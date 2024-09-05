https://ukraina.ru/20240905/1057231997.html

Они хотели пройти дальше: Копылов о том, почему план курской авантюры был масштабнее, чем "15 деревень"

Они хотели пройти дальше: Копылов о том, почему план курской авантюры был масштабнее, чем "15 деревень" - 05.09.2024 Украина.ру

Они хотели пройти дальше: Копылов о том, почему план курской авантюры был масштабнее, чем "15 деревень"

Киевскому режиму нужно постоянно рассказывать, как они якобы "побеждают". С известными кадрами из "Пятерочки" ВСУ пропиарились так, как им не удавалось это сделать очень давно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов

2024-09-05T03:30

2024-09-05T03:30

2024-09-05T03:30

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пиар

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Украина за почти месяц с момента вторжения ни разу не перечислила населенные пункты, которые они якобы "захватили". Там постоянно твердят о "тысяче занятых квадратных километрах и ста населенных пунктах (каких, мы вам не скажем)", рассказал историк.Это типичная пиар-логика, которая превалирует над военной логикой. Киевскому режиму нужно постоянно рассказывать, что они якобы "побеждают". С известными кадрами из "Пятерочки" ВСУ пропиарились так, как им не удавалось это сделать очень давно, добавил эксперт.Это можно было наблюдать летом 2023 года, когда ВСУ хвастались, что взяли Работино и якобы прорвали первую линию российской обороны ("Вот сейчас, сейчас, сейчас"). Тогда этого хватило на три месяца, а дальше растягивать "перемогу" было физически невозможно, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руО том, как Сырский пытается удержать линию фронта и выйти из курской авантюры — в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240903/1057217685.html

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новости, украина, россия, курская область, аэс, вторжение, всу, граница, пиар