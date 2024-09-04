Украину ждет "черная зима". Украинские эксперты считают, что живые в их стране позавидуют мертвым - 04.09.2024 Украина.ру
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Украину ждет "черная зима". Украинские эксперты считают, что живые в их стране позавидуют мертвым
Украину ждет "черная зима". Украинские эксперты считают, что живые в их стране позавидуют мертвым - 04.09.2024 Украина.ру
Украину ждет "черная зима". Украинские эксперты считают, что живые в их стране позавидуют мертвым
В украинском экспертном сообществе приходят к выводу, что рассчитывать на переговоры не стоит, дело дойдет до чьей-то капитуляции, что очень скоро Украина кардинальным образом изменится, нынешних элит не будет.
2024-09-04T05:28
2024-09-04T05:28
эксклюзив
сво
украина
всу
мобилизация
россия
курская область
вс рф
донбасс
игорь мосийчук
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Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук отметил, что курская операция ВСУ поднимает максимально ставки в войне, поднимает для того, чтобы сделать невозможными переговоры, чтобы война продолжалась."Потому что продолжение войны означает автоматически непроведение выборов и продолжение, пролонгацию пребывания во власти всей зеленой шоблы", - заявил политик в эфире интернет-канала UKRLIFE.TV.По его словам, подготовка новых бойцов оставляет желать лучшего, в результате в ВСУ имеются большие потери среди новобранцев и наблюдается "зеленая анархия".Анархия не только в ВСУ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявляет о недопустимости переговоров с Москвой (его ли это дело?). Затем следует массированный удар по объектам энергетики. Потом идет ответный удар, на который тоже последует ответ. Восстанавливать скоро будет нечего, украинцам следует приготовиться к "черной зиме", предостерегают эксперты.Из войны Украине надо как можно быстрее выходить, считает Мосийчук, но напоминает о Курском рейде ВСУ и говорит, что этот рейд никоим образом переговоры не приближает, совсем наоборот – теперь чуть ли ни каждый день кто-либо их официальных лиц России выступает с тем, что ни о каких переговорах речи быть не может. Можно, конечно, проводить форум мира, но мира не будет, продолжил политик.Что на фронтах? "ВСУ из-за Курской авантюры попали в сложную ситуацию и теперь Генштаб должен снимать бригады на других направлениях и перебрасывать их на тушения "донбасского пожара", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный". Канал ссылается на свой источник, который поясняет: "Зеленский пытался Курской авантюрой вынудить россиян снять с Донбасса войска, а получилось, что теперь Украина попала на свой "крючок". Цена авантюры - тысячи потерянных километров на Донбассе и тысячи потерянных солдат ВСУ".Мосийчук, в свою очередь, констатирует: переброски российских войск с Донбасса заходом ВСУ в Курскую область добиться не удалось. По его словам, Украине нужен мир, но курский рейд никоим образом этому не способствует. Путин – серьезный игрок, он понимал, что от него хотят добиться ослабления наступления на Донбассе. И вот - "зеленая ставка переиграла сама себя".Теперь условия для начала переговоров будут совсем другие, отмечает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, "если украинские войска будут выдавлены быстро из Курской области, тогда, скорее всего, Россия будет требовать оставить не только Запорожскую и Херсонскую область, но и Харьковскую, и Сумскую, возможно, и Одесскую".Полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков считает, что в ближайшее время в ходе конфликте грядут события, когда "живые позавидуют мертвым", а Украина очень изменится. При этом, по его словам, не будет перемирия, "будет капитуляция кого-то, дойдёт до капитуляции"."Сейчас два месяца до "конца начала". В ноябре будет конец, а какое будет начало – не скажу. Начало чего-то. Никто не знает. Но Украина будет другая – и по строению общества, и элиты общества будут совершенно другие. Те элиты, которые сейчас в Верховной раде, их не будет. Лучше или хуже, разговор отдельный, но Украина уже будет другая", - заявил эксперт в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*.А украинский военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала" рассказал, помимо прочего, что из прифронтовых украинских городов люди не могут выехать, поскольку их на выезде хватают ТЦК (аналог военкомата - Ред.) и мобилизуют, заявил, что власть не думает о народе, но народ может сменить заворовавшуюся исполнительную власть, представители которой "работают не на Украину". Их, считает эксперт, лучше бы заменить на военных."Говорящая голова" моноэфира полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан, похоже, хлебнул "сыворотку правды", и на "24 канале" заявил, что команда Зеленского превратила Покровск и страну "в колонию, карцер и концлагерь абсолютно для всех мужчин", из которого невозможно выехать. И призвал сменить исполнительную власть!" - так прокомментировал выступление эксперта телеграм-канал ЗеРада. И добавил: "До прихода СБУ осталось: 3, 2, 1…".* признан иноагентом в РФПодробнее о происходящем на Украине — в материале Кирилла Курбатова "Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков"
https://ukraina.ru/20240903/1057192392.html
https://ukraina.ru/20240902/1057169270.html
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Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, россия, курская область, вс рф, донбасс, игорь мосийчук, руслан бортник, энергетика, экономика, эксперты, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада, сбу
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, мобилизация, Россия, Курская область, ВС РФ, Донбасс, Игорь Мосийчук, Руслан Бортник, энергетика, экономика, эксперты, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, СБУ

Украину ждет "черная зима". Украинские эксперты считают, что живые в их стране позавидуют мертвым

05:28 04.09.2024
 
Украинский флаг
Украинский флаг
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Сергей Зуев
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В украинском экспертном сообществе приходят к выводу, что рассчитывать на переговоры не стоит, дело дойдет до чьей-то капитуляции, что очень скоро Украина кардинальным образом изменится, нынешних элит не будет.
Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук отметил, что курская операция ВСУ поднимает максимально ставки в войне, поднимает для того, чтобы сделать невозможными переговоры, чтобы война продолжалась.
"Потому что продолжение войны означает автоматически непроведение выборов и продолжение, пролонгацию пребывания во власти всей зеленой шоблы", - заявил политик в эфире интернет-канала UKRLIFE.TV.
По его словам, подготовка новых бойцов оставляет желать лучшего, в результате в ВСУ имеются большие потери среди новобранцев и наблюдается "зеленая анархия".
Анархия не только в ВСУ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявляет о недопустимости переговоров с Москвой (его ли это дело?). Затем следует массированный удар по объектам энергетики. Потом идет ответный удар, на который тоже последует ответ. Восстанавливать скоро будет нечего, украинцам следует приготовиться к "черной зиме", предостерегают эксперты.
Из войны Украине надо как можно быстрее выходить, считает Мосийчук, но напоминает о Курском рейде ВСУ и говорит, что этот рейд никоим образом переговоры не приближает, совсем наоборот – теперь чуть ли ни каждый день кто-либо их официальных лиц России выступает с тем, что ни о каких переговорах речи быть не может. Можно, конечно, проводить форум мира, но мира не будет, продолжил политик.
Флаг Украины
Вчера, 05:32
"Мужское население Украины выбито". Украинские эксперты о кошмаре в украинском обществеНа Украине (и не только там) обеспокоены ходом военной кампании, а еще больше экспертов тревожит намерение Зеленского добиваться согласия США бить западными ракетами по территории в глубине России. Ведь понятно, каким может быть ответ
Что на фронтах? "ВСУ из-за Курской авантюры попали в сложную ситуацию и теперь Генштаб должен снимать бригады на других направлениях и перебрасывать их на тушения "донбасского пожара", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Канал ссылается на свой источник, который поясняет: "Зеленский пытался Курской авантюрой вынудить россиян снять с Донбасса войска, а получилось, что теперь Украина попала на свой "крючок". Цена авантюры - тысячи потерянных километров на Донбассе и тысячи потерянных солдат ВСУ".
Мосийчук, в свою очередь, констатирует: переброски российских войск с Донбасса заходом ВСУ в Курскую область добиться не удалось. По его словам, Украине нужен мир, но курский рейд никоим образом этому не способствует. Путин – серьезный игрок, он понимал, что от него хотят добиться ослабления наступления на Донбассе. И вот - "зеленая ставка переиграла сама себя".
Теперь условия для начала переговоров будут совсем другие, отмечает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, "если украинские войска будут выдавлены быстро из Курской области, тогда, скорее всего, Россия будет требовать оставить не только Запорожскую и Херсонскую область, но и Харьковскую, и Сумскую, возможно, и Одесскую".
Полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков считает, что в ближайшее время в ходе конфликте грядут события, когда "живые позавидуют мертвым", а Украина очень изменится. При этом, по его словам, не будет перемирия, "будет капитуляция кого-то, дойдёт до капитуляции".
2 сентября, 05:10
"Только капитуляция". Украинские эксперты и политики о том, чем закончится для страны курская авантюраВ украинском экспертном сообществе обсуждают, почему ВСУ стали так быстро отступать в Донбассе и что будет, когда действительно для Киева станет реальной перспектива полной капитуляции.
"Сейчас два месяца до "конца начала". В ноябре будет конец, а какое будет начало – не скажу. Начало чего-то. Никто не знает. Но Украина будет другая – и по строению общества, и элиты общества будут совершенно другие. Те элиты, которые сейчас в Верховной раде, их не будет. Лучше или хуже, разговор отдельный, но Украина уже будет другая", - заявил эксперт в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*.
А украинский военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала" рассказал, помимо прочего, что из прифронтовых украинских городов люди не могут выехать, поскольку их на выезде хватают ТЦК (аналог военкомата - Ред.) и мобилизуют, заявил, что власть не думает о народе, но народ может сменить заворовавшуюся исполнительную власть, представители которой "работают не на Украину". Их, считает эксперт, лучше бы заменить на военных.
"Говорящая голова" моноэфира полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан, похоже, хлебнул "сыворотку правды", и на "24 канале" заявил, что команда Зеленского превратила Покровск и страну "в колонию, карцер и концлагерь абсолютно для всех мужчин", из которого невозможно выехать. И призвал сменить исполнительную власть!" - так прокомментировал выступление эксперта телеграм-канал ЗеРада. И добавил: "До прихода СБУ осталось: 3, 2, 1…".
* признан иноагентом в РФ
Подробнее о происходящем на Украине — в материале Кирилла Курбатова "Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков"
 
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