Европа желает возобновить переговоры с Россией по контролю и ракетам — FT
06:26 11.11.2026 (обновлено: 06:35 11.11.2026)
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкС подводного крейсера "Юрий Долгорукий" запустили четыре ракеты "Булава" по полигону Кура
© Фото : Министерство обороны РФ
Европейские страны готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов. Об этом вечером 10 ноября со ссылкой на неназванных европейских чиновников пишет The Financial Times
Публикация издания посвящена оценкам и прогнозам результатов трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Отмечается, что европейские дипломаты относятся к вероятности потенциальных прорывов в Абу-Даби скептически. Они также рассчитывают, что и вопросы Украины, и более широкие вопросы европейской безопасности "не будут подниматься в их отсутствие".
Однако издание фиксирует и некоторую новизну в высказываниях европейцев, нетипичную для последних лет.
"Европейские официальные лица заявили, что открыты для обсуждения восстановления механизмов предотвращения конфликтов времён холодной войны, таких как Соглашение по открытому небу, которое позволяло США и СССР осуществлять наблюдение за военными объектами друг друга, или договоры, ограничивающие размещение определённых ракет", — говорится в публикации.
В Абу-Даби 10 ноября прошёл первый день переговоров делегаций России, Украины и США по украинскому урегулированию. Встреча продолжалась четыре с половиной часа с учётом перерыва, при этом делегации Москвы и Киева общались на русском языке.
Подробнее - в материале Татьяны Стоянович Мирное урегулирование против ядерной войны. Что показал первый день переговоров по Украине.
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