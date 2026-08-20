https://ukraina.ru/20260820/aleksandr-ionov-v-shtabakh-nato-prinyat-plan-terroristicheskoy-voyny-protiv-rossii-1082636513.html

Александр Ионов: В штабах НАТО принят план террористической войны против России

Александр Ионов: В штабах НАТО принят план террористической войны против России - 20.08.2026 Украина.ру

Александр Ионов: В штабах НАТО принят план террористической войны против России

Россия отвечает симметрично на удары ВСУ по приграничным регионам. Президент РФ Владмир Путин и Министерство обороны посылают четкие сигналы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов

2026-08-20T05:30

2026-08-20T05:30

2026-08-20T05:30

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Отвечая на вопрос об эффективности ответа на удары ВСУ, Ионов заявил, что ответ России на атаки ВСУ является симметричным. "Ответ государства симметричный. Президент и Министерство обороны посылают четкие сигналы не только киевскому режиму, но и тем, кто стоит за ним и участвует в планировании ударов по российским территориям", — отметил правозащитник.Он подчеркнул, что эти атаки нельзя классифицировать иначе как террористические, поскольку каждый день гибнут люди в Белгородской области, ЛНР, ДНР и других приграничных регионах РФ.По его словам, в первые годы СВО киевский режим не прибегал к такой тактике в прежнем масштабе. Сейчас, как считает эксперт, в штабах НАТО был принят план террористической войны против России, и Россия отвечает на эти действия."Киевский режим наносит удары по домам, автобусам с детьми, скорым машинам, бензовозам — по людям, которые просто выполняют свою работу. Для него практически любой гражданский объект становится военной целью", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТО" на сайте Украина.ру.

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