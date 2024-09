https://ukraina.ru/20240905/1057255352.html

Зеленский едет в США за войной. К Байдену за провалом или победой

После того, как 3 сентября 2024 года в журнале The Economist появилась статья "Американские ограничения на удары по России вредят Украине", все заинтересованные круги обсуждают, что же Владимир Зеленский привезет из США.

Как известно из журнала, этот просроченный эрзац-фюрер украинских неонацистов на следующей неделе собрался за Атлантику, в Нью-Йорк, официально для участия в ежегодной Генассамблее ООН, где и должна состояться его встреча с президентом США Джо Байденом. Встретятся две хромые утки, пребывающие в пограничном состоянии. Один, американский, не приходит в сознание по старости и от обид на то, что его соратники полутурнули с президентского поста, как трухлявую мебель, тем не менее оставленную на месте для декорации. Чисто внешне он и занимается имитацией президентства, редко приходя в сознание.Второй, который украинский, уже давно потерял свои полномочия (они закончились 21 мая 2024 года по Конституции Украины), но трепыхается на посту. Потому что чувствует – оттуда ему путь либо к новой, официально разрешенной кураторами узурпации власти, либо к прокурору, без которого неонацисты могут и обойтись. Они, как и обещали, могут его просто повесить на каштане на Крещатике за "зраду нэньки" (предательство матушки-Украины).Практически никто не сомневается в том, зачем Зеленский прется через океан – просить разрешения у США наносить удары по России дальнобойными ракетами. The Economist задает тон обсуждению и пишет об этом прямо: "Зеленскому скоро представится последний шанс убедить Байдена сменить свой подход до его ухода с должности (президента США. — Авт.) во время их встречи в Нью-Йорке на следующей неделе".Все дело в том, что администрация Байдена не разрешает Зеленскому бомбить "материковую" Россию, так как опасается, что это может вызвать эскалацию спецвоенной операции (СВО) в Украине до уровня Третьей мировой войны. Ядерной. А США не совсем к этому готовы – в отличие от Европы, где царят по тупости на все согласные Жозепы Боррели и Урсулы фон дер Ляйены, там, за Атлантикой, еще сохранились люди, у которых есть мозги. Ну как мозги -- страшно им, и жить хочется…Чтобы визит и встреча с Байденом были унавожены и подготовлены, 31 августа сего года в США мотались глава офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Последний и сказал в интервью CNN, что Киев:а) передал-таки Америке список конкретных целей на территории России, по которым ВСУ собираются бить – от аэродромов, объектов инфраструктуры и энергетики до пунктов управления;б) исходит из того, что администрация Байдена пока не разрешила и все еще рассматривает эту просьбу Украины, которая сегодня смотрит на этот вопрос "более позитивно". "Я надеюсь, что нас услышали", — заявил Умеров.И тем не менее, как пишет газета Politico, Вашингтон пока не поменял своей позиции в отношении ударов американским оружием по целям в России. Официально не поменял, ибо в Вашингтоне совершенно прагматично не хотят рисковать лишний раз и считают нецелесообразным снятие запрета, так как этот шаг в нынешних условиях стратегически бесполезен. Ведь известно же, что Россия наиболее важные для хода СВО объекты, в том числе авиационные, уже "сделала недосягаемыми" на 90%.Российский же посол в США Анатолий Антонов менее оптимистичен, так как уверен, что украинцы в ходе визита в Америку все-таки "нашли… полную поддержку" во всем, что касается продолжения военных действий против России. "Украинцы приезжали сюда за "подачками". Выклянчивали ракеты, боеприпасы, деньги. Настраивали официоз на ужесточение политики в отношении нашей страны", — сказал он. По его словам, США, как всегда, обещали помочь, и в будущем эти обещания будут оформлены в виде очередного "пакета" поставок вооружений.И, конечно же, Зеленский во все стороны суетится еще по двум причинам. Во-первых, если он не продавит Байдена на удары по России сейчас, то после президентских выборов ему, не исключено, придется иметь дело уже с администрацией нового президента Дональда Трампа, который не только на дух не переносит Украину, но и обещает сократить помощь ей до минимума, оставляя это "удовольствие" европейцам.Во-вторых, уже сейчас Зеленский говорит, что одного разрешения бомбить Россию мало – нужно еще то, чем бомбить и с чего своровать себе на карман – с западной помощи. На брифинге с премьером Нидерландов Диком Схофом недофюрер так и сказал: "Только позволить — этого мало. Если одна только страна разрешила, а такие месседжи уже есть, мы должны знать, дала ли страна на данный момент соответствующее оружие. То есть нужно не только разрешение, нужно еще и оружие".А нужное оружие, по словам Зеленского, есть у четырех стран — США, Великобритании, Франции и Германии. И последняя уже согласилась подкинуть Киеву и уже заказала для него еще 17 дополнительных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T -- 8 систем IRIS-T SLM (среднего радиуса действия) и 9 IRIS-T SLS (малого радиуса). "По две системы каждого типа будут поставлены уже в этом году, остальные -- с 2025 года", -- радостно сообщил канцлер Германии Олаф Шольц 4 сентября на базе ВВС близ города Киль.