассказал Сальдо.
По его мнению, меньше шансов обмануть тех людей, которых проинформировали о преступных схемах.
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