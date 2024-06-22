Называйте это устрашением: Караганов об эскалации ядерного сдерживания
Диалог с президентом Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме о ядерном оружии - шаг верх по лестнице эскалации ядерного сдерживания. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов
Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. Модератором дискуссии был Сергей Караганов.
В ходе диалога с Владимиром Путиным политолог заявил, что считает морально и политически оправданными превентивные удары по Западу, в том числе ядерным оружием. Российский президент в ответ сослался на ядерную доктрину страны, в которой четко прописаны условия для применения ядерного оружия и отметил, что пока таких условий нет.
Караганов назвал дискуссию с главой государства продуктивной.
"В любом случае диалог был еще одним, и весьма мирным и малозатратным шагом вверх по лестнице эскалации ядерного сдерживания. Мы предлагаем называть его устрашением", - сказал собеседник издания.
Он предложил дождаться реакции противника и выразил надежду, что рано или поздно Запад "отползет".
Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу ядерного оружия в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.