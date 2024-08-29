Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков - 29.08.2024 Украина.ру
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Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков
Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков - 29.08.2024 Украина.ру
Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о вариантах решения проблемы... Украина.ру, 29.08.2024
2024-08-29T16:08
2024-08-29T16:08
видео
россия
украина
курская область
александр казаков
нато
вооруженные силы украины
всу
потери всу
энергетика
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Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о вариантах решения проблемы курского вторжения, а также объяснил, что произошло в рядах ВСУ этим летом: 00:33 - О ракетных ударах ВС России по объектам на Украине; 04:32 - военный аспект ракетных ударов ВС РФ; 07:38 - о предоставлении спутниковой информации НАТО; 12:08 - почему Россия обычно только отвечает? 21:48 - Как началось Курское вторжение? 30:05 - Что сейчас происходит в Курской области? 31:57 - О финансировании теробороны в приграничных регионах; 33:18 - стягиваются ли резервы ВСУ к Курской области? 34:54 - О заседании Совета Украина – НАТО; 37:20 - Что происходит на основном театре военных действий? 41:50 - Почему ВСУ хуже держат оборонительные территории?
россия
украина
курская область
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видео, россия, украина, курская область, александр казаков, нато, вооруженные силы украины, всу, потери всу, энергетика, украина-нато, кто, сво, социальная инфраструктура, инфраструктура, покровск/красноармейск, новые регионы, видео
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Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков

16:08 29.08.2024
 
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Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о вариантах решения проблемы курского вторжения, а также объяснил, что произошло в рядах ВСУ этим летом:
00:33 - О ракетных ударах ВС России по объектам на Украине;
04:32 - военный аспект ракетных ударов ВС РФ;
07:38 - о предоставлении спутниковой информации НАТО;
12:08 - почему Россия обычно только отвечает?
21:48 - Как началось Курское вторжение?
30:05 - Что сейчас происходит в Курской области?
31:57 - О финансировании теробороны в приграничных регионах;
33:18 - стягиваются ли резервы ВСУ к Курской области?
34:54 - О заседании Совета Украина – НАТО;
37:20 - Что происходит на основном театре военных действий?
41:50 - Почему ВСУ хуже держат оборонительные территории?
 
ВидеоРоссияУкраинаКурская областьАлександр КазаковНАТОВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУэнергетикаУкраина-НАТОКТОСВОсоциальная инфраструктураинфраструктураПокровск/КрасноармейскНовые регионы
 
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Заголовок открываемого материала
16:34Почему война дронов переходит на новый уровень и что будет дальше: инструктор БПЛА Рокот
16:08Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков
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