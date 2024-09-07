"ВСУ уже не понимают, за что и за кого они воюют" - Незалежко - 07.09.2024 Украина.ру
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"ВСУ уже не понимают, за что и за кого они воюют" - Незалежко
"ВСУ уже не понимают, за что и за кого они воюют" - Незалежко - 07.09.2024 Украина.ру
"ВСУ уже не понимают, за что и за кого они воюют" - Незалежко
Победа защитникам Владимира Зеленского не грозит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко
2024-09-07T06:45
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"Сейчас давать прогнозы по Украине очень легко: если ты скажешь что-то плохое, это обязательно сбудется", - заметил блогер.По его словам, в курской авантюре Зеленского изначально не был понятен вопрос логистического обеспечения. Также трудно зачитывать на успех без понимания цели."ВСУ уже не понимают, за что и за кого они воюют. И горизонта победы они не видят, - отметил Незалежко. - Тем украинским солдатам, которые находились под Покровском, было понятно, что никакая курская авантюра не заставит Россию снять войска с Донбасса. И они были недовольные тем, что Зеленский направил под Курск те резервы, которые могли понадобится им".Обрушение фронта на одном участке может привести к обрушению фронта на других участках, считает Незалежко. По его мнению, "в этот момент могут произойти серьезные события в самом Киеве, которые приведут к смене всей украинской верхушки"."Была информация, что киевский режим под Курском сжег пять бригад. Еще пять бригад у ВСУ есть под Покровском, но их в два раза меньше, чем сил российской армии. А надо понимать, что как только мы выдавим противника из Донбасса, ему в степях Днепропетровской и Запорожской областей будет негде зацепиться", - сказал блогер.Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"на сайте Украина.руПодробнее о событиях в руководстве Украины читайте в обзоре Украинский министропад, мечтательный Джонсон и ювелирная работа ВКС РФ. Главное на 13:00 4 сентябряТакже эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг
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новости, украина, россия, донбасс, тарас незалежко, владимир зеленский, борис джонсон, вооруженные силы украины, вкс, сво, кто, курская область, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Тарас Незалежко, Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Вооруженные силы Украины, ВКС, СВО, КТО, Курская область, Украина.ру

"ВСУ уже не понимают, за что и за кого они воюют" - Незалежко

06:45 07.09.2024 (обновлено: 08:17 07.09.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Победа защитникам Владимира Зеленского не грозит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко
"Сейчас давать прогнозы по Украине очень легко: если ты скажешь что-то плохое, это обязательно сбудется", - заметил блогер.
По его словам, в курской авантюре Зеленского изначально не был понятен вопрос логистического обеспечения. Также трудно зачитывать на успех без понимания цели.
"ВСУ уже не понимают, за что и за кого они воюют. И горизонта победы они не видят, - отметил Незалежко. - Тем украинским солдатам, которые находились под Покровском, было понятно, что никакая курская авантюра не заставит Россию снять войска с Донбасса. И они были недовольные тем, что Зеленский направил под Курск те резервы, которые могли понадобится им".
Обрушение фронта на одном участке может привести к обрушению фронта на других участках, считает Незалежко. По его мнению, "в этот момент могут произойти серьезные события в самом Киеве, которые приведут к смене всей украинской верхушки".
"Была информация, что киевский режим под Курском сжег пять бригад. Еще пять бригад у ВСУ есть под Покровском, но их в два раза меньше, чем сил российской армии. А надо понимать, что как только мы выдавим противника из Донбасса, ему в степях Днепропетровской и Запорожской областей будет негде зацепиться", - сказал блогер.
Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"на сайте Украина.ру
Подробнее о событиях в руководстве Украины читайте в обзоре Украинский министропад, мечтательный Джонсон и ювелирная работа ВКС РФ. Главное на 13:00 4 сентября
Также эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг
 
НовостиУкраинаРоссияДонбассТарас НезалежкоВладимир ЗеленскийБорис ДжонсонВооруженные силы УкраиныВКССВОКТОКурская областьУкраина.ру
 
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