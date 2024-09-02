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Армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины

Армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины - 02.09.2024 Украина.ру

Армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины

Очередной групповой удар по украинским объектам энергетики и производства вооружений нанесла в ночь на 2 сентября российская армия. Об этом сообщает Минобороны РФ

2024-09-02T13:20

2024-09-02T13:20

2024-09-02T13:20

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"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения БпЛА, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников", - сказано в официальном сообщении.В сводке о проведении СВО отмечено, что "все назначенные объекты поражены". В ней также сказано о больших потерях ВСУ в живой миле и технике на разных направлениях.По данным Минобороны России с начала приведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины потери ВСУ составили уничтоженными: 641 самолет, 283 вертолета, 30950 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17805 танков и других боевых бронемашин, 1434 боевые машины РСЗО, 13952 орудия полевой артиллерии и минометов, 25520 единиц специальной военной автомобильной техники.Подробности о результатах ударов по украинской энергетике в публикации Украина запросила аварийную помощь у пяти стран – "Укрэнерго"Тем временем Путин объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действийТакже 2 сентября Путин объяснил, зачем ВСУ пошли на провокацию в Курской области

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