Депутат Рады Дубинский из СИЗО рассказал, как вообще не повышать налоги для граждан - 13.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240913/1057437599.html
Депутат Рады Дубинский из СИЗО рассказал, как вообще не повышать налоги для граждан
Депутат Рады Дубинский из СИЗО рассказал, как вообще не повышать налоги для граждан - 13.09.2024 Украина.ру
Депутат Рады Дубинский из СИЗО рассказал, как вообще не повышать налоги для граждан
Есть иные источники пополнения бюджета, нежели повышение налогов на граждан. Об этом 13 сентября заявил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат украинского парламента Александр Дубинский
2024-09-13T15:18
2024-09-13T15:18
новости
украина
александр дубинский
сизо
верховная рада
нбу
налоги
нардеп
оппозиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102789/81/1027898153_0:71:1198:744_1920x0_80_0_0_206298a1433624992ee92f8fcbadb72c.jpg
По мнению нардепа, предложенный к рассмотрению Верховной Радой Украины законопроект о повышении налогов для населения (акцизы, НДС, военный сбор, физлица-предприниматели) до конца года пополнит госбюджет на 30 млрд гривен ($725 млн). При этом, отметил Дубинский, "50% налога на сверхприбыль банков, которую они выкачали из бюджета за счет депозитных сертификатов НБУ - принес бы минимум (!) 40 млр грн (а если поставить ставку 70%, то все 56 млрд)""То есть, если обложить налогом деньги банков, которые они получили не от бизнеса, а от бюджета воюющей страны - то налоги для граждан вообще можно не повышать", - констатировал находящийся в СИЗО депутат.Он предложил задать соответствующий вопрос главе украинского Нацбанка Андрею Пышному и членам президентской фракции "Слуга народа", охарактеризовав их в нецензурной форме.Ранее на эту тему: Дерусификация копейки, торговля малиной и бегство министров. Чем занимаются украинские элиты
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102789/81/1027898153_55:0:1142:815_1920x0_80_0_0_14dac884f28ca753f03823846a1bbed7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, александр дубинский, сизо, верховная рада, нбу, налоги, нардеп, оппозиция
Новости, Украина, Александр Дубинский, СИЗО, Верховная Рада, НБУ, налоги, нардеп, оппозиция

Депутат Рады Дубинский из СИЗО рассказал, как вообще не повышать налоги для граждан

15:18 13.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр ДубинскийАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Дубинский
Читать в
Есть иные источники пополнения бюджета, нежели повышение налогов на граждан. Об этом 13 сентября заявил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат украинского парламента Александр Дубинский
По мнению нардепа, предложенный к рассмотрению Верховной Радой Украины законопроект о повышении налогов для населения (акцизы, НДС, военный сбор, физлица-предприниматели) до конца года пополнит госбюджет на 30 млрд гривен ($725 млн). При этом, отметил Дубинский, "50% налога на сверхприбыль банков, которую они выкачали из бюджета за счет депозитных сертификатов НБУ - принес бы минимум (!) 40 млр грн (а если поставить ставку 70%, то все 56 млрд)"
"То есть, если обложить налогом деньги банков, которые они получили не от бизнеса, а от бюджета воюющей страны - то налоги для граждан вообще можно не повышать", - констатировал находящийся в СИЗО депутат.
Он предложил задать соответствующий вопрос главе украинского Нацбанка Андрею Пышному и членам президентской фракции "Слуга народа", охарактеризовав их в нецензурной форме.
Ранее на эту тему: Дерусификация копейки, торговля малиной и бегство министров. Чем занимаются украинские элиты
 
НовостиУкраинаАлександр ДубинскийСИЗОВерховная РадаНБУналогинардепоппозиция
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:15Каждый день рождаются новые решения: разработчик беспилотников об уникальном шансе, который даёт СВО
17:12Зеленский придумал новую цель для старой атаки на Курскую область
17:03Как телеведущая может стать дипломатом? Захарова объяснила назначение Зейналовой послом в Маврикий
16:18Трамп строит из себя миротворца, вынашивая антироссийский план по Украине
16:13Набиуллина прокомментировала ситуацию с отказом иностранных банков принимать платежи из России
16:04"На испуг". Как одесские танки показали себя в бою
15:54Хочу жить в России! Калининградская область принимает русских из Европы и Азии с распростертыми объятиями
15:50Независимость "Укрэнерго" от Офиса Зеленского существует только в умах журналистов Politico - Павлив
15:40Готовы на жесткие меры: Набиуллина сделала заявление о ключевой ставке
15:28ЕС обсуждает механизм отправки в Киев украденных у России денег
15:19Новое оружие для Украины. Что начнётся, если Россия слишком быстро дойдёт до Днепра – военкор Линин
15:18Депутат Рады Дубинский из СИЗО рассказал, как вообще не повышать налоги для граждан
15:14Разошлись в показаниях: министр обороны ФРГ заявил о праве стран ЕС разрешить Киеву бить по России
14:49Москва высылает британских шпионов. Как Лондон пытается нанести России поражение
14:39Петербургским чиновникам запретили использовать бесплатные мессенджеры
14:09Миру — мир от Китая и Бразилии. А Украина и Запад защищают выгодную им войну
14:04Центральный банк России снова повысил ключевую ставку
13:34Московский врач о героизме курских медиков и детей: Такой гражданской солидарности я не видела нигде
13:29Порвутся ли отношения Москвы и Лондона после высылки британских дипломатов? Песков ответил
13:15Песков сказал, что станет с российско-турецкими отношениями после слов Эрдогана о Крыме
Лента новостейМолния