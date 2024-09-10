https://ukraina.ru/20240910/1057330131.html

Дорого будет стоить: Акопов объяснил, почему Европа и США мечтают получить "приз" в виде Украины

Дорого будет стоить: Акопов объяснил, почему Европа и США мечтают получить "приз" в виде Украины - 10.09.2024 Украина.ру

Дорого будет стоить: Акопов объяснил, почему Европа и США мечтают получить "приз" в виде Украины

В Европе думают, что получат приз в виде Украины, но реально ничего они не получат. Это безумие, когда они делают вид, что верят в американские обещания, что Украину можно забрать у России и сделать частью Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2024-09-10T03:30

2024-09-10T03:30

2024-09-10T03:30

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Одни представители стан ЕС говорят, что нужно воевать "до поражения России", другие — что нужно "отползать" в сторону мирных переговоров. Третьи говорят, что якобы "нужно готовиться к вторжению русских войск в Европу после поражения Украины", отметил обозреватель.В Европе думают, что получат приз в виде Украины, но реально ничего они не получат. И это понимают не только в Москве и в Киеве, но и многие европейцы. Но они не могут прямо сказать, что "американцы развели их на русскую опасность и хотят, чтобы мы бились за кусок территории на востоке", сообщил эксперт.Это безумие, когда они делают вид, что верят в американские обещания, что Украину можно забрать у России и сделать частью Европы. При этом такое "приобретение" очень дорого обойдется европейцам, отметил он."Я не говорю про ядерную войну, это крайний вариант. Дорого будет стоить, когда они поймут, во сколько им это обойдётся даже не финансово, а геополитически", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Акопова о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему удар по училищу связи в Полтаве был важнее удара по Яворовскому полигону — в интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240909/1057323768.html

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