А система ПВО – это еще одна болевая точка Украины, ее слабое место, благодаря чему господство России в воздухе подавляющее. И требование усилить ПВО Украины, обеспечить ее кровавыми "ништячками" для отражения российских ударов за счет подачек Запада – еще одна цель визита Зеленского к Байдену.Третья цель визита Зеленского – узнать, довольны ли американцы им самим, считают ли его дееспособным, удовлетворены ли они тем, как он узурпирует власть и усиливает свой режим последними кадровыми перестановками в исполнительной ветви власти.Тот же журнал The Economist утверждает, что причиной министерских отставок стало падение популярности верхушки режима – и окружения Зеленского, и правительства. "Он (президент - Авт.) не мог не заметить значительное падение популярности правительства, зафиксированное в опросах общественного мнения в последние месяцы. С учетом того, что выборы были отменены на время войны, это (отставки. – Авт.) был один из немногих рычагов, который он мог использовать".Многие уверены, что это именно США стоят за министропадом, который случился в Украине после того, как туда вернулся Ермак. Ему-де американцы и приказали подновить интерфейс украинского неонацизма – убрать оттуда откровенных коррупционеров, воров, дураков и бездельников-имитаторов, подъедающихся на национальной идее и войне. И теперь, мол, Ермак должен усилить и консолидировать ядро верховных неонацистов вокруг Зеленского и себя, любимого. "Однако некоторые источники описывают изменения как дальнейшую консолидацию власти вокруг влиятельного главы администрации Владимира Зеленского Андрея Ермака", -- все же предполагает The Economist, намекая, что именно Ермак может сменить окончательно списанного Зеленского.Но как бы там ни было, а Зеленский сейчас сымитировал апгрейд в морге с активной гальванизацией трупа. Убирает даже главу МИД Дмитрия Кулебу, который был и остается альтер эго Зеленского, его международной говорящей головой, которая озвучивала самые бредовые идеи Банковой и лично недофюрера.А реакция Вашингтона официально сдержанная. Во всяком случае газета Politico утверждает со ссылкой на неназванного представителя администрации США, что у американцев "возможно, есть причины для беспокойства" из-за кадровых перестановок в правительстве Украины. Кроме того, пишет The Economist, трезво мыслящие люди в руководстве США понимают: "министерские изменения вряд ли окажут серьезное влияние -- как на правительство, так и на линию фронта на востоке Украины, которая выглядит все более нестабильной".Другими словами, все в руках России, от которой и зависят интенсивность и успешность СВО.Но успокоятся США только тогда, когда у руля правительства станет стопроцентно их человек. Такой, каким был Зеленский, пока ему крышу не сорвало от собственной важности и, судя по всему, от обильного приема веществ, изменяющих сознание.Однако все эти нюансы, хитросплетения и расклады не меняют главного в отношениях между Украиной и США: Зеленский по-любому едет за океан за войной. С одной стороны, если ему дадут оружие и разрешат бить по России всем, что у него имеется, то это будет означать, что США взяли курс на немедленное поражение России на поле боя. Или хотя бы на значительно ослабление ее военного потенциала и отвлечение ресурсов с других участков нестабильности, которые Москва вынуждена купировать по всему периметру своих границ.С другой – если США проявят сдержанность и отдадут снабжение Украины на откуп Европе, в которой в этом вопросе единства нет, а значит, и снабжение Киева будет хромать и задерживаться, то это будет означать курс на переговоры. С одной целью – усадить Россию за переговорный стол, чтобы таким образом получить передышку. Необходимую для полноценного и полновесного восстановления военной промышленности в США и странах Европы, чтобы новую войну начать уже более подготовленными и отмобилизованными.Но по-любому для Украины это будет означать войну. Либо немедленную, если Украину бросят на убой в ближайшие недели или месяцы, дав ей все необходимое для эскалации СВО.Либо войну отложенную, отсроченную во времени, которое нужно Западу для подготовки. Но все равно – войну, в которой главную роль инструмента. полигона и плацдарма все равно будут играть Украина и украинцы. В том числе, и последний из них.Война или перемирие до будущей войны, еще более жестокой и изощренной, потому что лучше подготовленной Западом, -- вот итог визита Зеленского в США на будущей неделе. И даже если на нем там поставят крест, а в Украине заменят на какую-то другую марионетку или куклу бибабо. У Украины, лишённой любого суверенитета, нет другого выбора. Равно как у неонацистов, ею руководящих, или у сменщика Зеленского, кем бы он ни был.Понимают ли это Зеленский, Ермак и иже с ними? Бесспорно: это именно для них война – мать родна. То есть инструмент и сохранения статуса, и удержания у корыта власти, и продолжение личного обогащения. И соскочить с этого круга у них нет ни возможности, ни, судя по всему, желания – они привыкли и сжились со своим положением…О ситуации в украинской власти читайте в статье Владимира Скачко "Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг"

