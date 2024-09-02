https://ukraina.ru/20240902/1057194335.html
Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков
Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков - 02.09.2024 Украина.ру
Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков
В целом у нас в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Мы держим очаговую мобильную оборону. Мы остановили ВСУ, но теперь надо их оттуда выдавить. А для этого нужны ресурсы и подготовка. Эти вопросы сейчас решаются
2024-09-02T18:40
2024-09-02T18:40
2024-09-02T18:40
спецоперация
курская область
харьков
геннадий алехин
украина
вооруженные силы украины
минобороны
россия
сумская область
рсзо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071691_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_13a609c7c05a8297f94358549b5ae4ea.png.webp
Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин:- Наиболее важные события сейчас разворачиваются на двух направлениях: Покровском и Курско-Харьковском.На Покровском направлении фронт ВСУ трещит по швам. Мы там не только поддавливаем противника, но и совершаем маневренные действия наступательного характера. Покровск – это важнейший транспортный узел, который открывает дорогу на Павлоград – стратегически важный город. Если мы им овладеем, ВСУ окончательно придется распрощаться со своими планами наступать на Крым.На Курском направлении по-прежнему идут упорные бои. Противник уже не предпринимает широкомасштабные наступательные действия в составе бригады. ВСУ действуют мелкими тактическими группами ротного звена, пытаясь нащупать места прорыва в Кореневском, Глушковском и Беловским районах. Одновременно противник зарывается в землю на Суджевском плацдарме. Но наши войска пытаются сорвать эти планы.Наши огневые средства воздушного и наземного базирования утюжат участок границы между Сумской и Курской областями, куда ВСУ пытаются перебрасывать резервы. Причем Минобороны публикует видеокадры, которые подтверждают наши дистанционные удары, направленные на поражение колонн, складов с боеприпасами и опорных пунктов противника.В целом у нас в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Мы держим очаговую мобильную оборону. Мы остановили ВСУ, но теперь надо их оттуда выдавить. А для этого нужны ресурсы и подготовка. Эти вопросы сейчас решаются.Противник четвертый день подряд наносит ракетно-бомбовые удары по Белгородскому приграничью и самому Белгороду. Для этого он использует РСЗО и "Точки-У". Цель этих воздушных атак – взорвать наше общество изнутри. Не секрет, что события в Курской области действуют на жителей Белгородчины крайне угнетающе. Паники нет, но люди очень встревожены.При этом я хочу развеять слухи о якобы скором нападении ВСУ на Белгород. Любой командир взвода, не говоря уже о Сырском, понимает, что нельзя предпринимать широкомасштабные наступательные действия, если у тебя в тылу два плацдарма (Волчанск и Липцы). Это нонсенс. Поэтому противник нагоняет пургу в информационном пространстве и обстреливает Белгородскую область из ствольной артиллерии, минометов и кассетных боеприпасов.ВСУ пользуются отсутствием выровненной линии фронта между Волчанским и Липцевским участками. Там серая зона. Оттуда они ведут обстрел наших территорий. Но мы отвечаем. Только за минувшие сутки мы нанесли ряд серьезным ударом по военно-промышленным объектам на территории Харькова:Харьковский тракторный завод (ХТЗ), где Украина ремонтирует технику.Дворец спорта, где находятся штабы и пункты временной дислокации командного состава ВСУ и наемников.Ряд объектов на улице Академика Павлова, которая выходит прямо на дорогу в сторону Липцев ("Укрпочта" и торговый центр). Там противник размещал склады с боеприпасами. Двойная-тройная детонация, вчера бухало целый день.Более того, чтобы оправдать свое дырявое ПВО, Украина нанесла восемь одиночных ударов из РСЗО по мирным кварталам Харькова с небольшого танкового полигона, который расположен непосредственно на заводе имени Малышева, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях.Более того, как сообщают мои источники, которые меня не подводили, на двух кладбищах противник расположил огневые позиции "Хаймарсов". Эта информация достоверна.Завод Железобетонных конструкций (ЖБК), который работает в круглосуточном режиме. Причем все выпускаемые там изделия Украина сразу же отправляет под Липцы и Купянск, где она строит линию обороны.Кстати, противник выстраивает линию обороны не в самом Купянске на правом берегу Оскола, а за Купянском на высоте. Мы освободили Синьковку, но это наш отвлекающий удар. Мне кажется, что основной удар будет нанесен в направлении Сеньково и Кругляковки. Противник еще в 2022 году там взорвал дамбу. Этот участок Оскола не просто обмелел. Там бурьяном все поросло. Так что шанс у нас будет.
