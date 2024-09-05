Они хотели пройти дальше: Копылов о том, почему план курской авантюры был масштабнее, чем "15 деревень"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Киевскому режиму нужно постоянно рассказывать, как они якобы "побеждают". С известными кадрами из "Пятерочки" ВСУ пропиарились так, как им не удавалось это сделать очень давно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
Украина за почти месяц с момента вторжения ни разу не перечислила населенные пункты, которые они якобы "захватили". Там постоянно твердят о "тысяче занятых квадратных километрах и ста населенных пунктах (каких, мы вам не скажем)", рассказал историк.
Это типичная пиар-логика, которая превалирует над военной логикой. Киевскому режиму нужно постоянно рассказывать, что они якобы "побеждают". С известными кадрами из "Пятерочки" ВСУ пропиарились так, как им не удавалось это сделать очень давно, добавил эксперт.
"Мне кажется, что украинский план был гораздо масштабнее, чем захват 15 деревень с небольшим карманом, вытянутым вдоль единственной дороги. Я не знаю насчет захвата Курской АЭС, но они явно хотели пройти дальше. А теперь противник все еще пытается отыграть с выгодой для себя ситуацию, которая для него сложилась там", — подчеркнул Копылов.
Это можно было наблюдать летом 2023 года, когда ВСУ хвастались, что взяли Работино и якобы прорвали первую линию российской обороны ("Вот сейчас, сейчас, сейчас"). Тогда этого хватило на три месяца, а дальше растягивать "перемогу" было физически невозможно, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.ру
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