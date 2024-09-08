Незалежко рассказал, как "все эти люди пытаются обманом затащить на Украину как можно больше войск НАТО"
НАТО может принять рациональное решение по Киеву, когда поймёт, что вложил в него слишком много денег, а чуда уже не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко
По его мнению, сейчас на Западе между собой борются влиятельные группы и украинская тема у них тоже присутствует. В частности, это проявляется в президентской кампании США.
Одна из таких групп, по словам Незалежко, представлена желающими максимальной эскалации украинского конфликта и напрямую курируют Зеленского.
"Они пытаются убедить весь остальной Запад, что нет никаких красных линий. "Смотрите, ВСУ вошли в Курскую область, а Россия не успокоила ядерным ударом этот воинствующий порыв киевского режима. Эй, Запад, в атаку! Россия все равно вам ничего не сделает". Это крайне ошибочная позиция", - сказал Незалежко.
По его мнению, примерно такой же заявление сделал глава МИД Украины Дмрий Кулеба во время своего визита в Варшаву, когда призвал не бояться более решительно действовать против России.
"То есть все эти люди пытаются обманом затащить на Украину как можно больше войск НАТО, говоря им о том, что Россия якобы слабая. При этом они скрывают то, что происходит на Покровском направлении в Донбассе", - сказал украинский политический блогер и публицист.
По его мнению, проблема США в том, что эта страна со времён Вьетнама не участвовала в большой войне и не несла серьёзные потери – людские и финансовые. Американцы забыли, к каким последствиям это может привести а Дональд Трамп "пытается вернуть в сознание американское общество и напомнить всем, что это все плохо может закончится", отметил Незалежко.
"Повторюсь, на Западе пока продолжится борьба этих влиятельных групп. Первая группа говорит: "Все нормально, давайте дальше заходить в клетку с медведем". Вторая группа пытается их от этого предостеречь. Я не знаю, чем эта борьба закончится. И по поводу Трампа я не уверен, что американское "глубинное государство" позволит ему победить на выборах", - завил политический блогер и публицист.
Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги" на сайте Украина.ру
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