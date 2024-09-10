Веревка от Зеленского: в США узнали, что Киев натравил на Трампа евангелистов
12:24 10.09.2024 (обновлено: 13:33 10.09.2024)
Евангелисты имеют большое влияние на Республиканскую партию США. Этим фактом накануне выборов воспользовался киевский режим, чтобы лоббировать свои интересы по получению западной военной помощи. Об этом 10 сентября написали журналисты американского издания The Washington Post
Киев имеет самую большую евангелическую общину в Европе. И ее контакты с республиканцами могут стать решающими в вопросе выделения дополнительной военной помощи Украине, пишут журналисты.
Владимир Зеленский, уточняют американские журналисты, уже "подсуетился" в этом вопросе, и посетил ежегодный Национальный молитвенный завтрак евангелистов.
"Хотя один может быть побежден, двое могут защитить себя. Веревка из трех нитей быстро не рвется", - сказал Зеленский на этом мероприятии, цитируя Книгу Екклесиаста (Библия, Ветхий Завет).
В статье The Washington Post отмечается, что присутствие Зеленского на молитвенном завтраке "продемонстрировало растущее осознание руководством Украины необходимости налаживания тесных связей с евангельскими христианами страны". А их на Украине, по информации издания, от 800 тысяч до миллиона.
"Правительство делает ставку на то, что его собственные евангелисты могут стать мостом к своим коллегам в Соединенных Штатах, которые имеют влияние в Республиканской партии и могут помочь в их лоббистских усилиях по увеличению помощи", - подчеркивается в материале американского издания.
The Washington Post также сослался на слова анонимного украинского чиновника, который заявил, что "эта помощь точно пригодится в случае победы Дональда Трампа и его критически настроенного к Киеву напарника Джей Ди Вэнса". В противном случае "у республиканцев будет значительное количество людей в Конгрессе".
Очевидно, что попытку повлиять на американские выборы и степень лояльности нового президента к Киеву на Украине обдумывали уже давно. Еще в апреле советник президента Украины Андрей Ермак заявил американскому изданию The Hill, что "Украина — это "библейский пояс" Восточной Европы".
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