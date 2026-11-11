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Сбито уже 146 БПЛА: в порту Усть-Луги под Санкт-Петербургом тушат возгорание

Сбито уже 146 БПЛА: в порту Усть-Луги под Санкт-Петербургом тушат возгорание - 11.11.2026 Украина.ру

Сбито уже 146 БПЛА: в порту Усть-Луги под Санкт-Петербургом тушат возгорание

Силы ПВО сбили уже 146 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Санкт-Петербургу и важнейшим объектам региона. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром 11 ноября сообщил о последствиях массированного вражеского налёта

2026-11-11T06:57

2026-11-11T06:57

2026-11-11T06:57

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В регионе ранее была объявлена тревога по БПЛА. Губернатор объявил об опасности беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области в 0:26 мск. Об уничтожении первых 42-х вражеских дронов сообщалось в 1:52 мск. Информация о 146 сбитых аппаратах была опубликована в 5:36 мск."Предварительно в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства приступили к тушению. Также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть Луге. Дальнейшая информация уточняется", — написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".Ранее он предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково с 22:53 мск закрыт для полётов. Активность вражеских беспилотников была зафиксирована и в направлении Карелии, где ограничения на взлёт и посадку ввели в столичном Петрозаводске.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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