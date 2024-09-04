https://ukraina.ru/20240904/1057223251.html

Главное за ночь 4 сентября

Главное за ночь 4 сентября - 04.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 4 сентября

Россия предпринимает ряд мер для повышения "устойчивости в случае внешнего воздействия" Курской и Запорожской АЭС, сообщил министр энергетики Цивилев на полях... Украина.ру, 04.09.2024

2024-09-04T08:06

2024-09-04T08:06

2024-09-04T08:06

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Россия предпринимает ряд мер для повышения "устойчивости в случае внешнего воздействия" Курской и Запорожской АЭС, сообщил министр энергетики Цивилев на полях ВЭФ. ВС РФ контролируют все острова на Днепре, любые попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу носят медийный характер и обречены на провал, заявил Владимир Сальдо.О следующих изменениях на фронте передаёт ТГ-канал "Два майора":На Купянском направлении сообщают о боях в Синьковке и в районе Песчаного.На Торецком (Дзержинском) направлении - бои на окраинах Дзержинска и продвидение в н.п. Дружба.На Покровском (Красноармейском) направлении ВС России закручивают на южное направление: бои за Селидово, Украинск и у Желанного 1-го, что создает угрозу окружения для ВСУ в районе Желанное 2-е - Красногоровка - Невельское.ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника на Украине. Многочисленные взрывы раздавались в Киеве, Кривом Роге, Львове, Луцке, Ровно и Сумах, а также в Волынской, Киевской и Сумской областях.ВС России нанесли удар по аэродрому в Долгинцево возле Кривого Рога Украины, где в момент прилета находился МиГ-29 и множество БПЛА, сообщили в подполье.Удар нанесён по полигону во Львовской области Украины, сообщили в подполье.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир сальдо, кривой рог, запорожская аэс