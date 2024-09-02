https://ukraina.ru/20240902/1057174850.html

Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября

Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября - 02.09.2024 Украина.ру

Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября

Украина нанесла массированный удар по Белгороду, разрушено здание детского сада. СМИ сообщили об изменении формата линеек в День знаний в Москве

2024-09-02T09:10

2024-09-02T09:10

2024-09-02T09:56

эксклюзив

хроники

олег царев

сергей собянин

украина

москва

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

мчс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057174716_0:382:960:922_1920x0_80_0_0_b60a10287bee874368315eca2c90545c.jpg.webp

Ранним утром 2 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона о ракетной опасности."Вся территория Белгородской области — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", — написал Гладков в своём телеграм-канале в 05:52.Спустя 38 минут губернатор рассказал о сработавшей над Белгородом системе ПВО."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля. В посёлке Дубовое загорелись 2 дома и 4 автомобиля. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания. Информация уточняется. Выехал на место", — сообщил Гладков в 06:30.Он также опубликовал фото с места событий, которые свидетельствуют: социальный объект — это детский сад "Львёнок"."Белгород подвергся очередной массированной атаке украинской армии. Около 6 утра в небе над городом были слышны множественные взрывы — работали силы ПВО. К сожалению, ракетный налëт ВСУ не обошёлся без последствий на земле. В городе с самого утра поднимаются столбы дыма (фото и видео 1–7). Один из снарядов прилетел в густонаселенный жилой район с частной застройкой и попал в детский сад, в который утром должны были прийти дети (на последнем фото из помещения выходит губернатор области). Один человек погиб в результате атаки ВСУ на село Шагаровка", — писал, в частности, в своём телеграм-канале первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Свою запись он сопроводил фото и видео с места событий.В 07:59 Гладков уточнил данные о последствиях удара ВСУ по Белгороду."Уточнённая информация о последствиях воздушной атаки на город Белгород и Белгородский район. В Белгородском районе в посёлке Дубовое ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В Белгороде есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Повреждён один легковой автомобиль. В посёлке Дубовое загорелись два дома и 4 автомобиля, в посёлке Майский — один дом. Сотрудники МЧС ликвидировали очаги возгорания. В Дубовом в 5 МКД повреждены остекление и фасады. Кроме того, посечены ещё 4 машины. В посёлке Майский выбиты окна и посечён забор одного дома, также повреждения получили два автомобиля", — указал он.В другой социальной сети, "Вконтакте", Гладков сообщил, что школы в одном из районов Белгорода — Харьковской горе — перейдут на дистант."Недоброе утро у нас в Белгородской области. Очередной обстрел города Белгорода. Долетели ракеты. Разрушен фактически полностью детский сад в городе Белгороде. Это уже третье учреждение образования — два детских сада и одна школа, где или прямые прилёты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений. В таких условиях на Харьковской горе в городе Белгороде в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем. Поэтому решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода: 3, 8, 10, 13, 15, 22, 28, 31, 34, 36, Шуховский лицей, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, — будут работать только в дистанционном формате. В понедельник вернёмся к этому вопросу. Надеюсь, что обстановка позволит нам вернуться к тому формату, который обсудили вместе с учителями, вместе с родителями и приняли решение проводить учебу в очно-дистанционном формате", — сообщил Гладков.Отдельно он остановился на работе детских садов."Детские сады на Харьковской горе: 3, 14, 16, 17, 19, 35, 39, 46, 48, 53, 56, 57, 59, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 78, 79, 84, 85, 87, 88, 89, - в течение этой недели работать не будут, даже в режиме дежурных групп. Понимаю, что сейчас у тех, кто собирается на работу, это извещение вызовет большую волну эмоций: "Куда нам деть ребёнка?". Дорогие друзья, только что сейчас вернулся с места разрушения детского сада "Львёнок". Просто представил себе, что эти разрушения могли бы быть, например, днём, когда там были бы дети. Спастись там шансов не было бы ни у кого. Допускать такие риски никто не имеет права — ни родители, ни власть. Поэтому решений принимать других не будем, обеспечим безопасность наших детей", - подчеркнул Гладков.Он также дал совет тем, кому не с кем оставить своих детей во время работы."По поводу того, куда временно разместить ребенка, в какое учреждение, если нет бабушек и дедушек, если нет возможности оставить его у знакомых. Пожалуйста, обращайтесь в управление образования города Белгорода. Только что проговорил с заместителем главы по социальным вопросам — будем смотреть и оперативно принимать решения по размещению детей в других дошкольных учебных учреждениях. К сожалению, обстановка заставляет нас принимать такие сложные решения. По всем остальным учреждениям города Белгорода, Белгородского района, решения оставляем предыдущим — очно-дистанционный формат, который обсуждался, ещё раз повторюсь, несколько месяцев со всеми, и принималось решение на Оперативном штабе", - подытожил Гладков.Белгород — не единственный город в России, в котором из-за сложившейся ситуации, начало учебного года встречают не так, как раньше.Линейки по-особенномуРоссийское издание РБК сообщило, что линейки к началу учебного года планируют в Москве планируют провести в новом формате."Линейки к началу учебного года планируют провести внутри школ, причем без родителей. В школах такое решение объясняют жаркой погодой и мерами безопасности", - указывалось в публикации издания.Об этом РБК сообщили трое учителей московских школ.Как отмечалось в публикации, такую же информацию родителям сообщила директор школы в Некрасовке на юго-востоке Москвы Майя Булаева во время прямого эфира для родителей, который транслировали на странице школы во "ВКонтакте"."В этом году формат будет несколько нетрадиционным: все линейки, в том числе и сама главная линейка для первых и 11 классов, пройдут в помещениях. Это, я думаю, будет сделано абсолютно во всех школах нашего города", — рассказала она.При этом родители на линейках присутствовать не будут. По словам директора, это связано с безопасностью детей, а школа будет вести онлайн-трансляцию мероприятия.Также издание цитировало учителя истории школы в Зеленограде Александра Оджо, который отметил, что это продиктовано вопросами безопасности.Ранее о том, что линейки в Москве перенесли в закрытые помещения, сообщал и телеграм-канал Baza.В ночь на 1 сентября Украина совершила массированный налёт дронами на регионы России, в том числе и на Москву. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, силами ПВО были сбиты 10 беспилотников.О ближайшем будущем Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Рост налогов, дефицит дронов и усиление русофобии в школах. Что ожидает Украину в сентябре".

https://ukraina.ru/20240901/1057171726.html

https://ukraina.ru/20240901/1057167930.html

https://ukraina.ru/20240901/1057164026.html

украина

москва

белгород

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, олег царев, сергей собянин, украина, москва, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс