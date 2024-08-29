https://ukraina.ru/20240829/1057124455.html

Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков

Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков - 29.08.2024 Украина.ру

Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков

Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о вариантах решения проблемы... Украина.ру, 29.08.2024

2024-08-29T16:08

2024-08-29T16:08

2024-08-29T16:08

видео

россия

украина

курская область

александр казаков

нато

вооруженные силы украины

всу

потери всу

энергетика

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Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о вариантах решения проблемы курского вторжения, а также объяснил, что произошло в рядах ВСУ этим летом: 00:33 - О ракетных ударах ВС России по объектам на Украине; 04:32 - военный аспект ракетных ударов ВС РФ; 07:38 - о предоставлении спутниковой информации НАТО; 12:08 - почему Россия обычно только отвечает? 21:48 - Как началось Курское вторжение? 30:05 - Что сейчас происходит в Курской области? 31:57 - О финансировании теробороны в приграничных регионах; 33:18 - стягиваются ли резервы ВСУ к Курской области? 34:54 - О заседании Совета Украина – НАТО; 37:20 - Что происходит на основном театре военных действий? 41:50 - Почему ВСУ хуже держат оборонительные территории?

россия

украина

курская область

покровск/красноармейск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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