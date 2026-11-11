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Силы ПВО отражают атаку на Ленобласть и Санкт-Петербург: сбит уже 141 БПЛА
Силы ПВО отражают атаку на Ленобласть и Санкт-Петербург: сбит уже 141 БПЛА - 11.11.2026 Украина.ру
Силы ПВО отражают атаку на Ленобласть и Санкт-Петербург: сбит уже 141 БПЛА
Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) в ходе отражения массированной атаки сбили над Ленинградской областью уже 141 украинский БПЛА. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром 11 ноября сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-11-11T05:17
2026-11-11T05:17
2026-11-11T05:18
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В регионе ранее была объявлена тревога по БПЛА. Губернатор объявил об опасности беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области в 0:26 мск. Об уничтожении первых 42-х вражеских дронов сообщалось в 1:52 мск."Над территорией Ленинградской области сбит 141 БПЛА. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 4:50 мск.Ранее он предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково с 22:53 мск закрыт для полётов.Активность вражеских беспилотников была зафиксирована и в направлении Карелии, где ограничения на взлёт и посадку ввели в столичном Петрозаводске.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, ленинградская область, санкт-петербург, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Силы ПВО отражают атаку на Ленобласть и Санкт-Петербург: сбит уже 141 БПЛА
05:17 11.11.2026 (обновлено: 05:18 11.11.2026)
Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) в ходе отражения массированной атаки сбили над Ленинградской областью уже 141 украинский БПЛА. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром 11 ноября сообщает в канале на платформе "Макс"
В регионе ранее была объявлена тревога по БПЛА. Губернатор объявил об опасности беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области в 0:26 мск. Об уничтожении первых 42-х вражеских дронов сообщалось в 1:52 мск.
"Над территорией Ленинградской области сбит 141 БПЛА. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 4:50 мск.
Ранее он предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково с 22:53 мск закрыт для полётов.
Активность вражеских беспилотников была зафиксирована и в направлении Карелии, где ограничения на взлёт и посадку ввели в столичном Петрозаводске.
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