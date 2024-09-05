https://ukraina.ru/20240905/1057247002.html

Погиб один из лучших пилотов: аналитик о том, как США проводят испытания F-16 на "лабораторных крысах"

Погиб один из лучших пилотов: аналитик о том, как США проводят испытания F-16 на "лабораторных крысах" - 05.09.2024 Украина.ру

Погиб один из лучших пилотов: аналитик о том, как США проводят испытания F-16 на "лабораторных крысах"

После потери переданного Украине самолета F-16, США извлекли для себя выгоду из этой ситуации. Они поняли, что возможны случаи, когда своя же ракета может сбить свой же самолет. Значит, надо что-то поменять в тактике или в оборудовании. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-05T05:30

2024-09-05T05:30

2024-09-05T05:30

новости

сша

украина

владимир зеленский

f-16

су-24

самолет

авиация

обучение

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101143/04/1011430471_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_fa06fc43ef27fd300c19a9c62a157b0f.jpg

На фоне гибели самолета F-16 отставка командующего ВВС Украины Николая Олещука выглядит вполне логично, потому что он должен был проконтролировать, чтобы такие учения прошли без жертв, но с этой задачей не справился, сообщил аналитик. Погиб один из лучших украинских пилотов, которого два года готовили в Америке. Всего было подготовлено шесть летчиков, теперь осталось пять. С другой стороны, США извлекли для себя выгоду из этой ситуации, отметил эксперт.До этого F-16 в связке с Patriot применялся только в 2015 году в Сирии, когда Patriot наводил этот истребитель на российский Су-24. А на Украине они оба участвовали в боевой работе, но произошел системный сбой. "Да, погиб пилот, но это же не американский пилот. США в любой момент могут сказать: "Техника у нас хорошая. Просто украинские пилоты и зенитчики криворукие. Учитесь лучше, и все у вас получится", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руО том, что означает масштабная отставка министров и вице-премьеров на Украине - в статье Владимира Скачко: Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240904/1057241132.html

сша

украина

сирия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, владимир зеленский, f-16, су-24, самолет, авиация, обучение, сирия, испытания, летчики