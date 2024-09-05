Погиб один из лучших пилотов: аналитик о том, как США проводят испытания F-16 на "лабораторных крысах"
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон Farnborough Airshow 2014. День второй
После потери переданного Украине самолета F-16, США извлекли для себя выгоду из этой ситуации. Они поняли, что возможны случаи, когда своя же ракета может сбить свой же самолет. Значит, надо что-то поменять в тактике или в оборудовании. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
На фоне гибели самолета F-16 отставка командующего ВВС Украины Николая Олещука выглядит вполне логично, потому что он должен был проконтролировать, чтобы такие учения прошли без жертв, но с этой задачей не справился, сообщил аналитик.
Погиб один из лучших украинских пилотов, которого два года готовили в Америке. Всего было подготовлено шесть летчиков, теперь осталось пять. С другой стороны, США извлекли для себя выгоду из этой ситуации, отметил эксперт.
"Они поняли, что возможны и такие случаи, когда своя же ракета может сбить свой же самолет. Значит, надо что-то поменять в тактике или в оборудовании. Они провели опыт на украинском пилоте как на лабораторной крысе. Этот опыт закончился с отрицательным результатом, но даже этот отрицательный результат можно учесть в будущих военных операциях", — указал Леонков.
"Да, погиб пилот, но это же не американский пилот. США в любой момент могут сказать: "Техника у нас хорошая. Просто украинские пилоты и зенитчики криворукие. Учитесь лучше, и все у вас получится", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.ру
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