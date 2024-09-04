Украинский "министропад", мечтательный Джонсон и ювелирная работа ВКС РФ. Главное на 13:00 4 сентября - 04.09.2024 Украина.ру
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Украинский "министропад", мечтательный Джонсон и ювелирная работа ВКС РФ. Главное на 13:00 4 сентября
Украинский "министропад", мечтательный Джонсон и ювелирная работа ВКС РФ. Главное на 13:00 4 сентября - 04.09.2024 Украина.ру
Украинский "министропад", мечтательный Джонсон и ювелирная работа ВКС РФ. Главное на 13:00 4 сентября
Источники сходятся во мнении, что состав украинского кабинета министров будет почти полностью изменен в результате массовых кадровых перестановок. Пока свое кресло рискует потерять и глава правительства Денис Шмыгаль, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пал жертвой российских пранкеров. Украину же традиционно сотрясают взрывы
2024-09-04T13:01
2024-09-04T13:43
хроники
украина
россия
денис шмыгаль
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
рада
вкс
борис джонсон
польша
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Ушли по-английски Парад увольнений в среде обитания украинских министров продолжается. Сегодня в отставку подали целых семь руководителей: глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, его коллега в министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль. Кроме этого, уволены и вице-премьер Украины, министр реинтеграции страны Ирина Верещук, а также заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма. В Раде возмущены не столько кадровыми перестановками, сколько безответственным отношением теперь уже бывших министров, которые сегодня не удосужились прийти на заседание кабмина, проигнорировав существующие обязательства. Пока в сети гадают, кто же займет пустующие кресла и куда отправят неугодных, в самой Раде перспективы и качество таких массовых кадровых изменений подвергают большому сомнению. К примеру, депутат София Федина нелестно характеризует это событие "перестановкой кроватей в борделе". Единогласно утверждается, что впереди по указанию кураторов киевского режима из Вашингтона состав кабмина претерпит еще больше изменений. Били по ВСУ, а испугались в Польше Мощные взрывы разбудили жителей Львова, Запорожья, Кривого Рога 4 сентября. Для очередных групп наемников, прибывших на Украину для вступления в ВСУ, этот день стал последним. В родном городе Владимира Зеленского ударные дроны уничтожили гостиницу, которая использовалась как место дислокации военнослужащих украинской армии. Высокоточным ударом поражены военные объекты и во Львове. Массированная атака ВС РФ испугала и соседнюю Польшу. Вооруженные силы республики в панике подняли авиацию в небо у восточной границы из-за российского обстрела Украины, сообщило Оперативное командование ВС Польши. "Это еще одна очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за наблюдаемой активности дальней авиации РФ, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины", - сообщило командование на своей странице в соцсети Х. Минувшей ночью также сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Ровно, а также в Луцком районе Волынской области. Накануне ВС России успешно поразили учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских ВС, а также операторов дронов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в РФ. Откровения Джонсона Союзникам Украины следует передать ВСУ ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их использования, а также помочь уничтожить Крымский мост. Такой призыв озвучил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, беседуя с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Прикинувшись экономистом-глобалистом, идеологом "оранжевых революций" Жаком Аттали, им удалось выведать, что Джонсон мечтает о том, чтобы с помощью действий украинской армии Крым оказался под угрозой. По его мнению, для этого Киев должен мобилизовать больше молодых людей, однако отправка солдат западных стран на Украину исключена во избежание эскалации конфликта. Политик также признал, что никогда не думал о том, что стамбульские переговоры приведут к прочному миру. Ранее глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия заявлял, что именно Джонсон отговорил власти Киева от подписания мирных соглашений с Россией в 2022 году, предложив единственную альтернативу: "давайте просто будем воевать". *Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240904/1057226295.html
https://ukraina.ru/20240903/1057218249.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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хроники, украина, россия, денис шмыгаль, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, рада, вкс, борис джонсон, польша, сво, всу, вс рф, эксклюзив
Хроники, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Рада, ВКС, Борис Джонсон, Польша, СВО, ВСУ, ВС РФ, Эксклюзив

