https://ukraina.ru/20240903/1057217685.html

Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара

Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара - 03.09.2024 Украина.ру

Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара

Если Украина как государство, которое находится фактически в состоянии войны, при помощи западных союзников будет наносить удары, которые приведут к созданию реальной угрозы для России, мы должны применять ядерное оружие.

2024-09-03T20:36

2024-09-03T20:36

2024-09-03T20:36

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.Россия изменит ядерную доктрину после анализа последних конфликтов и действий Запада в связи российско-украинским конфликтом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.- Алексей Иванович, какие положения в ядерной доктрине России нуждаются в изменении?- Военная доктрина не менялась уже длительное время, и существующий вариант был принят в соответствии с нормативными документами тех лет. То есть стратегии социально-экономического развития, стратегии национальной безопасности. Военная доктрина производное от стратегии нацбезопасности, которая была прията в июле 2021 года. Концепция внешней политики России была принята через 14 месяцев, а военная доктрина до сих пор рассматривается.Специальная военная операция и западная политическая коалиция внесли существенные изменения. Военная доктрина — это система совокупных официально принятых взглядов на использование военной силы и ядерного оружия.Новое здесь то, что появилась западная военно-политическая коалиция, и Россия ей противостоит. Своей коалиции у России нет, хотя есть союзники с разной степенью близости.Война приобрела крупнейший масштаб после Второй мировой войны. Война в Югославии — это краткосрочная военная операция по сравнению с этой войной. Под Курском за три недели уничтожено около 100 танков. Масштаб потерь огромный.Есть основания, чтобы внести коррективы в стратегию применения ядерного оружия. В военной доктрине СССР и России всегда подчеркивалось два момента. Первый, ядерное оружие может быть применено только в ответ на применение ядерного оружия или когда в неядерной полномасштабной войне с Россией угрожают ее институтам, суверенитету и самобытности. То есть, когда очевидна угроза национальной безопасности, даже если эта угроза неядерная. Эти два положения были и останутся.Я сталкивался с такой ситуацией в 1989 году, когда участвовал в подготовке военной доктрины Организации Варшавского договора.Вопрос очень серьезный. Они [Запад] хотят удержать конфликт на доядерном уровне, в том числе используя другие государства против России. Если Украина как государство, которое находится фактически в состоянии войны при помощи западных союзников будет наносить удары, которые приведут к созданию реальной угрозы для России, мы должны применять ядерное оружие.Другой момент представляет собой, скорее, оперативные планы по использованию ядерного оружия, но в доктрине это должно найти свое отражение. Ядерное оружие может применяться и для упреждающего удара, когда создалась очевидная угроза с помощью неядерных средств.Например, недавно был налет БПЛА и другими скоординированными средствами воздушно-космического нападения по территории России. А теперь давайте представим, что у американцев есть 10 тысяч высокоточных крылатых ракет большой дальности. Они в реальности есть, кстати. Если они начнут наносить удары по нашим стратегическим силам, как это сделали украинцы, когда нанесли удары по аэродрому в Энгельсе, это угроза нашим стратегическим силам.Можем ли мы в ответ наносить удары? Конечно, можем. Поэтому надо предполагать, что в этом ответе будет удар не только обычными, но и ядерными силами.На самом деле, здесь ничего особенного нет. Если вы откроете учебник для господ генералов образца 1970 года "История войн и военного искусства", то там написано, что в разных по масштабах войнах может применяться тактическое и стратегическое ядерное оружие.Мы этого никогда не скрывали, и наши планы были рассчитаны на то, что если НАТО попрет на Россию, то мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша пойдут танковые армии.- Считаете ли вы неизбежным применение ядерного оружия в будущих военных конфликтах?- Неизбежно не тот термин, который можно использовать. Если это будет необходимо, тактическое ядерное оружие будет применено. И здесь никаких катастроф не может быть. Применение тактического ядерного боеприпаса мощностью до 10 килотонн не приведет к уничтожению страны. Будет уничтожен крупный объект.Другое дело, что таких целей пока нет. Такой целью может быть плотина ДнепроГЭС или Киевская плотина, чтобы смыло все Правобережье. Или может быть удар нанесен по логистическому центру в Польше, где сконцентрированы поставки оружия для ВСУ, а еще лучше по порту Роттердама в Нидерландах, откуда идет основная часть логистики. Или в Румынии.Таких целей немного, и если это произойдет, после таких тактических ядерных ударов никаких катастроф не будет.- Некоторые эксперты утверждают, что ФАБы и ракеты по мощи боезаряда почти сравнялись с ТЯО.- Это "почти сравнялось" очень условно. Наши самые тяжелые авиабомбы обладают мощностью 3-5 тонн. Дело в том, что ядерный боеприпас — это, как правило, не фугас. Он взрывается 400-500 метров. Как фугас он не действует. Он сжигает вокруг себя в радиусе двух-трех километров.А ядерный боеприпас мощностью в мегатонну это тысяча килотонн, а килотонна – тысяча тонн.В Хиросиме была взорвана бомба в 14 килотонн, в Нагасаки – 20 килотонн. А сейчас есть боеприпасы в 0,5 килотонны.Хотя эффект от подрыва пятитонного фугасного боеприпаса может быть очень сильным, потому что при таком заряде происходит маленькое землетрясение, что, в общем, аналогично подрыву ядерного боеприпаса.- Сейчас части российской армии успешно наступают на Покровском направлении, но некоторые военные эксперты высказывают опасения, что коммуникации наступающей группировки сильно растянуты, что делает их уязвимыми перед возможным контрударом ВСУ. В состоянии ли ВСУ такой контрудар осуществить?- Делать такие оценки задача оперативного управления Генштаба. На мой взгляд, ВСУ сейчас оставляют эти территории, потому что у них нет сил и резервов для их защиты. Катастрофы не будет, если они сдадут Покровск. Большой потерей на Левобережье для них будет Краматорск и Славянск. Это ключевые города. Все остальное не критично, я бы не стал преувеличивать значение других городов.- Что будет с плацдармом ВСУ в Курской области?- Это был бы плацдарм, если бы туда ввели бы ударную армию, как минимум три-четыре танковые и механизированные дивизии. А они действуют по лесам разрозненными группами. Думаю, за две недели их всех выловят.Подробно об изменениях в ядерной доктрине России Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России

https://ukraina.ru/20240831/1057159577.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, роттердам, украина, алексей подберезкин, сергей рябков, вооруженные силы украины, украина.ру, нато