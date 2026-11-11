Европа желает возобновить переговоры с Россией по контролю и ракетам — FT - 11.11.2026 Украина.ру
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Европа желает возобновить переговоры с Россией по контролю и ракетам — FT
Европа желает возобновить переговоры с Россией по контролю и ракетам — FT - 11.11.2026 Украина.ру
Европа желает возобновить переговоры с Россией по контролю и ракетам — FT
Европейские страны готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов. Об этом вечером 10 ноября со ссылкой на неназванных европейских чиновников пишет The Financial Times
2026-11-11T06:26
2026-11-11T06:35
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Публикация издания посвящена оценкам и прогнозам результатов трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Отмечается, что европейские дипломаты относятся к вероятности потенциальных прорывов в Абу-Даби скептически. Они также рассчитывают, что и вопросы Украины, и более широкие вопросы европейской безопасности "не будут подниматься в их отсутствие".Однако издание фиксирует и некоторую новизну в высказываниях европейцев, нетипичную для последних лет."Европейские официальные лица заявили, что открыты для обсуждения восстановления механизмов предотвращения конфликтов времён холодной войны, таких как Соглашение по открытому небу, которое позволяло США и СССР осуществлять наблюдение за военными объектами друг друга, или договоры, ограничивающие размещение определённых ракет", — говорится в публикации.В Абу-Даби 10 ноября прошёл первый день переговоров делегаций России, Украины и США по украинскому урегулированию. Встреча продолжалась четыре с половиной часа с учётом перерыва, при этом делегации Москвы и Киева общались на русском языке.Подробнее - в материале Татьяны Стоянович Мирное урегулирование против ядерной войны. Что показал первый день переговоров по Украине.О том, что именно подавляющее ядерное превосходство над Европой позволяет компенсировать её преимущество в численности населения - в публикации "Европа — это полмиллиарда. Нас — 150 миллионов": эксперт про ставку на ядерное оружие.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261111/evropa--eto-polmilliarda-nas--150-millionov-ekspert-pro-stavku-na-yadernoe-oruzhie-1084402347.html
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украина.ру, новости, сша, украина, россия, европа, ес, переговоры по украине 2026, переговоры, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерное оружие, ракеты, договор по открытому небу, договор о рсмд, ссср, холодная война, безопасность, ядерная война
Украина.ру, Новости, США, Украина, Россия, Европа, ЕС, Переговоры по Украине 2026, переговоры, ядерная безопасность, ядерная угроза, Ядерное оружие, ракеты, Договор по открытому небу, Договор о РСМД, СССР, холодная война, безопасность, ядерная война

Европа желает возобновить переговоры с Россией по контролю и ракетам — FT

06:26 11.11.2026 (обновлено: 06:35 11.11.2026)
 
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© Фото : Министерство обороны РФ
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Европейские страны готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов. Об этом вечером 10 ноября со ссылкой на неназванных европейских чиновников пишет The Financial Times
Публикация издания посвящена оценкам и прогнозам результатов трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Отмечается, что европейские дипломаты относятся к вероятности потенциальных прорывов в Абу-Даби скептически. Они также рассчитывают, что и вопросы Украины, и более широкие вопросы европейской безопасности "не будут подниматься в их отсутствие".
Однако издание фиксирует и некоторую новизну в высказываниях европейцев, нетипичную для последних лет.
"Европейские официальные лица заявили, что открыты для обсуждения восстановления механизмов предотвращения конфликтов времён холодной войны, таких как Соглашение по открытому небу, которое позволяло США и СССР осуществлять наблюдение за военными объектами друг друга, или договоры, ограничивающие размещение определённых ракет", — говорится в публикации.
В Абу-Даби 10 ноября прошёл первый день переговоров делегаций России, Украины и США по украинскому урегулированию. Встреча продолжалась четыре с половиной часа с учётом перерыва, при этом делегации Москвы и Киева общались на русском языке.
Подробнее - в материале Татьяны Стоянович Мирное урегулирование против ядерной войны. Что показал первый день переговоров по Украине.
О том, что именно подавляющее ядерное превосходство над Европой позволяет компенсировать её преимущество в численности населения - в публикации "Европа — это полмиллиарда. Нас — 150 миллионов": эксперт про ставку на ядерное оружие.
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