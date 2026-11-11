Сбито уже 146 БПЛА: в порту Усть-Луги под Санкт-Петербургом тушат возгорание - 11.11.2026 Украина.ру
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Сбито уже 146 БПЛА: в порту Усть-Луги под Санкт-Петербургом тушат возгорание
Сбито уже 146 БПЛА: в порту Усть-Луги под Санкт-Петербургом тушат возгорание - 11.11.2026 Украина.ру
Сбито уже 146 БПЛА: в порту Усть-Луги под Санкт-Петербургом тушат возгорание
Силы ПВО сбили уже 146 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Санкт-Петербургу и важнейшим объектам региона. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром 11 ноября сообщил о последствиях массированного вражеского налёта
2026-11-11T06:57
2026-11-11T06:57
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ленинградская область
санкт-петербург
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сво
спецоперация
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В регионе ранее была объявлена тревога по БПЛА. Губернатор объявил об опасности беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области в 0:26 мск. Об уничтожении первых 42-х вражеских дронов сообщалось в 1:52 мск. Информация о 146 сбитых аппаратах была опубликована в 5:36 мск."Предварительно в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства приступили к тушению. Также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть Луге. Дальнейшая информация уточняется", — написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".Ранее он предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково с 22:53 мск закрыт для полётов. Активность вражеских беспилотников была зафиксирована и в направлении Карелии, где ограничения на взлёт и посадку ввели в столичном Петрозаводске.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, порт, Финский залив, Балтийское море, пожар, электроснабжение, электроподстанции

Сбито уже 146 БПЛА: в порту Усть-Луги под Санкт-Петербургом тушат возгорание

06:57 11.11.2026
 
© Фото : albatrospilot.ru Порт Усть-Луга
 Порт Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© Фото : albatrospilot.ru
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Силы ПВО сбили уже 146 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Санкт-Петербургу и важнейшим объектам региона. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром 11 ноября сообщил о последствиях массированного вражеского налёта
В регионе ранее была объявлена тревога по БПЛА. Губернатор объявил об опасности беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области в 0:26 мск. Об уничтожении первых 42-х вражеских дронов сообщалось в 1:52 мск. Информация о 146 сбитых аппаратах была опубликована в 5:36 мск.
"Предварительно в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства приступили к тушению. Также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть Луге. Дальнейшая информация уточняется", — написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
Ранее он предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково с 22:53 мск закрыт для полётов. Активность вражеских беспилотников была зафиксирована и в направлении Карелии, где ограничения на взлёт и посадку ввели в столичном Петрозаводске.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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