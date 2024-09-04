https://ukraina.ru/20240904/1057223251.html
Главное за ночь 4 сентября
Главное за ночь 4 сентября - 04.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 4 сентября
Россия предпринимает ряд мер для повышения "устойчивости в случае внешнего воздействия" Курской и Запорожской АЭС, сообщил министр энергетики Цивилев на полях... Украина.ру, 04.09.2024
2024-09-04T08:06
2024-09-04T08:06
2024-09-04T08:06
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Россия предпринимает ряд мер для повышения "устойчивости в случае внешнего воздействия" Курской и Запорожской АЭС, сообщил министр энергетики Цивилев на полях ВЭФ. ВС РФ контролируют все острова на Днепре, любые попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу носят медийный характер и обречены на провал, заявил Владимир Сальдо.О следующих изменениях на фронте передаёт ТГ-канал "Два майора":На Купянском направлении сообщают о боях в Синьковке и в районе Песчаного.На Торецком (Дзержинском) направлении - бои на окраинах Дзержинска и продвидение в н.п. Дружба.На Покровском (Красноармейском) направлении ВС России закручивают на южное направление: бои за Селидово, Украинск и у Желанного 1-го, что создает угрозу окружения для ВСУ в районе Желанное 2-е - Красногоровка - Невельское.ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника на Украине. Многочисленные взрывы раздавались в Киеве, Кривом Роге, Львове, Луцке, Ровно и Сумах, а также в Волынской, Киевской и Сумской областях.ВС России нанесли удар по аэродрому в Долгинцево возле Кривого Рога Украины, где в момент прилета находился МиГ-29 и множество БПЛА, сообщили в подполье.Удар нанесён по полигону во Львовской области Украины, сообщили в подполье.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, владимир сальдо, кривой рог, запорожская аэс
Новости, Россия, Украина, Владимир Сальдо, Кривой Рог, Запорожская АЭС
Россия предпринимает ряд мер для повышения "устойчивости в случае внешнего воздействия" Курской и Запорожской АЭС, сообщил министр энергетики Цивилев на полях ВЭФ.
ВС РФ контролируют все острова на Днепре, любые попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу носят медийный характер и обречены на провал, заявил Владимир Сальдо.
О следующих изменениях на фронте передаёт ТГ-канал "Два майора":
На Купянском направлении сообщают о боях в Синьковке и в районе Песчаного.
На Торецком (Дзержинском) направлении - бои на окраинах Дзержинска и продвидение в н.п. Дружба.
На Покровском (Красноармейском) направлении ВС России закручивают на южное направление: бои за Селидово, Украинск и у Желанного 1-го, что создает угрозу окружения для ВСУ в районе Желанное 2-е - Красногоровка - Невельское.
ВС РФ продолжали наносить удары по объектам противника на Украине. Многочисленные взрывы раздавались в Киеве, Кривом Роге, Львове, Луцке, Ровно и Сумах, а также в Волынской, Киевской и Сумской областях.
ВС России нанесли удар по аэродрому в Долгинцево возле Кривого Рога Украины, где в момент прилета находился МиГ-29 и множество БПЛА, сообщили в подполье.
Удар нанесён по полигону во Львовской области Украины, сообщили в подполье.