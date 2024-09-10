Веревка от Зеленского: в США узнали, что Киев натравил на Трампа евангелистов - 10.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240910/1057344196.html
Веревка от Зеленского: в США узнали, что Киев натравил на Трампа евангелистов
Веревка от Зеленского: в США узнали, что Киев натравил на Трампа евангелистов - 10.09.2024 Украина.ру
Веревка от Зеленского: в США узнали, что Киев натравил на Трампа евангелистов
Евангелисты имеют большое влияние на Республиканскую партию США. Этим фактом накануне выборов воспользовался киевский режим, чтобы лоббировать свои интересы по получению западной военной помощи. Об этом 10 сентября написали журналисты американского издания The Washington Post
2024-09-10T12:24
2024-09-10T13:33
новости
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
джей ди вэнс
the washington post
республиканская партия
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0c/1041715063_0:78:800:528_1920x0_80_0_0_3ad7f58ee1d9fe7886f5036216a0a335.jpg
Киев имеет самую большую евангелическую общину в Европе. И ее контакты с республиканцами могут стать решающими в вопросе выделения дополнительной военной помощи Украине, пишут журналисты.Владимир Зеленский, уточняют американские журналисты, уже "подсуетился" в этом вопросе, и посетил ежегодный Национальный молитвенный завтрак евангелистов."Хотя один может быть побежден, двое могут защитить себя. Веревка из трех нитей быстро не рвется", - сказал Зеленский на этом мероприятии, цитируя Книгу Екклесиаста (Библия, Ветхий Завет).В статье The Washington Post отмечается, что присутствие Зеленского на молитвенном завтраке "продемонстрировало растущее осознание руководством Украины необходимости налаживания тесных связей с евангельскими христианами страны". А их на Украине, по информации издания, от 800 тысяч до миллиона.The Washington Post также сослался на слова анонимного украинского чиновника, который заявил, что "эта помощь точно пригодится в случае победы Дональда Трампа и его критически настроенного к Киеву напарника Джей Ди Вэнса". В противном случае "у республиканцев будет значительное количество людей в Конгрессе".Очевидно, что попытку повлиять на американские выборы и степень лояльности нового президента к Киеву на Украине обдумывали уже давно. Еще в апреле советник президента Украины Андрей Ермак заявил американскому изданию The Hill, что "Украина — это "библейский пояс" Восточной Европы".Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Из Киева не раз звучали высказывания, что Украина надеется на поражение Дональда Трампа, так как он не изъявляет желания активно помогать киевскому режиму, а также много раз говорил, что став президентом, за сутки договорится о перемирии.
https://ukraina.ru/20180926/1021248529.html
https://ukraina.ru/20240910/1057343416.html
украина
киев
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0c/1041715063_44:78:695:566_1920x0_80_0_0_ffea7e75435679a673d79002f2e09d6d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, the washington post, республиканская партия, выборы
Новости, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, The Washington Post, Республиканская партия, выборы

