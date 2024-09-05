Погиб один из лучших пилотов: аналитик о том, как США проводят испытания F-16 на "лабораторных крысах" - 05.09.2024 Украина.ру
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Погиб один из лучших пилотов: аналитик о том, как США проводят испытания F-16 на "лабораторных крысах"
Погиб один из лучших пилотов: аналитик о том, как США проводят испытания F-16 на "лабораторных крысах" - 05.09.2024 Украина.ру
Погиб один из лучших пилотов: аналитик о том, как США проводят испытания F-16 на "лабораторных крысах"
После потери переданного Украине самолета F-16, США извлекли для себя выгоду из этой ситуации. Они поняли, что возможны случаи, когда своя же ракета может сбить свой же самолет. Значит, надо что-то поменять в тактике или в оборудовании. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-09-05T05:30
2024-09-05T05:30
новости
сша
украина
владимир зеленский
f-16
су-24
самолет
авиация
обучение
сирия
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На фоне гибели самолета F-16 отставка командующего ВВС Украины Николая Олещука выглядит вполне логично, потому что он должен был проконтролировать, чтобы такие учения прошли без жертв, но с этой задачей не справился, сообщил аналитик. Погиб один из лучших украинских пилотов, которого два года готовили в Америке. Всего было подготовлено шесть летчиков, теперь осталось пять. С другой стороны, США извлекли для себя выгоду из этой ситуации, отметил эксперт.До этого F-16 в связке с Patriot применялся только в 2015 году в Сирии, когда Patriot наводил этот истребитель на российский Су-24. А на Украине они оба участвовали в боевой работе, но произошел системный сбой. "Да, погиб пилот, но это же не американский пилот. США в любой момент могут сказать: "Техника у нас хорошая. Просто украинские пилоты и зенитчики криворукие. Учитесь лучше, и все у вас получится", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руО том, что означает масштабная отставка министров и вице-премьеров на Украине - в статье Владимира Скачко: Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг на сайте Украина.ру
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новости, сша, украина, владимир зеленский, f-16, су-24, самолет, авиация, обучение, сирия, испытания, летчики
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, F-16, Су-24, самолет, авиация, обучение, Сирия, испытания, летчики

Погиб один из лучших пилотов: аналитик о том, как США проводят испытания F-16 на "лабораторных крысах"

05:30 05.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон Farnborough Airshow 2014. День второй
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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После потери переданного Украине самолета F-16, США извлекли для себя выгоду из этой ситуации. Они поняли, что возможны случаи, когда своя же ракета может сбить свой же самолет. Значит, надо что-то поменять в тактике или в оборудовании. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
На фоне гибели самолета F-16 отставка командующего ВВС Украины Николая Олещука выглядит вполне логично, потому что он должен был проконтролировать, чтобы такие учения прошли без жертв, но с этой задачей не справился, сообщил аналитик.
Погиб один из лучших украинских пилотов, которого два года готовили в Америке. Всего было подготовлено шесть летчиков, теперь осталось пять. С другой стороны, США извлекли для себя выгоду из этой ситуации, отметил эксперт.
"Они поняли, что возможны и такие случаи, когда своя же ракета может сбить свой же самолет. Значит, надо что-то поменять в тактике или в оборудовании. Они провели опыт на украинском пилоте как на лабораторной крысе. Этот опыт закончился с отрицательным результатом, но даже этот отрицательный результат можно учесть в будущих военных операциях", — указал Леонков.
До этого F-16 в связке с Patriot применялся только в 2015 году в Сирии, когда Patriot наводил этот истребитель на российский Су-24. А на Украине они оба участвовали в боевой работе, но произошел системный сбой.
"Да, погиб пилот, но это же не американский пилот. США в любой момент могут сказать: "Техника у нас хорошая. Просто украинские пилоты и зенитчики криворукие. Учитесь лучше, и все у вас получится", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.ру
О том, что означает масштабная отставка министров и вице-премьеров на Украине - в статье Владимира Скачко: Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг на сайте Украина.ру
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Вчера, 18:07
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия под Угледаром берет ВСУ в клещи и огневой мешокЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший харьковчанин, военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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