https://ukraina.ru/20240622/1055765887.html

Называйте это устрашением: Караганов об эскалации ядерного сдерживания

Называйте это устрашением: Караганов об эскалации ядерного сдерживания - 22.06.2024 Украина.ру

Называйте это устрашением: Караганов об эскалации ядерного сдерживания

Диалог с президентом Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме о ядерном оружии - шаг верх по лестнице эскалации ядерного сдерживания. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов

2024-06-22T06:45

2024-06-22T06:45

2024-06-22T06:45

новости

сергей караганов

ядерное оружие

владимир путин

запад

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Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. Модератором дискуссии был Сергей Караганов. В ходе диалога с Владимиром Путиным политолог заявил, что считает морально и политически оправданными превентивные удары по Западу, в том числе ядерным оружием. Российский президент в ответ сослался на ядерную доктрину страны, в которой четко прописаны условия для применения ядерного оружия и отметил, что пока таких условий нет. Караганов назвал дискуссию с главой государства продуктивной. Он предложил дождаться реакции противника и выразил надежду, что рано или поздно Запад "отползет".Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу ядерного оружия в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.

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новости, сергей караганов, ядерное оружие, владимир путин, запад