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С Белоруссией не получилось, теперь – новая жертва: мягкая сила Польши захватывает Украину

С Белоруссией не получилось, теперь – новая жертва: мягкая сила Польши захватывает Украину - 11.11.2026 Украина.ру

С Белоруссией не получилось, теперь – новая жертва: мягкая сила Польши захватывает Украину

С начала СВО количество украинских школьников, изучающих польский язык, выросло на 16% – до 107 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство образования Украины.

2026-11-11T06:03

2026-11-11T06:03

2026-11-11T06:03

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вооруженные силы украины

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Пока министры и сетевые патриоты переругиваются в социальных сетях из-за Волынской трагедии и эксгумационных разрешений, обычные граждане давно сделали выбор без оглядки на историческую вражду. Украинские семьи массово завязывают будущее своих детей на польскую правовую, образовательную и экономическую систему.На печать специализированных учебников тратятся казенные гривны, а через западную границу тянутся вереницы старшеклассников, примеряющих студенческие билеты Люблина и Кракова. Полонизация любит тишину, что никто не мешал переделу человеческих ресурсов.И это уже не первый раз, когда польская мягкая сила закладывает под соседним государством бомбу замедленного действия.В Польшу за казённые гривныСогласно сводкам Министерства образования и науки Украины, польский язык преподают уже в 577 общеобразовательных школах страны. Почти 100 тысяч подростков осваивают его в качестве обязательного второго иностранного языка, еще девять с лишним тысяч сидят на факультативах.И хотя в абсолютных значениях эта цифра кажется незначительной, важно понимать контекст.По верифицированным оценкам, которые приводит Институт демографии и проблем качества жизни НАН Украины, за пределами государства уже осело свыше четырех миллионов граждан. На подконтрольных Киеву территориях осталось в лучшем случае две трети старшеклассников от списков номинального учета.Языковой выбор распределен не равномерно по детсадам и младшим классам. Основной контингент зубрящих польскую грамматику сконцентрирован в 8-11 классах. И если посчитать, что каждый год из украинских школ выпускает чуть более 250 тысяч детей, получается, что примерно каждый восьмой школьник на Украине прямо сейчас готовится уехать за кордон.Украинское государство при этом послушно оплачивает собственное кадровое обескровливание. Через Институт модернизации содержания образования бюджет профинансировал печать десятков наименований учебников польского языка для средних классов.Более того, профильное ведомство утвердило приказ МОН №1629, разрешающий синхронный перевод тестовых заданий НМТ по точным дисциплинам на польский язык. Сами экзаменационные пункты развернуты в девяти крупнейших университетских центрах Польши.Киев сам, своими руками помогает сопредельному государству отбирать собственных абитуриентов, экономя Варшаве миллионы злотых на начальной профориентации и первичном обучении.Варшавский кадровый пылесосПольские власти не занимаются благотворительностью и не страдают сентиментальностью – они спасают собственную страну.Данные Главного статистического управления Польши (GUS) рисуют картину полномасштабного краха рождаемости. Суммарный коэффициент фертильности в стране рухнул до 1,07 ребенка на женщину при минимально необходимых 2,1.Правительственный отчет Rządowa Rada Ludnościowa фиксирует естественную убыль населения на уровне 160 тысяч человек ежегодно. Польше жизненно требуется свежий человеческий материал, причем близкий культурно, быстро обучаемый и говорящий на понятном языке.Импорт украинской молодежи стал спасательным кругом для польских академических структур. Ежегодные исследования образовательного фонда Perspektywy и ведомственные реестры польского Министерства науки фиксируют почти 50 тысяч студентов с украинскими паспортами.Они составляют более 43% от всего иностранного студенческого корпуса в республике.Варшава выстроила предельно прагматичный механизм приема. Закон Prawo o szkolnictwie wyższym гарантирует бесплатное обучение в публичных университетах обладателям Карты поляка, владельцам государственного языкового сертификата уровня С1 и беженцам со статусом временной защиты PESEL UKR.Частные академии вроде Vistula или WSB вообще не требуют сдачи украинского национального тестирования. Им достаточно обычного школьного аттестата и подтверждения знания языка на уровне B2.