https://ukraina.ru/20240829/1057122330.html
курская область
харьков
украина
россия
сумская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071691_124:0:1091:725_1920x0_80_0_0_8bb555d02a96ba7d3035f3c6160af04e.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, курская область, харьков, геннадий алехин, украина, вооруженные силы украины, минобороны, россия, сумская область, рсзо, артиллерия
Спецоперация, Курская область, Харьков, Геннадий Алехин, Украина, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Россия, Сумская область, РСЗО, артиллерия
Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков
В целом у нас в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Мы держим очаговую мобильную оборону. Мы остановили ВСУ, но теперь надо их оттуда выдавить. А для этого нужны ресурсы и подготовка. Эти вопросы сейчас решаются
Об этом в комментарии изданию Украина.ру
рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин:
- Наиболее важные события сейчас разворачиваются на двух направлениях: Покровском и Курско-Харьковском.
На Покровском направлении фронт ВСУ трещит по швам. Мы там не только поддавливаем противника, но и совершаем маневренные действия наступательного характера. Покровск – это важнейший транспортный узел, который открывает дорогу на Павлоград
– стратегически важный город. Если мы им овладеем, ВСУ окончательно придется распрощаться со своими планами наступать на Крым
.
На Курском направлении по-прежнему идут упорные бои. Противник уже не предпринимает широкомасштабные наступательные действия в составе бригады. ВСУ действуют мелкими тактическими группами ротного звена, пытаясь нащупать места прорыва в Кореневском, Глушковском и Беловским районах. Одновременно противник зарывается в землю на Суджевском плацдарме. Но наши войска пытаются сорвать эти планы.
Наши огневые средства воздушного и наземного базирования утюжат участок границы между Сумской и Курской областями, куда ВСУ пытаются перебрасывать резервы. Причем Минобороны
публикует видеокадры, которые подтверждают наши дистанционные удары, направленные на поражение колонн, складов с боеприпасами и опорных пунктов противника.
В целом у нас в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Мы держим очаговую мобильную оборону. Мы остановили ВСУ, но теперь надо их оттуда выдавить. А для этого нужны ресурсы и подготовка. Эти вопросы сейчас решаются.
Противник четвертый день подряд наносит ракетно-бомбовые удары по Белгородскому приграничью и самому Белгороду
. Для этого он использует РСЗО и "Точки-У". Цель этих воздушных атак – взорвать наше общество изнутри. Не секрет, что события в Курской области действуют на жителей Белгородчины крайне угнетающе. Паники нет, но люди очень встревожены.
При этом я хочу развеять слухи о якобы скором нападении ВСУ на Белгород. Любой командир взвода, не говоря уже о Сырском, понимает, что нельзя предпринимать широкомасштабные наступательные действия, если у тебя в тылу два плацдарма (Волчанск
и Липцы). Это нонсенс. Поэтому противник нагоняет пургу в информационном пространстве и обстреливает Белгородскую область
из ствольной артиллерии, минометов и кассетных боеприпасов.
ВСУ пользуются отсутствием выровненной линии фронта между Волчанским и Липцевским участками. Там серая зона. Оттуда они ведут обстрел наших территорий. Но мы отвечаем. Только за минувшие сутки мы нанесли ряд серьезным ударом по военно-промышленным объектам на территории Харькова:
Харьковский тракторный завод (ХТЗ), где Украина
ремонтирует технику.
Дворец спорта, где находятся штабы и пункты временной дислокации командного состава ВСУ и наемников.
Ряд объектов на улице Академика Павлова, которая выходит прямо на дорогу в сторону Липцев ("Укрпочта
" и торговый центр). Там противник размещал склады с боеприпасами. Двойная-тройная детонация, вчера бухало целый день.
Более того, чтобы оправдать свое дырявое ПВО, Украина нанесла восемь одиночных ударов из РСЗО по мирным кварталам Харькова с небольшого танкового полигона, который расположен непосредственно на заводе имени Малышева, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях.
Более того, как сообщают мои источники, которые меня не подводили, на двух кладбищах противник расположил огневые позиции "Хаймарсов". Эта информация достоверна.
Завод Железобетонных конструкций (ЖБК), который работает в круглосуточном режиме. Причем все выпускаемые там изделия Украина сразу же отправляет под Липцы и Купянск
, где она строит линию обороны.
Кстати, противник выстраивает линию обороны не в самом Купянске на правом берегу Оскола, а за Купянском на высоте. Мы освободили Синьковку, но это наш отвлекающий удар. Мне кажется, что основной удар будет нанесен в направлении Сеньково и Кругляковки. Противник еще в 2022 году там взорвал дамбу. Этот участок Оскола не просто обмелел. Там бурьяном все поросло. Так что шанс у нас будет.