https://ukraina.ru/20261111/evropa-zhelaet-vozobnovit-peregovory-s-rossiey-po-kontrolyu-i-raketam--ft-1084408196.html

Европа желает возобновить переговоры с Россией по контролю и ракетам — FT

Европа желает возобновить переговоры с Россией по контролю и ракетам — FT - 11.11.2026 Украина.ру

Европа желает возобновить переговоры с Россией по контролю и ракетам — FT

Европейские страны готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов. Об этом вечером 10 ноября со ссылкой на неназванных европейских чиновников пишет The Financial Times

2026-11-11T06:26

2026-11-11T06:26

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Публикация издания посвящена оценкам и прогнозам результатов трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Отмечается, что европейские дипломаты относятся к вероятности потенциальных прорывов в Абу-Даби скептически. Они также рассчитывают, что и вопросы Украины, и более широкие вопросы европейской безопасности "не будут подниматься в их отсутствие".Однако издание фиксирует и некоторую новизну в высказываниях европейцев, нетипичную для последних лет."Европейские официальные лица заявили, что открыты для обсуждения восстановления механизмов предотвращения конфликтов времён холодной войны, таких как Соглашение по открытому небу, которое позволяло США и СССР осуществлять наблюдение за военными объектами друг друга, или договоры, ограничивающие размещение определённых ракет", — говорится в публикации.В Абу-Даби 10 ноября прошёл первый день переговоров делегаций России, Украины и США по украинскому урегулированию. Встреча продолжалась четыре с половиной часа с учётом перерыва, при этом делегации Москвы и Киева общались на русском языке.Подробнее - в материале Татьяны Стоянович Мирное урегулирование против ядерной войны. Что показал первый день переговоров по Украине.О том, что именно подавляющее ядерное превосходство над Европой позволяет компенсировать её преимущество в численности населения - в публикации "Европа — это полмиллиарда. Нас — 150 миллионов": эксперт про ставку на ядерное оружие.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261111/evropa--eto-polmilliarda-nas--150-millionov-ekspert-pro-stavku-na-yadernoe-oruzhie-1084402347.html

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