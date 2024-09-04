Главное за ночь 4 сентября - 04.09.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 4 сентября
Главное за ночь 4 сентября - 04.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 4 сентября
Россия предпринимает ряд мер для повышения "устойчивости в случае внешнего воздействия" Курской и Запорожской АЭС, сообщил министр энергетики Цивилев на полях... Украина.ру, 04.09.2024
2024-09-04T08:06
2024-09-04T08:06
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Россия предпринимает ряд мер для повышения "устойчивости в случае внешнего воздействия" Курской и Запорожской АЭС, сообщил министр энергетики Цивилев на полях ВЭФ. ВС РФ контролируют все острова на Днепре, любые попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу носят медийный характер и обречены на провал, заявил Владимир Сальдо.О следующих изменениях на фронте передаёт ТГ-канал "Два майора":На Купянском направлении сообщают о боях в Синьковке и в районе Песчаного.На Торецком (Дзержинском) направлении - бои на окраинах Дзержинска и продвидение в н.п. Дружба.На Покровском (Красноармейском) направлении ВС России закручивают на южное направление: бои за Селидово, Украинск и у Желанного 1-го, что создает угрозу окружения для ВСУ в районе Желанное 2-е - Красногоровка - Невельское.ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника на Украине. Многочисленные взрывы раздавались в Киеве, Кривом Роге, Львове, Луцке, Ровно и Сумах, а также в Волынской, Киевской и Сумской областях.ВС России нанесли удар по аэродрому в Долгинцево возле Кривого Рога Украины, где в момент прилета находился МиГ-29 и множество БПЛА, сообщили в подполье.Удар нанесён по полигону во Львовской области Украины, сообщили в подполье.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир сальдо, кривой рог, запорожская аэс
Новости, Россия, Украина, Владимир Сальдо, Кривой Рог, Запорожская АЭС

Главное за ночь 4 сентября

08:06 04.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Россия предпринимает ряд мер для повышения "устойчивости в случае внешнего воздействия" Курской и Запорожской АЭС, сообщил министр энергетики Цивилев на полях ВЭФ.
ВС РФ контролируют все острова на Днепре, любые попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу носят медийный характер и обречены на провал, заявил Владимир Сальдо.
О следующих изменениях на фронте передаёт ТГ-канал "Два майора":
На Купянском направлении сообщают о боях в Синьковке и в районе Песчаного.
На Торецком (Дзержинском) направлении - бои на окраинах Дзержинска и продвидение в н.п. Дружба.

На Покровском (Красноармейском) направлении ВС России закручивают на южное направление: бои за Селидово, Украинск и у Желанного 1-го, что создает угрозу окружения для ВСУ в районе Желанное 2-е - Красногоровка - Невельское.
ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника на Украине. Многочисленные взрывы раздавались в Киеве, Кривом Роге, Львове, Луцке, Ровно и Сумах, а также в Волынской, Киевской и Сумской областях.
ВС России нанесли удар по аэродрому в Долгинцево возле Кривого Рога Украины, где в момент прилета находился МиГ-29 и множество БПЛА, сообщили в подполье.

Удар нанесён по полигону во Львовской области Украины, сообщили в подполье.
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир СальдоКривой РогЗапорожская АЭС
 
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