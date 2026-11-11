https://ukraina.ru/20261111/ne-ranshe-2028-goda-ekspert-o-tom-kogda-zakonchitsya-svo-i-zapad-uydt-s-ukrainy-1084395574.html

"Не раньше 2028 года": эксперт о том, когда закончится СВО и Запад уйдёт с Украины

"Не раньше 2028 года": эксперт о том, когда закончится СВО и Запад уйдёт с Украины - 11.11.2026 Украина.ру

"Не раньше 2028 года": эксперт о том, когда закончится СВО и Запад уйдёт с Украины

Запад уйдёт с Украины только после того, как её раздолбают в пух и прах, — поэтому раньше конца 2028 года СВО не закончится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-11-11T06:22

2026-11-11T06:22

2026-11-11T06:22

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Ранее в своём ТГ-канале Колпашников написал, что спецоперация не закончится раньше 2028 года. Отвечая на вопрос журналиста, эксперт подтвердил этот прогноз."К сожалению, да. Запад уйдет с Украины только после того, как ее раздолбают в пух и прах", — заявил эксперт. По его словам, Запад вцепился в Украину мёртвой хваткой и "не даст ей соскочить"."Где европейцы еще найдут такую страну, которая угробит собственное репродуктивное мужское население ради чужих интересов?" — задал риторический вопрос эксперт.Кроме того, сесть с Россией за стол переговоров и признать её правоту для Запада означало бы расписаться в собственном банкротстве."Если Запад сядет с нами за стол переговоров, признает нашу правоту по Украине и будет чертить новые зоны влияния, он признает свое полное банкротство: и финансовое, и политическое", — подчеркнул Колпашников.Именно поэтому Европа напоминает игромана, который проиграл все свои сбережения, недвижимость и украшения жены, но все равно упорно продолжает повышать ставки, пояснил эксперт."Она тоже заложила и перезаложила будущее своих поколений. Только сама еще не воюет", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года" на сайте Украина.ру.Любое государство существует до тех пор, пока оно может самостоятельно себя содержать, но Украина уже давно не в состоянии это делать. Подробнее о ситуации на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: Европа готовит свои войска, чтобы сохранить хотя бы кусочек Украины вне контроля России" на сайте Украина.ру.

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