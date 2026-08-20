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"Исключительный" европейский гуманизм: Швейцария отказывает русским во въезде на лечение
"Исключительный" европейский гуманизм: Швейцария отказывает русским во въезде на лечение - 20.08.2026 Украина.ру
"Исключительный" европейский гуманизм: Швейцария отказывает русским во въезде на лечение
Власти Швейцарии в полной мере проявили "исключительный" европейский гуманизм — впервые в истории начав отказывать гражданам России во въезде с целью лечения. Об этом со ссылкой на генерального консула РФ в Женеве Игоря Попова утром 20 августа сообщает РИА Новости
2026-08-20T05:59
2026-08-20T05:59
2026-08-20T06:02
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При этом, подчёркивает дипломат, не предоставляется никаких объяснений таким отказам."Впервые за всё время вообще, как мне говорили коллеги-медики, которые работали с клиентами из России, было несколько отказов по выезду на лечение. Раньше такого не было", — рассказал Попов.По его словам, ситуация складывается "исключительная"."Люди потратили деньги, которые потом в итоге пойдут в бюджет, перевели их в какую-то клинику, а им отказывают", — добавил российский консул в Женеве.Ранее сообщалось, что власти Швейцарской Конфедерации придерживаются устойчивой линии на ужесточение выдачи виз гражданам России, а швейцарский банк Swissquote и его "дочка" Yuh начали закрывать счета русских, проживающих в Швейцарии.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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"Исключительный" европейский гуманизм: Швейцария отказывает русским во въезде на лечение
05:59 20.08.2026 (обновлено: 06:02 20.08.2026)
Власти Швейцарии в полной мере проявили "исключительный" европейский гуманизм — впервые в истории начав отказывать гражданам России во въезде с целью лечения. Об этом со ссылкой на генерального консула РФ в Женеве Игоря Попова утром 20 августа сообщает РИА Новости
При этом, подчёркивает дипломат, не предоставляется никаких объяснений таким отказам.
"Впервые за всё время вообще, как мне говорили коллеги-медики, которые работали с клиентами из России, было несколько отказов по выезду на лечение. Раньше такого не было", — рассказал Попов.
По его словам, ситуация складывается "исключительная".
"Люди потратили деньги, которые потом в итоге пойдут в бюджет, перевели их в какую-то клинику, а им отказывают", — добавил российский консул в Женеве.
Ранее сообщалось, что власти Швейцарской Конфедерации придерживаются устойчивой линии на ужесточение выдачи виз гражданам России, а швейцарский банк Swissquote и его "дочка" Yuh начали закрывать счета русских, проживающих в Швейцарии. Все об Украине из России - на сайте Украина.ру