https://ukraina.ru/20260922/profilaktiku-moshennichestva-i-ekstremizma-usilivayut-v-khersonskoy-oblasti---gubernator-1083363432.html

Профилактику мошенничества и экстремизма усиливают в Херсонской области - губернатор

Профилактику мошенничества и экстремизма усиливают в Херсонской области - губернатор - 22.09.2026 Украина.ру

Профилактику мошенничества и экстремизма усиливают в Херсонской области - губернатор

Профилактическая работа проводится с жителями Херсонской области. Об этом 22 сентября заявил губернатор российского региона Владимир Сальдо

2026-09-22T18:46

2026-09-22T18:46

2026-09-22T18:46

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"Усиливаем профилактику мошенничества и экстремизма", - сообщил губернатор.В рамках профилактической работы сотрудники МВД вместе с военнослужащими военной комендатуры встретились с жителями Генического округа. Они напомнили о самых распространённых рисках в интернете."Людям рассказали, как не стать жертвой дистанционных мошенников, куда сообщать о подозрительном контенте и какая ответственность предусмотрена за экстремистские преступления и правонарушения. Также раздали памятки с алгоритмами действий, - рассказал Сальдо.По его мнению, меньше шансов обмануть тех людей, которых проинформировали о преступных схемах.Незадолго до этого Рада ввела тюремные сроки для сотрудников мошеннических колл-центровБольше новостей дня представлено в обзоре О чем Зеленский будет молить Трампа в Нью-Йорке? Очередное турне киевского попрошайки. Итоги 22 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, херсонская область, россия, мвд, владимир сальдо, новые регионы, новороссия, мошенничество, криминал, профилактика