Ловушка захлопывается в момент выпуска. Польский закон о содействии занятости освобождает выпускников стационарных отделений местных вузов от необходимости получать разрешения на работу. Закон об иностранцах автоматически выдает свежеиспеченному специалисту девятимесячный вид на жительство для поиска вакансии.Исследования аналитического центра Cedos подтверждают: более 70% уехавших студентов не собираются возвращаться. Они находят первую работу, берут ипотеку, платят взносы в польский бюджет и растворяются в местном социуме.Белорусский полигонВ Варшаве десятилетиями тестировали методы культурно-демографической экспансии на сопредельных территориях. Главной лабораторией польской мягкой силы была Белоруссия образца 2008–2020 годов.Тогда в ход пошел принятый Сеймом закон O Karcie Polaka. В статье второй прямо закреплялось обязательное требование: подтвердить кровное родство с гражданами Речи Посполитой либо лицами польской национальности.Однако там же содержалась спасительная альтернативная норма: соискатель мог претендовать на статус, если представит письменное свидетельство польской организации о трехлетней активной работе на благо польского языка и культуры.И тут начался настоящий конвейер полонизации. Непризнанный официальным Минском Союз поляков в Белоруссии и польские просветительские кружки штамповали нужные справки слушателям курсов. Тысячи молодых людей посещали воскресные школы, разучивали гимны, сдавали базовый экзамен консулу и получали заветный пластик.Из 350 тысяч Карт поляка, выданных по всему миру к 2021 году, больше 162 тысяч досталось белорусам.Параллельно Варшава формировала лояльное кадровое ядро. Созданная правительством Программа под бессменным патронажем директора Studium Europy Wschodniej Яна Малицкого переманивала студентов, отчисленных по политическим статьям. Им предоставляли бесплатные места в аудиториях, общежития и государственные стипендии польского МИД.В информационной сфере работал государственный телеканал Biełsat TV. В критический момент лета 2020 года координационный узел находился в варшавском Белорусском доме под прямой опекой польских правительственных фондов.Разница между белорусским опытом и нынешней украинской ситуацией заключается исключительно в конечных задачах польского кабинета. В случае с Минском Варшава старательно растила таран против режима. Польские стратеги создавали за границей готовую контрэлиту, рассчитывая на политический переворот и последующую переориентацию Белоруссии на Запад.В случае с Украиной политическая борьба для политических стратегов пока носит вторичный характер. Однако это только пока вектор Киева и остаётся максимально антироссийским и проевропейским.Но очень многое зависит от расстановки сил на Украине по завершении СВО: очевидно, если заявленной целью операции является денацификация, политический режим в стране претерпит серьёзные изменения – и они вряд ли понравятся "варшавскому обкому". И тогда по уже обкатанной на Белоруссии методичке будут быстро взращены и подготовлены альтернативные политические элиты, готовые "раскачивать" обстановку в стране в выгодную Европе сторону.Демографическая бомбаПроисходящее сейчас на западе Украины – это чистой колониальный вывоз самого дорогого сырья в XXI веке, то есть активных и деятельных молодых людей.Потеря семнадцатилетнего подростка с точки зрения демографии во сто крат страшнее гибели 45-летнего мобилизованного боевика ВСУ. Подросток увозит за кордон не только пару рабочих рук, но целую семейную ветвь.К тому же Украина за свои деньги кормит этого подростка, лечит его, выделяет бюджетные средства на школу и учебники польского издательства.В Варшаве быстро поняли, что не нужно нанимать агитаторов или разворачивать тайные сети влияния. Украинские матери сами нанимают польских репетиторов, осаждают визовые центры и отправляют сыновей на перроны международных поездов, ведь это рациональная стратегия выживания отдельной семьи. Стратегия, которая оборачивается катастрофой национального масштаба.Восстанавливать страну вскоре станет просто некому.

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https://ukraina.ru/20260627/1080707770.html

https://ukraina.ru/20261017/generalnaya-repetitsiya-v-polshe-velikobritaniya-i-soyuzniki-gotovyat-stsenariy-vvoda-voysk-na-ukrainu-1083884881.html

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, варшава, украина, сейм, мид, вооруженные силы украины