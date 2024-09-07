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Катастрофы после ударов российским ТЯО в ЕС не будет – Подберёзкин

Катастрофы после ударов российским ТЯО в ЕС не будет – Подберёзкин - 07.09.2024 Украина.ру

Катастрофы после ударов российским ТЯО в ЕС не будет – Подберёзкин

Применение ядерного оружия в военных конфликтах целесообразно, не неизбежно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2024-09-07T09:00

2024-09-07T09:00

2024-09-07T09:00

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"Если это будет необходимо, тактическое ядерное оружие будет применено. И здесь никаких катастроф не может быть. Применение тактического ядерного боеприпаса мощностью до 10 килотонн не приведет к уничтожению страны. Будет уничтожен крупный объект", - констатировал эксперт.При этом он заметил, что "таких целей пока нет" и в целом "таких целей немного, и если это произойдет, после таких тактических ядерных ударов никаких катастроф не будет"."Такой целью может быть плотина ДнепроГЭС или Киевская плотина, чтобы смыло все Правобережье. Или может быть удар нанесен по логистическому центру в Польше, где сконцентрированы поставки оружия для ВСУ, а еще лучше по порту Роттердама в Нидерландах, откуда идет основная часть логистики. Или в Румынии", - пояснил рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМОПолный текст интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация Называйте это устрашением: Караганов об эскалации ядерного сдерживания

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, роттердам, россия, польша, алексей подберезкин, ес, вооруженные силы украины, всу, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, румыния, нидерланды, логистика, военная помощь, инфраструктура, украина.ру