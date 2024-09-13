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Депутат Рады Дубинский из СИЗО рассказал, как вообще не повышать налоги для граждан
Депутат Рады Дубинский из СИЗО рассказал, как вообще не повышать налоги для граждан - 13.09.2024 Украина.ру
Депутат Рады Дубинский из СИЗО рассказал, как вообще не повышать налоги для граждан
Есть иные источники пополнения бюджета, нежели повышение налогов на граждан. Об этом 13 сентября заявил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат украинского парламента Александр Дубинский
2024-09-13T15:18
2024-09-13T15:18
2024-09-13T15:18
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украина
александр дубинский
сизо
верховная рада
нбу
налоги
нардеп
оппозиция
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По мнению нардепа, предложенный к рассмотрению Верховной Радой Украины законопроект о повышении налогов для населения (акцизы, НДС, военный сбор, физлица-предприниматели) до конца года пополнит госбюджет на 30 млрд гривен ($725 млн). При этом, отметил Дубинский, "50% налога на сверхприбыль банков, которую они выкачали из бюджета за счет депозитных сертификатов НБУ - принес бы минимум (!) 40 млр грн (а если поставить ставку 70%, то все 56 млрд)""То есть, если обложить налогом деньги банков, которые они получили не от бизнеса, а от бюджета воюющей страны - то налоги для граждан вообще можно не повышать", - констатировал находящийся в СИЗО депутат.Он предложил задать соответствующий вопрос главе украинского Нацбанка Андрею Пышному и членам президентской фракции "Слуга народа", охарактеризовав их в нецензурной форме.Ранее на эту тему: Дерусификация копейки, торговля малиной и бегство министров. Чем занимаются украинские элиты
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новости, украина, александр дубинский, сизо, верховная рада, нбу, налоги, нардеп, оппозиция
Новости, Украина, Александр Дубинский, СИЗО, Верховная Рада, НБУ, налоги, нардеп, оппозиция
Депутат Рады Дубинский из СИЗО рассказал, как вообще не повышать налоги для граждан
Есть иные источники пополнения бюджета, нежели повышение налогов на граждан. Об этом 13 сентября заявил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат украинского парламента Александр Дубинский
По мнению нардепа, предложенный к рассмотрению Верховной Радой Украины законопроект о повышении налогов для населения (акцизы, НДС, военный сбор, физлица-предприниматели) до конца года пополнит госбюджет на 30 млрд гривен ($725 млн). При этом, отметил Дубинский, "50% налога на сверхприбыль банков, которую они выкачали из бюджета за счет депозитных сертификатов НБУ - принес бы минимум (!) 40 млр грн (а если поставить ставку 70%, то все 56 млрд)"
"То есть, если обложить налогом деньги банков, которые они получили не от бизнеса, а от бюджета воюющей страны - то налоги для граждан вообще можно не повышать", - констатировал находящийся в СИЗО депутат.
Он предложил задать соответствующий вопрос главе украинского Нацбанка
Андрею Пышному и членам президентской фракции "Слуга народа
", охарактеризовав их в нецензурной форме.