"Это очень опасные теракты": Путин высказался об обстрелах Курской и Запорожской АЭС - 05.09.2024 Украина.ру
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"Это очень опасные теракты": Путин высказался об обстрелах Курской и Запорожской АЭС
"Это очень опасные теракты": Путин высказался об обстрелах Курской и Запорожской АЭС - 05.09.2024 Украина.ру
"Это очень опасные теракты": Путин высказался об обстрелах Курской и Запорожской АЭС
Удары ВСУ по российским АЭС являются "очень опасными терактами". Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке.
2024-09-05T10:49
2024-09-05T10:49
новости
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курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
магатэ
запорожская аэс
атомная электростанция
атомная энергетика
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По мнению президента России, обстрелы украинской армией атомных электростанций – "это очень опасные теракты""Можно только представить, что будет, если мы станем отвечать зеркально", — сказал Путин, отвечая на вопрос об ударах ВСУ по Курской и Запорожской АЭС.Президент России обратил внимание на последствия для европейской частью континента.Ранее на эту тему высказался гендиректор МАГАТЭ. Подробности в публикации Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента"
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новости, россия, владивосток, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс, атомная электростанция, атомная энергетика, атомные электростанции, аэс
Новости, Россия, Владивосток, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, атомная электростанция, атомная энергетика, атомные электростанции, АЭС

"Это очень опасные теракты": Путин высказался об обстрелах Курской и Запорожской АЭС

10:49 05.09.2024
 
ДВЭФ. Владимир Путин
ДВЭФ. Владимир Путин
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Удары ВСУ по российским АЭС являются "очень опасными терактами". Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке.
По мнению президента России, обстрелы украинской армией атомных электростанций – "это очень опасные теракты"
"Можно только представить, что будет, если мы станем отвечать зеркально", — сказал Путин, отвечая на вопрос об ударах ВСУ по Курской и Запорожской АЭС.
Президент России обратил внимание на последствия для европейской частью континента.
Ранее на эту тему высказался гендиректор МАГАТЭ. Подробности в публикации Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента"
 
НовостиРоссияВладивостокКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМАГАТЭЗапорожская АЭСатомная электростанцияатомная энергетикаатомные электростанцииАЭС
 
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