Веревка от Зеленского: в США узнали, что Киев натравил на Трампа евангелистов

12:24 10.09.2024 (обновлено: 13:33 10.09.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Vox EspañaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© commons.wikimedia.org / Vox España
Читать в
Евангелисты имеют большое влияние на Республиканскую партию США. Этим фактом накануне выборов воспользовался киевский режим, чтобы лоббировать свои интересы по получению западной военной помощи. Об этом 10 сентября написали журналисты американского издания The Washington Post
Киев имеет самую большую евангелическую общину в Европе. И ее контакты с республиканцами могут стать решающими в вопросе выделения дополнительной военной помощи Украине, пишут журналисты.
Владимир Зеленский, уточняют американские журналисты, уже "подсуетился" в этом вопросе, и посетил ежегодный Национальный молитвенный завтрак евангелистов.
"Хотя один может быть побежден, двое могут защитить себя. Веревка из трех нитей быстро не рвется", - сказал Зеленский на этом мероприятии, цитируя Книгу Екклесиаста (Библия, Ветхий Завет).
В статье The Washington Post отмечается, что присутствие Зеленского на молитвенном завтраке "продемонстрировало растущее осознание руководством Украины необходимости налаживания тесных связей с евангельскими христианами страны". А их на Украине, по информации издания, от 800 тысяч до миллиона.
"Правительство делает ставку на то, что его собственные евангелисты могут стать мостом к своим коллегам в Соединенных Штатах, которые имеют влияние в Республиканской партии и могут помочь в их лоббистских усилиях по увеличению помощи", - подчеркивается в материале американского издания.
The Washington Post также сослался на слова анонимного украинского чиновника, который заявил, что "эта помощь точно пригодится в случае победы Дональда Трампа и его критически настроенного к Киеву напарника Джей Ди Вэнса". В противном случае "у республиканцев будет значительное количество людей в Конгрессе".
Очевидно, что попытку повлиять на американские выборы и степень лояльности нового президента к Киеву на Украине обдумывали уже давно. Еще в апреле советник президента Украины Андрей Ермак заявил американскому изданию The Hill, что "Украина — это "библейский пояс" Восточной Европы".
Турчинов Александр - РИА Новости, 1920, 26.09.2018
26 сентября 2018, 11:52
Турчинову - кесарево: «Кровавый пастор» возглавил протестантов УкраиныСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил, что возглавил «широкое объединение» протестантских религиозных и общественных организаций. Благодаря человеческим и финансовым ресурсам этот союз сможет эффективно влиять на общественно-политическую жизнь страны. Так Турчинов нашел свой путь в политике Украины
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Из Киева не раз звучали высказывания, что Украина надеется на поражение Дональда Трампа, так как он не изъявляет желания активно помогать киевскому режиму, а также много раз говорил, что став президентом, за сутки договорится о перемирии.
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
11:28
Путин согласился не бить по объектам энергетики Украины, но Киев отказался - ШойгуДо вторжения ВСУ в Курскую область президент РФ Владимир Путин согласился на предложение Турции отказаться от ударов по объектам энергетики, а также по торговому и гражданскому флоту противника. Однако Киев не пошел на такие договоренности. Об этом 10 сентября сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу
 
НовостиУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжей Ди ВэнсThe Washington PostРеспубликанская партиявыборы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:30Быть на правильной стороне. Почему харьковчане, прожившие 15 лет в Германии, переехали в Россию
13:28Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской области
13:24В России начался суд над наемницей из "Грузинского легиона"
13:20Мэр Ивано-Франковска объявил кампанию против "обилия русскоговорящих жителей"
13:11Киев переходит к терактам. Главное на Украине на 13:00 10 сентября
13:04Радикально сменил риторику от отчаяния. Как Шольц попал в ловушку и теперь призывает к "миру"
13:01Супер Марио спасает Европу: что стоит за резонансным докладом Драги и при чем здесь США
12:31Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Донбассе
12:24Веревка от Зеленского: в США узнали, что Киев натравил на Трампа евангелистов
12:19США взяли Францию за банк - Шойгу объяснил срыв поставок "Мистралей"
12:16Киев вербовал террористов в Сирии для операций против России - СМИ
11:58Венесуэла: проигравший кандидат Запада сбежал, а американские пираты захватили самолет Мадуро
11:28Путин согласился не бить по объектам энергетики Украины, но Киев отказался - Шойгу
11:27Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область
10:39Следком возбудил дело о теракте после ночной атаки украинских дронов
10:38"Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по Украине
10:10Пленный сослуживец "Волыны" рассказал, почему нациста невзлюбили в ВСУ
10:07Госдума РФ потребовала привлечь к уголовной ответственности иноагентов за призывы вооружать ВСУ
09:45Территория дома в Раменском, где погибла женщина, оцеплена
09:34На Украине признали, что политическая система страны зашла в тупик
Лента новостейМолния