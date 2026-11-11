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"Мы её дожмём": Колпашников о войне на истощение и ударах по энергетике Украины

"Мы её дожмём": Колпашников о войне на истощение и ударах по энергетике Украины - 11.11.2026 Украина.ру

"Мы её дожмём": Колпашников о войне на истощение и ударах по энергетике Украины

Украина не выдерживает войну на истощение — ни по демографии, ни по инфраструктуре, а в Киеве уже нет света по 20 часов в сутки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-11-11T05:11

2026-11-11T05:11

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Разговор о том, что происходит на фронте и в тылу противника, эксперт свёл к главному: курс на истощение работает, и Украина уже не выдерживает его ни по демографии, ни по инфраструктуре.Отвечая на вопрос, надо ли продолжать бить по энергетике Украины, эксперт ответил утвердительно и объяснил, почему нужно продолжать войну на истощение."Конечно. Продолжаем войну на истощение", — заявил Колпашников. По его мнению, Украина не выдерживает её ни по одному из направлений. "По демографии Украина и так не выдерживала, а теперь не выдерживает по инфраструктуре", — пояснил эксперт.Результат уже виден. "Попытка киевского режима поиграть с нами в войну городов привела к тому, что теперь в Киеве нет света по 20 часов в сутки. А ведь еще не зима. Подождем, когда морозы ударят", — подчеркнул Колпашников.При этом, указал эксперт, Россия продолжает наступление, не надрывая экономику. "Продолжаем потихоньку двигаться на запад, не перегружая экономику и не проводя мобилизацию", — пояснил эксперт."Поверьте, Украине сейчас очень плохо. И мы ее дожмем", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года" на сайте Украина.ру.Про нюансы новой тактики Трампа после поражения на выборах и перспективах завершения конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов о судьбе Украины после выборов в США: Зеленский приободрился, но оружия больше не стало" на сайте Украина.ру.

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