Они хотели пройти дальше: Копылов о том, почему план курской авантюры был масштабнее, чем "15 деревень" - 05.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240905/1057231997.html
Они хотели пройти дальше: Копылов о том, почему план курской авантюры был масштабнее, чем "15 деревень"
Они хотели пройти дальше: Копылов о том, почему план курской авантюры был масштабнее, чем "15 деревень" - 05.09.2024 Украина.ру
Они хотели пройти дальше: Копылов о том, почему план курской авантюры был масштабнее, чем "15 деревень"
Киевскому режиму нужно постоянно рассказывать, как они якобы "побеждают". С известными кадрами из "Пятерочки" ВСУ пропиарились так, как им не удавалось это сделать очень давно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
2024-09-05T03:30
2024-09-05T03:30
новости
украина
россия
курская область
аэс
вторжение
всу
граница
пиар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057176496_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_238016f842619202223be03952771909.jpg
Украина за почти месяц с момента вторжения ни разу не перечислила населенные пункты, которые они якобы "захватили". Там постоянно твердят о "тысяче занятых квадратных километрах и ста населенных пунктах (каких, мы вам не скажем)", рассказал историк.Это типичная пиар-логика, которая превалирует над военной логикой. Киевскому режиму нужно постоянно рассказывать, что они якобы "побеждают". С известными кадрами из "Пятерочки" ВСУ пропиарились так, как им не удавалось это сделать очень давно, добавил эксперт.Это можно было наблюдать летом 2023 года, когда ВСУ хвастались, что взяли Работино и якобы прорвали первую линию российской обороны ("Вот сейчас, сейчас, сейчас"). Тогда этого хватило на три месяца, а дальше растягивать "перемогу" было физически невозможно, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руО том, как Сырский пытается удержать линию фронта и выйти из курской авантюры — в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240903/1057217685.html
украина
россия
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057176496_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_ffadce12ef2a3cd43dc86480a58f02f3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, курская область, аэс, вторжение, всу, граница, пиар
Новости, Украина, Россия, Курская область, АЭС, вторжение, ВСУ, граница, пиар

Они хотели пройти дальше: Копылов о том, почему план курской авантюры был масштабнее, чем "15 деревень"

03:30 05.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Киевскому режиму нужно постоянно рассказывать, как они якобы "побеждают". С известными кадрами из "Пятерочки" ВСУ пропиарились так, как им не удавалось это сделать очень давно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
Украина за почти месяц с момента вторжения ни разу не перечислила населенные пункты, которые они якобы "захватили". Там постоянно твердят о "тысяче занятых квадратных километрах и ста населенных пунктах (каких, мы вам не скажем)", рассказал историк.
Это типичная пиар-логика, которая превалирует над военной логикой. Киевскому режиму нужно постоянно рассказывать, что они якобы "побеждают". С известными кадрами из "Пятерочки" ВСУ пропиарились так, как им не удавалось это сделать очень давно, добавил эксперт.
"Мне кажется, что украинский план был гораздо масштабнее, чем захват 15 деревень с небольшим карманом, вытянутым вдоль единственной дороги. Я не знаю насчет захвата Курской АЭС, но они явно хотели пройти дальше. А теперь противник все еще пытается отыграть с выгодой для себя ситуацию, которая для него сложилась там", — подчеркнул Копылов.
Это можно было наблюдать летом 2023 года, когда ВСУ хвастались, что взяли Работино и якобы прорвали первую линию российской обороны ("Вот сейчас, сейчас, сейчас"). Тогда этого хватило на три месяца, а дальше растягивать "перемогу" было физически невозможно, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.ру
О том, как Сырский пытается удержать линию фронта и выйти из курской авантюры — в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
3 сентября, 20:36
Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удараЕсли Украина как государство, которое находится фактически в состоянии войны, при помощи западных союзников будет наносить удары, которые приведут к созданию реальной угрозы для России, мы должны применять ядерное оружие
 
НовостиУкраинаРоссияКурская областьАЭСвторжениеВСУграницапиар
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:15Эксперт объяснил, почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе
04:00Копылов раскрыл, почему курская авантюра ВСУ превратилась в "позиционную толкотню" на небольшом участке
03:45Эксперт объяснил, какой "козырь" получит армия РФ, если заблокирует Покровск и перережет логистику ВСУ
03:30Они хотели пройти дальше: Копылов о том, почему план курской авантюры был масштабнее, чем "15 деревень"
03:15Сбой системы "свой-чужой" и слабый РЭБ: аналитик назвал причины, почему F-16 мог сбить именно Partiot
03:00Авантюрная ставка. Историк о том, зачем Украина бросила огромные силы на вторжение в Курскую область
19:30Андрей Клинцевич: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США
18:58Сергей Лебедев: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце
18:22Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок
18:19Без Украины. Россия и Малайзия стали ещё ближе друг к другу на ВЭФ-2024
18:07Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия под Угледаром берет ВСУ в клещи и огневой мешок
18:00Рада "забыла" уволить Кулебу, мечты Джонсона и растущие кладбища ВСУ. Главное на Украине за 4 сентября
16:56"Это по-настоящему страшно". Почему бойцы СВО становятся жертвами бандитов-вымогателей
16:22Новое дыхание смерти: ВПК Польши смакует выгоду от конфликта на Украине
16:00Юлиуш Словацкий: уроженец Волыни, который так и не превзошёл Мицкевича
15:59Взрывоопасный букет. В ЛНР диверсанты пытались подорвать российского военкора
15:47Будут ли после ликвидации Украины отдавать Западу её долги и как изменилась элита в России - Ищенко
15:28За спиной никого: ВСУ бросили польских наемников под Покровском - СМИ
15:03"Что-то пошло не так". Рада отложила отставку Кулебы
14:37Мультимедийная конференция "Третья осень СВО: перспективы победы"
Лента новостейМолния