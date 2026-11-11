https://ukraina.ru/20261111/sbito-uzhe-146-bpla-v-portu-ust-lugi-pod-sankt-peterburgom-tushat-vozgoranie-1084408411.html
Сбито уже 146 БПЛА: в порту Усть-Луги под Санкт-Петербургом тушат возгорание
Сбито уже 146 БПЛА: в порту Усть-Луги под Санкт-Петербургом тушат возгорание - 11.11.2026 Украина.ру
Сбито уже 146 БПЛА: в порту Усть-Луги под Санкт-Петербургом тушат возгорание
Силы ПВО сбили уже 146 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Санкт-Петербургу и важнейшим объектам региона. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром 11 ноября сообщил о последствиях массированного вражеского налёта
2026-11-11T06:57
2026-11-11T06:57
2026-11-11T06:57
украина.ру
россия
ленинградская область
санкт-петербург
пво
сво
спецоперация
бпла
бпла сегодня
атака бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077187807_0:0:1404:790_1920x0_80_0_0_692f445de9999848f68eb0bf8672a804.jpg
В регионе ранее была объявлена тревога по БПЛА. Губернатор объявил об опасности беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области в 0:26 мск. Об уничтожении первых 42-х вражеских дронов сообщалось в 1:52 мск. Информация о 146 сбитых аппаратах была опубликована в 5:36 мск."Предварительно в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства приступили к тушению. Также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть Луге. Дальнейшая информация уточняется", — написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".Ранее он предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково с 22:53 мск закрыт для полётов. Активность вражеских беспилотников была зафиксирована и в направлении Карелии, где ограничения на взлёт и посадку ввели в столичном Петрозаводске.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
ленинградская область
санкт-петербург
финский залив
балтийское море
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077187807_0:0:1054:790_1920x0_80_0_0_cf177a729df7d3ecc35fa8e981a5b604.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, ленинградская область, санкт-петербург, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, порт, финский залив, балтийское море, пожар, электроснабжение, электроподстанции
Украина.ру, Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, порт, Финский залив, Балтийское море, пожар, электроснабжение, электроподстанции
Сбито уже 146 БПЛА: в порту Усть-Луги под Санкт-Петербургом тушат возгорание
Силы ПВО сбили уже 146 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Санкт-Петербургу и важнейшим объектам региона. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром 11 ноября сообщил о последствиях массированного вражеского налёта
В регионе ранее была объявлена тревога по БПЛА. Губернатор объявил об опасности беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области в 0:26 мск. Об уничтожении первых 42-х вражеских дронов сообщалось в 1:52 мск. Информация о 146 сбитых аппаратах была опубликована в 5:36 мск.
"Предварительно в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства приступили к тушению. Также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть Луге. Дальнейшая информация уточняется", — написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
Ранее он предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково с 22:53 мск закрыт для полётов. Активность вражеских беспилотников была зафиксирована и в направлении Карелии, где ограничения на взлёт и посадку ввели в столичном Петрозаводске.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.