Украинский "министропад", мечтательный Джонсон и ювелирная работа ВКС РФ. Главное на 13:00 4 сентября

13:01 04.09.2024 (обновлено: 13:43 04.09.2024)
 
ВСУ
ВСУ
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Анастасия Градинарова
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Источники сходятся во мнении, что состав украинского кабинета министров будет почти полностью изменен в результате массовых кадровых перестановок. Пока свое кресло рискует потерять и глава правительства Денис Шмыгаль, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пал жертвой российских пранкеров. Украину же традиционно сотрясают взрывы
Ушли по-английски
Парад увольнений в среде обитания украинских министров продолжается. Сегодня в отставку подали целых семь руководителей: глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, его коллега в министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль.
Кроме этого, уволены и вице-премьер Украины, министр реинтеграции страны Ирина Верещук, а также заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.
В Раде возмущены не столько кадровыми перестановками, сколько безответственным отношением теперь уже бывших министров, которые сегодня не удосужились прийти на заседание кабмина, проигнорировав существующие обязательства.

"В регламенте Верховной рады указано, что министр, который подает в отставку обязан подать отчет о проделанной работе. Этот отчет рассматривается сперва профильным комитетом, а потом его заслушивают на пленарном заседании Рады. Никто (из тех, кто подал в отставку. — Ред.) не пришел. Наиболее импотентный парламент за всю историю", — возмущен нардеп Алексей Гончаренко*.

Пока в сети гадают, кто же займет пустующие кресла и куда отправят неугодных, в самой Раде перспективы и качество таких массовых кадровых изменений подвергают большому сомнению. К примеру, депутат София Федина нелестно характеризует это событие "перестановкой кроватей в борделе".
11:54
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Единогласно утверждается, что впереди по указанию кураторов киевского режима из Вашингтона состав кабмина претерпит еще больше изменений.
Били по ВСУ, а испугались в Польше
Мощные взрывы разбудили жителей Львова, Запорожья, Кривого Рога 4 сентября. Для очередных групп наемников, прибывших на Украину для вступления в ВСУ, этот день стал последним.
В родном городе Владимира Зеленского ударные дроны уничтожили гостиницу, которая использовалась как место дислокации военнослужащих украинской армии. Высокоточным ударом поражены военные объекты и во Львове.

"Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в городе Львов, на которых осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сказано в сводке Министерства обороны России.

Массированная атака ВС РФ испугала и соседнюю Польшу. Вооруженные силы республики в панике подняли авиацию в небо у восточной границы из-за российского обстрела Украины, сообщило Оперативное командование ВС Польши.
"Это еще одна очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за наблюдаемой активности дальней авиации РФ, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины", - сообщило командование на своей странице в соцсети Х.
Минувшей ночью также сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Ровно, а также в Луцком районе Волынской области.
Накануне ВС России успешно поразили учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских ВС, а также операторов дронов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в РФ.
телеграм-канал Шептун
Вчера, 17:32
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Откровения Джонсона
Союзникам Украины следует передать ВСУ ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их использования, а также помочь уничтожить Крымский мост. Такой призыв озвучил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, беседуя с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).
Прикинувшись экономистом-глобалистом, идеологом "оранжевых революций" Жаком Аттали, им удалось выведать, что Джонсон мечтает о том, чтобы с помощью действий украинской армии Крым оказался под угрозой.
По его мнению, для этого Киев должен мобилизовать больше молодых людей, однако отправка солдат западных стран на Украину исключена во избежание эскалации конфликта.
Политик также признал, что никогда не думал о том, что стамбульские переговоры приведут к прочному миру.
Ранее глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия заявлял, что именно Джонсон отговорил власти Киева от подписания мирных соглашений с Россией в 2022 году, предложив единственную альтернативу: "давайте просто будем воевать".
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Кулеба
12:44
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