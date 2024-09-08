https://ukraina.ru/20240908/1057242772.html

Незалежко рассказал, как "все эти люди пытаются обманом затащить на Украину как можно больше войск НАТО"

Незалежко рассказал, как "все эти люди пытаются обманом затащить на Украину как можно больше войск НАТО" - 08.09.2024 Украина.ру

Незалежко рассказал, как "все эти люди пытаются обманом затащить на Украину как можно больше войск НАТО"

НАТО может принять рациональное решение по Киеву, когда поймёт, что вложил в него слишком много денег, а чуда уже не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко

2024-09-08T07:30

2024-09-08T07:30

2024-09-08T07:30

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По его мнению, сейчас на Западе между собой борются влиятельные группы и украинская тема у них тоже присутствует. В частности, это проявляется в президентской кампании США.Одна из таких групп, по словам Незалежко, представлена желающими максимальной эскалации украинского конфликта и напрямую курируют Зеленского."Они пытаются убедить весь остальной Запад, что нет никаких красных линий. "Смотрите, ВСУ вошли в Курскую область, а Россия не успокоила ядерным ударом этот воинствующий порыв киевского режима. Эй, Запад, в атаку! Россия все равно вам ничего не сделает". Это крайне ошибочная позиция", - сказал Незалежко.По его мнению, примерно такой же заявление сделал глава МИД Украины Дмрий Кулеба во время своего визита в Варшаву, когда призвал не бояться более решительно действовать против России."То есть все эти люди пытаются обманом затащить на Украину как можно больше войск НАТО, говоря им о том, что Россия якобы слабая. При этом они скрывают то, что происходит на Покровском направлении в Донбассе", - сказал украинский политический блогер и публицист.По его мнению, проблема США в том, что эта страна со времён Вьетнама не участвовала в большой войне и не несла серьёзные потери – людские и финансовые. Американцы забыли, к каким последствиям это может привести а Дональд Трамп "пытается вернуть в сознание американское общество и напомнить всем, что это все плохо может закончится", отметил Незалежко."Повторюсь, на Западе пока продолжится борьба этих влиятельных групп. Первая группа говорит: "Все нормально, давайте дальше заходить в клетку с медведем". Вторая группа пытается их от этого предостеречь. Я не знаю, чем эта борьба закончится. И по поводу Трампа я не уверен, что американское "глубинное государство" позволит ему победить на выборах", - завил политический блогер и публицист.Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги" на сайте Украина.руРанее на эту тему: Тарик Незалежко: В ВСУ завелся крот, Днепропетровск бунтует, а Россия устраивает ад зажравшимся котамТакже на тему украинских процессов обзор Украинский министропад, мечтательный Джонсон и ювелирная работа ВКС РФ. Главное на 13:00 4 сентября

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