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Украинские военные повредили школу и ранили женщину в Горловке
Украинские военные повредили школу и ранили женщину в Горловке - 03.09.2024 Украина.ру
Украинские военные повредили школу и ранили женщину в Горловке
Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками жилого массива в Никитовском районе Горловки. Об этом 3 сентября сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько
2024-09-03T11:55
2024-09-03T11:55
2024-09-03T11:55
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"В результате обстрела жилого массива "Строитель" со стороны украинских нацистов ранена мирная горловчанка", - написал он.Также мэр разместил на своей странице фотографии поврежденной школы в жилом массиве, уточнив, что она пострадала из-за обстрела ВСУ.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, после девяти часов утра и примерно в 10:30 украинские войска выпустили по три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР (до начала конфликта население насчитывало более 250 тысяч человек).Подробнее об атаках ВСУ - в материале Егора Леева Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, всу
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ
Украинские военные повредили школу и ранили женщину в Горловке
Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками жилого массива в Никитовском районе Горловки. Об этом 3 сентября сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько
"В результате обстрела жилого массива "Строитель" со стороны украинских нацистов ранена мирная горловчанка", - написал он.
Также мэр разместил на своей странице фотографии поврежденной школы в жилом массиве, уточнив, что она пострадала из-за обстрела ВСУ.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, после девяти часов утра и примерно в 10:30 украинские войска выпустили по три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР (до начала конфликта население насчитывало более 250 тысяч человек).