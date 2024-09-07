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"ВСУ уже не понимают, за что и за кого они воюют" - Незалежко

"ВСУ уже не понимают, за что и за кого они воюют" - Незалежко - 07.09.2024 Украина.ру

"ВСУ уже не понимают, за что и за кого они воюют" - Незалежко

Победа защитникам Владимира Зеленского не грозит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко

2024-09-07T06:45

2024-09-07T06:45

2024-09-07T08:17

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"Сейчас давать прогнозы по Украине очень легко: если ты скажешь что-то плохое, это обязательно сбудется", - заметил блогер.По его словам, в курской авантюре Зеленского изначально не был понятен вопрос логистического обеспечения. Также трудно зачитывать на успех без понимания цели."ВСУ уже не понимают, за что и за кого они воюют. И горизонта победы они не видят, - отметил Незалежко. - Тем украинским солдатам, которые находились под Покровском, было понятно, что никакая курская авантюра не заставит Россию снять войска с Донбасса. И они были недовольные тем, что Зеленский направил под Курск те резервы, которые могли понадобится им".Обрушение фронта на одном участке может привести к обрушению фронта на других участках, считает Незалежко. По его мнению, "в этот момент могут произойти серьезные события в самом Киеве, которые приведут к смене всей украинской верхушки"."Была информация, что киевский режим под Курском сжег пять бригад. Еще пять бригад у ВСУ есть под Покровском, но их в два раза меньше, чем сил российской армии. А надо понимать, что как только мы выдавим противника из Донбасса, ему в степях Днепропетровской и Запорожской областей будет негде зацепиться", - сказал блогер.Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"на сайте Украина.руПодробнее о событиях в руководстве Украины читайте в обзоре Украинский министропад, мечтательный Джонсон и ювелирная работа ВКС РФ. Главное на 13:00 4 сентябряТакже эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг

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новости, украина, россия, донбасс, тарас незалежко, владимир зеленский, борис джонсон, вооруженные силы украины, вкс, сво, кто, курская область, украина.ру