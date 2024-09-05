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"Это очень опасные теракты": Путин высказался об обстрелах Курской и Запорожской АЭС

"Это очень опасные теракты": Путин высказался об обстрелах Курской и Запорожской АЭС - 05.09.2024 Украина.ру

"Это очень опасные теракты": Путин высказался об обстрелах Курской и Запорожской АЭС

Удары ВСУ по российским АЭС являются "очень опасными терактами". Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке.

2024-09-05T10:49

2024-09-05T10:49

2024-09-05T10:49

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По мнению президента России, обстрелы украинской армией атомных электростанций – "это очень опасные теракты""Можно только представить, что будет, если мы станем отвечать зеркально", — сказал Путин, отвечая на вопрос об ударах ВСУ по Курской и Запорожской АЭС.Президент России обратил внимание на последствия для европейской частью континента.Ранее на эту тему высказался гендиректор МАГАТЭ. Подробности в публикации Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента"

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новости, россия, владивосток, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс, атомная электростанция, атомная энергетика, атомные электростанции, аэс