Катастрофы после ударов российским ТЯО в ЕС не будет – Подберёзкин - 07.09.2024 Украина.ру
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Катастрофы после ударов российским ТЯО в ЕС не будет – Подберёзкин
Катастрофы после ударов российским ТЯО в ЕС не будет – Подберёзкин - 07.09.2024 Украина.ру
Катастрофы после ударов российским ТЯО в ЕС не будет – Подберёзкин
Применение ядерного оружия в военных конфликтах целесообразно, не неизбежно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2024-09-07T09:00
2024-09-07T09:00
новости
роттердам
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польша
алексей подберезкин
ес
вооруженные силы украины
всу
ядерное оружие
ядерная война
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"Если это будет необходимо, тактическое ядерное оружие будет применено. И здесь никаких катастроф не может быть. Применение тактического ядерного боеприпаса мощностью до 10 килотонн не приведет к уничтожению страны. Будет уничтожен крупный объект", - констатировал эксперт.При этом он заметил, что "таких целей пока нет" и в целом "таких целей немного, и если это произойдет, после таких тактических ядерных ударов никаких катастроф не будет"."Такой целью может быть плотина ДнепроГЭС или Киевская плотина, чтобы смыло все Правобережье. Или может быть удар нанесен по логистическому центру в Польше, где сконцентрированы поставки оружия для ВСУ, а еще лучше по порту Роттердама в Нидерландах, откуда идет основная часть логистики. Или в Румынии", - пояснил рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМОПолный текст интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация Называйте это устрашением: Караганов об эскалации ядерного сдерживания
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новости, роттердам, россия, польша, алексей подберезкин, ес, вооруженные силы украины, всу, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, румыния, нидерланды, логистика, военная помощь, инфраструктура, украина.ру
Новости, Роттердам, Россия, Польша, Алексей Подберезкин, ЕС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, Румыния, Нидерланды, логистика, военная помощь, инфраструктура, Украина.ру

Катастрофы после ударов российским ТЯО в ЕС не будет – Подберёзкин

09:00 07.09.2024
 
© Фото : oborona.ruАлексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : oborona.ru
Читать в
Применение ядерного оружия в военных конфликтах целесообразно, не неизбежно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
"Если это будет необходимо, тактическое ядерное оружие будет применено. И здесь никаких катастроф не может быть. Применение тактического ядерного боеприпаса мощностью до 10 килотонн не приведет к уничтожению страны. Будет уничтожен крупный объект", - констатировал эксперт.
При этом он заметил, что "таких целей пока нет" и в целом "таких целей немного, и если это произойдет, после таких тактических ядерных ударов никаких катастроф не будет".
"Такой целью может быть плотина ДнепроГЭС или Киевская плотина, чтобы смыло все Правобережье. Или может быть удар нанесен по логистическому центру в Польше, где сконцентрированы поставки оружия для ВСУ, а еще лучше по порту Роттердама в Нидерландах, откуда идет основная часть логистики. Или в Румынии", - пояснил рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО
Полный текст интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему публикация Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков на сайте Украина.ру
Также на эту тему публикация Называйте это устрашением: Караганов об эскалации ядерного сдерживания
 
НовостиРоттердамРоссияПольшаАлексей ПодберезкинЕСВооруженные силы УкраиныВСУЯдерное оружиеядерная войнаядерная безопасностьядерная угрозаРумынияНидерландылогистикавоенная помощьинфраструктураУкраина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
09:00Больше "глаз": Казаков объяснил, почему американское оружие стало более уязвимым для ВС РФ
09:00Катастрофы после ударов российским ТЯО в ЕС не будет – Подберёзкин
08:50Эксперт рассказал, когда "уровень эскалации будет близок к ограниченному ядерному конфликту"
08:45Покровско-кураховская операция станет переломным моментом в СВО - Казаков
08:05"Слепой солдат": нежинский подпольщик Яков Батюк
08:00Эксперт: "Мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша"
08:00Свет выключать не будем. Казаков объяснил смысл ударов РФ по энергетике Украины
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