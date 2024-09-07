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Эксперт рассказал, когда "уровень эскалации будет близок к ограниченному ядерному конфликту"
Эксперт рассказал, когда "уровень эскалации будет близок к ограниченному ядерному конфликту" - 07.09.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, когда "уровень эскалации будет близок к ограниченному ядерному конфликту"
Запад готов к эскалации конфликта в сторону применения ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов.
2024-09-07T08:50
2024-09-07T08:50
2024-09-07T08:50
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ядерная безопасность
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"Это настоящая красная черта, которую они не готовы переходить. Понято было, что поставки оружия будут нарастать, но прямое вовлечение в конфликт, не на уровне советников, а со своей территории участвовать в боях с российской армией, это черта, которую Европа не перейдет",- сказал Акопов.По его мнению, "если перейдет, то этот уровень эскалации будет близок к ограниченному ядерному конфликту". Изменения в ядерной доктрине могут быть ответом России. Однако они пока не внесены, заметил политобозреватель."Пока европейские самолеты не начнут делать боевые вылеты с румынских польских аэродромов, Россия не будет объявлять о том, что она готова ударить по территории ЕС. Как только авиация НАТО, не важно, кому она принадлежит, формально Украине или все еще европейцам, начнет использоваться против наших войск, у нас не остается другого выхода, кроме как бить по их аэродромам", - отметил Акопов.Полный текст интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара на сайте Украина.руТема ядерной опасности в новостях: "Это очень опасные теракты": Путин высказался об обстрелах Курской и Запорожской АЭС
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, европа, запад, петр акопов, владимир путин, ес, нато, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерное оружие, украина-нато, алексей подберезкин, украина.ру
Новости, Россия, Европа, Запад, Петр Акопов, Владимир Путин, ЕС, НАТО, ядерная безопасность, ядерная угроза, Ядерное оружие, Украина-НАТО, Алексей Подберезкин, Украина.ру
Эксперт рассказал, когда "уровень эскалации будет близок к ограниченному ядерному конфликту"
Запад готов к эскалации конфликта в сторону применения ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов.