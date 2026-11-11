"Нас берут на понт": эксперт объяснил, введет ли Европа войска на Украину - 11.11.2026 Украина.ру
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"Нас берут на понт": эксперт объяснил, введет ли Европа войска на Украину
"Нас берут на понт": эксперт объяснил, введет ли Европа войска на Украину - 11.11.2026 Украина.ру
"Нас берут на понт": эксперт объяснил, введет ли Европа войска на Украину
Европа уже четыре года говорит о возможном вводе войск на Украину, а их там до сих пор нет. Всё это — очередная попытка взять Россию "на понт". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-11-11T05:40
2026-11-11T05:40
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Ранее в Польше на полигоне Нова-Демба стартовали первые масштабные военные учения "коалиции желающих" под кодовым названием Koalicja (или "Коалиция 26.2"). Маневры проходят с 9 по 22 ноября и направлены на отработку переброски и развертывания международного контингента на Украине.Отвечая на вопрос о европейских учениях, эксперт назвал их психологической атакой, а не реальной подготовкой."Вот именно — они берут нас на понт. О вводе войск на Украину европейцы уже четыре года рассказывают, и почему-то их там до сих пор нет", — заявил Колпашников.По его словам, российское руководство не раз говорило: война с Европой будет совсем другой. "Она очень непредсказуемая. Не факт, что в неё американцы впишутся", — пояснил эксперт. То есть европейцам не стоит рассчитывать на поддержку Вашингтона в случае реального столкновения.Отдельно Колпашников остановился на ядерном балансе. "По ядерному оружию у нас с Европой соотношение 1 к 10 в нашу пользу. Эта война действительно будет очень короткой. После неё у Европы вообще никакого будущего не будет", — подчеркнул он."Так что я не думаю, что они введут свои войска на Украину", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью: "Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине и вокруг нее — в материале "Ростислав Ищенко: Европа готовит свои войска, чтобы сохранить хотя бы кусочек Украины вне контроля России" на сайте Украина.ру.
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"Нас берут на понт": эксперт объяснил, введет ли Европа войска на Украину

05:40 11.11.2026
 
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Оксана Джадан
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Европа уже четыре года говорит о возможном вводе войск на Украину, а их там до сих пор нет. Всё это — очередная попытка взять Россию "на понт". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Ранее в Польше на полигоне Нова-Демба стартовали первые масштабные военные учения "коалиции желающих" под кодовым названием Koalicja (или "Коалиция 26.2"). Маневры проходят с 9 по 22 ноября и направлены на отработку переброски и развертывания международного контингента на Украине.
Отвечая на вопрос о европейских учениях, эксперт назвал их психологической атакой, а не реальной подготовкой.
"Вот именно — они берут нас на понт. О вводе войск на Украину европейцы уже четыре года рассказывают, и почему-то их там до сих пор нет", — заявил Колпашников.
По его словам, российское руководство не раз говорило: война с Европой будет совсем другой. "Она очень непредсказуемая. Не факт, что в неё американцы впишутся", — пояснил эксперт. То есть европейцам не стоит рассчитывать на поддержку Вашингтона в случае реального столкновения.
Отдельно Колпашников остановился на ядерном балансе. "По ядерному оружию у нас с Европой соотношение 1 к 10 в нашу пользу. Эта война действительно будет очень короткой. После неё у Европы вообще никакого будущего не будет", — подчеркнул он.
"Так что я не думаю, что они введут свои войска на Украину", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью: "Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Украине и вокруг нее — в материале "Ростислав Ищенко: Европа готовит свои войска, чтобы сохранить хотя бы кусочек Украины вне контроля России" на сайте Украина.ру.
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