Александр Ионов: В штабах НАТО принят план террористической войны против России - 20.08.2026 Украина.ру
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Александр Ионов: В штабах НАТО принят план террористической войны против России
Александр Ионов: В штабах НАТО принят план террористической войны против России - 20.08.2026 Украина.ру
Александр Ионов: В штабах НАТО принят план террористической войны против России
Россия отвечает симметрично на удары ВСУ по приграничным регионам. Президент РФ Владмир Путин и Министерство обороны посылают четкие сигналы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов
2026-08-20T05:30
2026-08-20T05:30
новости
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белгородская область
нато
вооруженные силы украины
терроризм
обстрелы
сво
новости сво
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Отвечая на вопрос об эффективности ответа на удары ВСУ, Ионов заявил, что ответ России на атаки ВСУ является симметричным. "Ответ государства симметричный. Президент и Министерство обороны посылают четкие сигналы не только киевскому режиму, но и тем, кто стоит за ним и участвует в планировании ударов по российским территориям", — отметил правозащитник.Он подчеркнул, что эти атаки нельзя классифицировать иначе как террористические, поскольку каждый день гибнут люди в Белгородской области, ЛНР, ДНР и других приграничных регионах РФ.По его словам, в первые годы СВО киевский режим не прибегал к такой тактике в прежнем масштабе. Сейчас, как считает эксперт, в штабах НАТО был принят план террористической войны против России, и Россия отвечает на эти действия."Киевский режим наносит удары по домам, автобусам с детьми, скорым машинам, бензовозам — по людям, которые просто выполняют свою работу. Для него практически любой гражданский объект становится военной целью", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТО" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, белгородская область, нато, вооруженные силы украины, терроризм, обстрелы, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, главные новости, главное, киевский режим, новости украины, новости украина ру
Новости, Россия, Украина, Белгородская область, НАТО, Вооруженные силы Украины, терроризм, обстрелы, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, Главные новости, главное, киевский режим, Новости Украины, новости Украина ру

Александр Ионов: В штабах НАТО принят план террористической войны против России

05:30 20.08.2026
 
© РИА Новости . Борис Морозов / Перейти в фотобанкПожар в Туапсе после атаки ВСУ
Пожар в Туапсе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Борис Морозов
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Россия отвечает симметрично на удары ВСУ по приграничным регионам. Президент РФ Владмир Путин и Министерство обороны посылают четкие сигналы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов
Отвечая на вопрос об эффективности ответа на удары ВСУ, Ионов заявил, что ответ России на атаки ВСУ является симметричным.
"Ответ государства симметричный. Президент и Министерство обороны посылают четкие сигналы не только киевскому режиму, но и тем, кто стоит за ним и участвует в планировании ударов по российским территориям", — отметил правозащитник.
Он подчеркнул, что эти атаки нельзя классифицировать иначе как террористические, поскольку каждый день гибнут люди в Белгородской области, ЛНР, ДНР и других приграничных регионах РФ.
По его словам, в первые годы СВО киевский режим не прибегал к такой тактике в прежнем масштабе. Сейчас, как считает эксперт, в штабах НАТО был принят план террористической войны против России, и Россия отвечает на эти действия.
"Киевский режим наносит удары по домам, автобусам с детьми, скорым машинам, бензовозам — по людям, которые просто выполняют свою работу. Для него практически любой гражданский объект становится военной целью", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военного конфликта на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТО" на сайте Украина.ру.
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