https://ukraina.ru/20240829/1057124455.html
Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков
Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков - 29.08.2024 Украина.ру
Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о вариантах решения проблемы... Украина.ру, 29.08.2024
2024-08-29T16:08
2024-08-29T16:08
2024-08-29T16:08
видео
россия
украина
курская область
александр казаков
нато
вооруженные силы украины
всу
потери всу
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057124333_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_570698df9badf9c7d5379ad197ad8073.jpg
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о вариантах решения проблемы курского вторжения, а также объяснил, что произошло в рядах ВСУ этим летом: 00:33 - О ракетных ударах ВС России по объектам на Украине; 04:32 - военный аспект ракетных ударов ВС РФ; 07:38 - о предоставлении спутниковой информации НАТО; 12:08 - почему Россия обычно только отвечает? 21:48 - Как началось Курское вторжение? 30:05 - Что сейчас происходит в Курской области? 31:57 - О финансировании теробороны в приграничных регионах; 33:18 - стягиваются ли резервы ВСУ к Курской области? 34:54 - О заседании Совета Украина – НАТО; 37:20 - Что происходит на основном театре военных действий? 41:50 - Почему ВСУ хуже держат оборонительные территории?
россия
украина
курская область
покровск/красноармейск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057124333_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9697ee3d243c9b90909befda1d672977.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, курская область, александр казаков, нато, вооруженные силы украины, всу, потери всу, энергетика, украина-нато, кто, сво, социальная инфраструктура, инфраструктура, покровск/красноармейск, новые регионы, видео
Видео, Россия, Украина, Курская область, Александр Казаков, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, энергетика, Украина-НАТО, КТО, СВО, социальная инфраструктура, инфраструктура, Покровск/Красноармейск, Новые регионы
Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о вариантах решения проблемы курского вторжения, а также объяснил, что произошло в рядах ВСУ этим летом:
00:33 - О ракетных ударах ВС России по объектам на Украине;
04:32 - военный аспект ракетных ударов ВС РФ;
07:38 - о предоставлении спутниковой информации НАТО;
12:08 - почему Россия обычно только отвечает?
21:48 - Как началось Курское вторжение?
30:05 - Что сейчас происходит в Курской области?
31:57 - О финансировании теробороны в приграничных регионах;
33:18 - стягиваются ли резервы ВСУ к Курской области?
34:54 - О заседании Совета Украина – НАТО;
37:20 - Что происходит на основном театре военных действий?
41:50 - Почему ВСУ хуже держат оборонительные территории?