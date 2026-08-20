"Рождаемость в три раза ниже смертности": Ищенко о тотальном вымирании Украины - 20.08.2026 Украина.ру
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"Рождаемость в три раза ниже смертности": Ищенко о тотальном вымирании Украины
"Рождаемость в три раза ниже смертности": Ищенко о тотальном вымирании Украины - 20.08.2026 Украина.ру
"Рождаемость в три раза ниже смертности": Ищенко о тотальном вымирании Украины
На Украине останется около 20 миллионов человек, из которых 11 миллионов — пенсионеры, а рождаемость в три раза ниже смертности. Через десять лет там будет жить не более 15 миллионов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-08-20T05:45
2026-08-20T05:45
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Говоря о последствиях оттока населения, Ищенко описал демографическую катастрофу Украины. Он заявил, что страна столкнется с чудовищными проблемами. "На Украине останется около 20 миллионов человек, из которых 11 миллионов – пенсионеры. Количество рождающихся детей в три раза меньше, чем смертность по стране", — отметил эксперт.По его подсчетам, через десять лет население Украины сократится еще больше. "При таких демографических тенденциях через каких-то десять лет там в лучшем случае будет жить 15 миллионов населения", — пояснил он.Ищенко подчеркнул, что такие демографические показатели делают невозможным восстановление экономики и социальной сферы. "Киев не сможет обеспечить даже базовые потребности населения, а о развитии речи не идет", — заявил эксперт. Украина рискует превратиться в территорию с тотальным старением и вымиранием населения."Государство за счет огорода не проживет", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Бедность и вымирание: Всемирный банк признал социальную катастрофу на Украине" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, сша, ростислав ищенко, украина.ру, главные новости, главное, демография, социальная политика, население, экономика, дети, рождаемость, новости украины, новости украина ру, новости россии и украины
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"Рождаемость в три раза ниже смертности": Ищенко о тотальном вымирании Украины

05:45 20.08.2026
 
© Фото : David Young/Global Look Press
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Фото : David Young/Global Look Press
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На Украине останется около 20 миллионов человек, из которых 11 миллионов — пенсионеры, а рождаемость в три раза ниже смертности. Через десять лет там будет жить не более 15 миллионов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Говоря о последствиях оттока населения, Ищенко описал демографическую катастрофу Украины. Он заявил, что страна столкнется с чудовищными проблемами.
"На Украине останется около 20 миллионов человек, из которых 11 миллионов – пенсионеры. Количество рождающихся детей в три раза меньше, чем смертность по стране", — отметил эксперт.
По его подсчетам, через десять лет население Украины сократится еще больше. "При таких демографических тенденциях через каких-то десять лет там в лучшем случае будет жить 15 миллионов населения", — пояснил он.
Ищенко подчеркнул, что такие демографические показатели делают невозможным восстановление экономики и социальной сферы. "Киев не сможет обеспечить даже базовые потребности населения, а о развитии речи не идет", — заявил эксперт. Украина рискует превратиться в территорию с тотальным старением и вымиранием населения.
"Государство за счет огорода не проживет", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: "Бедность и вымирание: Всемирный банк признал социальную катастрофу на Украине" на сайте Украина.ру.
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