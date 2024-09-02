Армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины - 02.09.2024 Украина.ру
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Армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины
Армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины - 02.09.2024 Украина.ру
Армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины
Очередной групповой удар по украинским объектам энергетики и производства вооружений нанесла в ночь на 2 сентября российская армия. Об этом сообщает Минобороны РФ
2024-09-02T13:20
2024-09-02T13:20
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"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения БпЛА, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников", - сказано в официальном сообщении.В сводке о проведении СВО отмечено, что "все назначенные объекты поражены". В ней также сказано о больших потерях ВСУ в живой миле и технике на разных направлениях.По данным Минобороны России с начала приведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины потери ВСУ составили уничтоженными: 641 самолет, 283 вертолета, 30950 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17805 танков и других боевых бронемашин, 1434 боевые машины РСЗО, 13952 орудия полевой артиллерии и минометов, 25520 единиц специальной военной автомобильной техники.Подробности о результатах ударов по украинской энергетике в публикации Украина запросила аварийную помощь у пяти стран – "Укрэнерго"Тем временем Путин объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действийТакже 2 сентября Путин объяснил, зачем ВСУ пошли на провокацию в Курской области
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новости, украина, россия, киев, впк, укрэнерго, вооруженные силы украины, всу, энергетика, инфраструктура, опк, наёмники, сво, минобороны рф
Новости, Украина, Россия, Киев, ВПК, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, ВСУ, энергетика, инфраструктура, ОПК, наёмники, СВО, Минобороны РФ

Армия России нанесла групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины

13:20 02.09.2024
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейудар по Конаковской ГРЭС
удар по Конаковской ГРЭС - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Читать в
Очередной групповой удар по украинским объектам энергетики и производства вооружений нанесла в ночь на 2 сентября российская армия. Об этом сообщает Минобороны РФ
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения БпЛА, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников", - сказано в официальном сообщении.
В сводке о проведении СВО отмечено, что "все назначенные объекты поражены". В ней также сказано о больших потерях ВСУ в живой миле и технике на разных направлениях.
По данным Минобороны России с начала приведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины потери ВСУ составили уничтоженными: 641 самолет, 283 вертолета, 30950 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17805 танков и других боевых бронемашин, 1434 боевые машины РСЗО, 13952 орудия полевой артиллерии и минометов, 25520 единиц специальной военной автомобильной техники.
Подробности о результатах ударов по украинской энергетике в публикации Украина запросила аварийную помощь у пяти стран – "Укрэнерго"
Тем временем Путин объяснил, почему Киев не заинтересован в прекращении боевых действий
Также 2 сентября Путин объяснил, зачем ВСУ пошли на провокацию в Курской области
 
НовостиУкраинаРоссияКиевВПКУкрэнергоВооруженные силы УкраиныВСУэнергетикаинфраструктураОПКнаёмникиСВОМинобороны РФ
 
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