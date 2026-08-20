"Турция очень сильно рискует": Ибрагимов о последствиях поставок оружия Киеву для Анкары - 20.08.2026 Украина.ру
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"Турция очень сильно рискует": Ибрагимов о последствиях поставок оружия Киеву для Анкары
"Турция очень сильно рискует": Ибрагимов о последствиях поставок оружия Киеву для Анкары - 20.08.2026 Украина.ру
"Турция очень сильно рискует": Ибрагимов о последствиях поставок оружия Киеву для Анкары
Турция может пожертвовать товарооборотом с Россией в 55 млрд долларов ради оружейной сделки с Киевом. Анкара сознательно идет на обострение, но цена вопроса не стоит таких рисков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
2026-08-20T05:15
2026-08-20T05:15
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Ранее МИД России запросил разъяснения у Анкары и Вашингтона после того, как конгресс США обнародовал информацию о планируемых поставках оружия Украине. Речь идет о 12 пусковых установках РСЗО, более 2,5 тысячи кассетных боеприпасов, 47 тысячах снарядов калибра 203 мм и 70 баллистических ракетах ATACMS.Как отметила турецкий эксперт по международной безопасности Джанан Терджан, Анкара будет передавать Киеву не свое, а американское оружие — либо ранее поставленное в Турцию, либо произведенное на ее территории по лицензии США.Отвечая на вопрос о том, почему Анкара идет на обострение с Москвой, Ибрагимов заявил, что Турция сознательно делает этот шаг."Нужно дождаться официальной реакции Анкары. Если подтвердится факт передачи вооружений киевскому режиму, это нанесет удар по российско-турецким отношениям", — отметил востоковед.По данным Ибрагимова, максимальная прибыль Турции от оружейной сделки с Украиной составит полмиллиарда долларов, однако эта сумма не стоит потери стратегического партнерства и товарооборота с Россией, который в прошлом году достиг 55 миллиардов долларов."Турция очень сильно рискует", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.Больше на эту тему в материале: "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.
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"Турция очень сильно рискует": Ибрагимов о последствиях поставок оружия Киеву для Анкары

05:15 20.08.2026
 
© commons.wikimedia.org / Public Domain / Перейти в фотобанкM270 MLRS РСЗО
M270 MLRS РСЗО - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
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Турция может пожертвовать товарооборотом с Россией в 55 млрд долларов ради оружейной сделки с Киевом. Анкара сознательно идет на обострение, но цена вопроса не стоит таких рисков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Ранее МИД России запросил разъяснения у Анкары и Вашингтона после того, как конгресс США обнародовал информацию о планируемых поставках оружия Украине. Речь идет о 12 пусковых установках РСЗО, более 2,5 тысячи кассетных боеприпасов, 47 тысячах снарядов калибра 203 мм и 70 баллистических ракетах ATACMS.
Как отметила турецкий эксперт по международной безопасности Джанан Терджан, Анкара будет передавать Киеву не свое, а американское оружие — либо ранее поставленное в Турцию, либо произведенное на ее территории по лицензии США.
Отвечая на вопрос о том, почему Анкара идет на обострение с Москвой, Ибрагимов заявил, что Турция сознательно делает этот шаг.
"Нужно дождаться официальной реакции Анкары. Если подтвердится факт передачи вооружений киевскому режиму, это нанесет удар по российско-турецким отношениям", — отметил востоковед.
По данным Ибрагимова, максимальная прибыль Турции от оружейной сделки с Украиной составит полмиллиарда долларов, однако эта сумма не стоит потери стратегического партнерства и товарооборота с Россией, который в прошлом году достиг 55 миллиардов долларов.
"Турция очень сильно рискует", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.
Больше на эту тему в материале: "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.
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