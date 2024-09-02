https://ukraina.ru/20240902/1057194335.html

Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков

Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков - 02.09.2024 Украина.ру

Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков

В целом у нас в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Мы держим очаговую мобильную оборону. Мы остановили ВСУ, но теперь надо их оттуда выдавить. А для этого нужны ресурсы и подготовка. Эти вопросы сейчас решаются

2024-09-02T18:40

2024-09-02T18:40

2024-09-02T18:40

спецоперация

курская область

харьков

геннадий алехин

украина

вооруженные силы украины

минобороны

россия

сумская область

рсзо

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Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин:- Наиболее важные события сейчас разворачиваются на двух направлениях: Покровском и Курско-Харьковском.На Покровском направлении фронт ВСУ трещит по швам. Мы там не только поддавливаем противника, но и совершаем маневренные действия наступательного характера. Покровск – это важнейший транспортный узел, который открывает дорогу на Павлоград – стратегически важный город. Если мы им овладеем, ВСУ окончательно придется распрощаться со своими планами наступать на Крым.На Курском направлении по-прежнему идут упорные бои. Противник уже не предпринимает широкомасштабные наступательные действия в составе бригады. ВСУ действуют мелкими тактическими группами ротного звена, пытаясь нащупать места прорыва в Кореневском, Глушковском и Беловским районах. Одновременно противник зарывается в землю на Суджевском плацдарме. Но наши войска пытаются сорвать эти планы.Наши огневые средства воздушного и наземного базирования утюжат участок границы между Сумской и Курской областями, куда ВСУ пытаются перебрасывать резервы. Причем Минобороны публикует видеокадры, которые подтверждают наши дистанционные удары, направленные на поражение колонн, складов с боеприпасами и опорных пунктов противника.В целом у нас в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Мы держим очаговую мобильную оборону. Мы остановили ВСУ, но теперь надо их оттуда выдавить. А для этого нужны ресурсы и подготовка. Эти вопросы сейчас решаются.Противник четвертый день подряд наносит ракетно-бомбовые удары по Белгородскому приграничью и самому Белгороду. Для этого он использует РСЗО и "Точки-У". Цель этих воздушных атак – взорвать наше общество изнутри. Не секрет, что события в Курской области действуют на жителей Белгородчины крайне угнетающе. Паники нет, но люди очень встревожены.При этом я хочу развеять слухи о якобы скором нападении ВСУ на Белгород. Любой командир взвода, не говоря уже о Сырском, понимает, что нельзя предпринимать широкомасштабные наступательные действия, если у тебя в тылу два плацдарма (Волчанск и Липцы). Это нонсенс. Поэтому противник нагоняет пургу в информационном пространстве и обстреливает Белгородскую область из ствольной артиллерии, минометов и кассетных боеприпасов.ВСУ пользуются отсутствием выровненной линии фронта между Волчанским и Липцевским участками. Там серая зона. Оттуда они ведут обстрел наших территорий. Но мы отвечаем. Только за минувшие сутки мы нанесли ряд серьезным ударом по военно-промышленным объектам на территории Харькова:Харьковский тракторный завод (ХТЗ), где Украина ремонтирует технику.Дворец спорта, где находятся штабы и пункты временной дислокации командного состава ВСУ и наемников.Ряд объектов на улице Академика Павлова, которая выходит прямо на дорогу в сторону Липцев ("Укрпочта" и торговый центр). Там противник размещал склады с боеприпасами. Двойная-тройная детонация, вчера бухало целый день.Более того, чтобы оправдать свое дырявое ПВО, Украина нанесла восемь одиночных ударов из РСЗО по мирным кварталам Харькова с небольшого танкового полигона, который расположен непосредственно на заводе имени Малышева, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях.Более того, как сообщают мои источники, которые меня не подводили, на двух кладбищах противник расположил огневые позиции "Хаймарсов". Эта информация достоверна.Завод Железобетонных конструкций (ЖБК), который работает в круглосуточном режиме. Причем все выпускаемые там изделия Украина сразу же отправляет под Липцы и Купянск, где она строит линию обороны.Кстати, противник выстраивает линию обороны не в самом Купянске на правом берегу Оскола, а за Купянском на высоте. Мы освободили Синьковку, но это наш отвлекающий удар. Мне кажется, что основной удар будет нанесен в направлении Сеньково и Кругляковки. Противник еще в 2022 году там взорвал дамбу. Этот участок Оскола не просто обмелел. Там бурьяном все поросло. Так что шанс у нас будет.

https://ukraina.ru/20240829/1057122330.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

спецоперация, курская область, харьков, геннадий алехин, украина, вооруженные силы украины, минобороны, россия, сумская область, рсзо, артиллерия