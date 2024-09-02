Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября - 02.09.2024 Украина.ру
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Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября
Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября - 02.09.2024 Украина.ру
Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября
Украина нанесла массированный удар по Белгороду, разрушено здание детского сада. СМИ сообщили об изменении формата линеек в День знаний в Москве
2024-09-02T09:10
2024-09-02T09:56
эксклюзив
хроники
олег царев
сергей собянин
украина
москва
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс
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Ранним утром 2 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона о ракетной опасности."Вся территория Белгородской области — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", — написал Гладков в своём телеграм-канале в 05:52.Спустя 38 минут губернатор рассказал о сработавшей над Белгородом системе ПВО."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля. В посёлке Дубовое загорелись 2 дома и 4 автомобиля. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания. Информация уточняется. Выехал на место", — сообщил Гладков в 06:30.Он также опубликовал фото с места событий, которые свидетельствуют: социальный объект — это детский сад "Львёнок"."Белгород подвергся очередной массированной атаке украинской армии. Около 6 утра в небе над городом были слышны множественные взрывы — работали силы ПВО. К сожалению, ракетный налëт ВСУ не обошёлся без последствий на земле. В городе с самого утра поднимаются столбы дыма (фото и видео 1–7). Один из снарядов прилетел в густонаселенный жилой район с частной застройкой и попал в детский сад, в который утром должны были прийти дети (на последнем фото из помещения выходит губернатор области). Один человек погиб в результате атаки ВСУ на село Шагаровка", — писал, в частности, в своём телеграм-канале первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Свою запись он сопроводил фото и видео с места событий.В 07:59 Гладков уточнил данные о последствиях удара ВСУ по Белгороду."Уточнённая информация о последствиях воздушной атаки на город Белгород и Белгородский район. В Белгородском районе в посёлке Дубовое ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В Белгороде есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Повреждён один легковой автомобиль. В посёлке Дубовое загорелись два дома и 4 автомобиля, в посёлке Майский — один дом. Сотрудники МЧС ликвидировали очаги возгорания. В Дубовом в 5 МКД повреждены остекление и фасады. Кроме того, посечены ещё 4 машины. В посёлке Майский выбиты окна и посечён забор одного дома, также повреждения получили два автомобиля", — указал он.В другой социальной сети, "Вконтакте", Гладков сообщил, что школы в одном из районов Белгорода — Харьковской горе — перейдут на дистант."Недоброе утро у нас в Белгородской области. Очередной обстрел города Белгорода. Долетели ракеты. Разрушен фактически полностью детский сад в городе Белгороде. Это уже третье учреждение образования — два детских сада и одна школа, где или прямые прилёты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений. В таких условиях на Харьковской горе в городе Белгороде в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем. Поэтому решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода: 3, 8, 10, 13, 15, 22, 28, 31, 34, 36, Шуховский лицей, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, — будут работать только в дистанционном формате. В понедельник вернёмся к этому вопросу. Надеюсь, что обстановка позволит нам вернуться к тому формату, который обсудили вместе с учителями, вместе с родителями и приняли решение проводить учебу в очно-дистанционном формате", — сообщил Гладков.Отдельно он остановился на работе детских садов."Детские сады на Харьковской горе: 3, 14, 16, 17, 19, 35, 39, 46, 48, 53, 56, 57, 59, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 78, 79, 84, 85, 87, 88, 89, - в течение этой недели работать не будут, даже в режиме дежурных групп. Понимаю, что сейчас у тех, кто собирается на работу, это извещение вызовет большую волну эмоций: "Куда нам деть ребёнка?". Дорогие друзья, только что сейчас вернулся с места разрушения детского сада "Львёнок". Просто представил себе, что эти разрушения могли бы быть, например, днём, когда там были бы дети. Спастись там шансов не было бы ни у кого. Допускать такие риски никто не имеет права — ни родители, ни власть. Поэтому решений принимать других не будем, обеспечим безопасность наших детей", - подчеркнул Гладков.Он также дал совет тем, кому не с кем оставить своих детей во время работы."По поводу того, куда временно разместить ребенка, в какое учреждение, если нет бабушек и дедушек, если нет возможности оставить его у знакомых. Пожалуйста, обращайтесь в управление образования города Белгорода. Только что проговорил с заместителем главы по социальным вопросам — будем смотреть и оперативно принимать решения по размещению детей в других дошкольных учебных учреждениях. К сожалению, обстановка заставляет нас принимать такие сложные решения. По всем остальным учреждениям города Белгорода, Белгородского района, решения оставляем предыдущим — очно-дистанционный формат, который обсуждался, ещё раз повторюсь, несколько месяцев со всеми, и принималось решение на Оперативном штабе", - подытожил Гладков.Белгород — не единственный город в России, в котором из-за сложившейся ситуации, начало учебного года встречают не так, как раньше.Линейки по-особенномуРоссийское издание РБК сообщило, что линейки к началу учебного года планируют в Москве планируют провести в новом формате."Линейки к началу учебного года планируют провести внутри школ, причем без родителей. В школах такое решение объясняют жаркой погодой и мерами безопасности", - указывалось в публикации издания.Об этом РБК сообщили трое учителей московских школ.Как отмечалось в публикации, такую же информацию родителям сообщила директор школы в Некрасовке на юго-востоке Москвы Майя Булаева во время прямого эфира для родителей, который транслировали на странице школы во "ВКонтакте"."В этом году формат будет несколько нетрадиционным: все линейки, в том числе и сама главная линейка для первых и 11 классов, пройдут в помещениях. Это, я думаю, будет сделано абсолютно во всех школах нашего города", — рассказала она.При этом родители на линейках присутствовать не будут. По словам директора, это связано с безопасностью детей, а школа будет вести онлайн-трансляцию мероприятия.Также издание цитировало учителя истории школы в Зеленограде Александра Оджо, который отметил, что это продиктовано вопросами безопасности.Ранее о том, что линейки в Москве перенесли в закрытые помещения, сообщал и телеграм-канал Baza.В ночь на 1 сентября Украина совершила массированный налёт дронами на регионы России, в том числе и на Москву. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, силами ПВО были сбиты 10 беспилотников.О ближайшем будущем Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Рост налогов, дефицит дронов и усиление русофобии в школах. Что ожидает Украину в сентябре".
https://ukraina.ru/20240901/1057171726.html
https://ukraina.ru/20240901/1057167930.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
эксклюзив, хроники, олег царев, сергей собянин, украина, москва, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс
Эксклюзив, Хроники, Олег Царев, Сергей Собянин, Украина, Москва, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС

Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября

09:10 02.09.2024 (обновлено: 09:56 02.09.2024)
 
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпоследствия удара ВСУ по Белгороду 2 сентября
последствия удара ВСУ по Белгороду 2 сентября - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина нанесла массированный удар по Белгороду, разрушено здание детского сада. СМИ сообщили об изменении формата линеек в День знаний в Москве
Ранним утром 2 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона о ракетной опасности.
"Вся территория Белгородской области — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", — написал Гладков в своём телеграм-канале в 05:52.
Спустя 38 минут губернатор рассказал о сработавшей над Белгородом системе ПВО.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля. В посёлке Дубовое загорелись 2 дома и 4 автомобиля. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания. Информация уточняется. Выехал на место", — сообщил Гладков в 06:30.
Он также опубликовал фото с места событий, которые свидетельствуют: социальный объект — это детский сад "Львёнок".
"Белгород подвергся очередной массированной атаке украинской армии. Около 6 утра в небе над городом были слышны множественные взрывы — работали силы ПВО. К сожалению, ракетный налëт ВСУ не обошёлся без последствий на земле. В городе с самого утра поднимаются столбы дыма (фото и видео 1–7). Один из снарядов прилетел в густонаселенный жилой район с частной застройкой и попал в детский сад, в который утром должны были прийти дети (на последнем фото из помещения выходит губернатор области). Один человек погиб в результате атаки ВСУ на село Шагаровка", — писал, в частности, в своём телеграм-канале первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
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Свою запись он сопроводил фото и видео с места событий.
В 07:59 Гладков уточнил данные о последствиях удара ВСУ по Белгороду.
"Уточнённая информация о последствиях воздушной атаки на город Белгород и Белгородский район. В Белгородском районе в посёлке Дубовое ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В Белгороде есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Повреждён один легковой автомобиль. В посёлке Дубовое загорелись два дома и 4 автомобиля, в посёлке Майский — один дом. Сотрудники МЧС ликвидировали очаги возгорания. В Дубовом в 5 МКД повреждены остекление и фасады. Кроме того, посечены ещё 4 машины. В посёлке Майский выбиты окна и посечён забор одного дома, также повреждения получили два автомобиля", — указал он.
В другой социальной сети, "Вконтакте", Гладков сообщил, что школы в одном из районов Белгорода — Харьковской горе — перейдут на дистант.
"Недоброе утро у нас в Белгородской области. Очередной обстрел города Белгорода. Долетели ракеты. Разрушен фактически полностью детский сад в городе Белгороде. Это уже третье учреждение образования — два детских сада и одна школа, где или прямые прилёты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений. В таких условиях на Харьковской горе в городе Белгороде в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем. Поэтому решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода: 3, 8, 10, 13, 15, 22, 28, 31, 34, 36, Шуховский лицей, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, — будут работать только в дистанционном формате. В понедельник вернёмся к этому вопросу. Надеюсь, что обстановка позволит нам вернуться к тому формату, который обсудили вместе с учителями, вместе с родителями и приняли решение проводить учебу в очно-дистанционном формате", — сообщил Гладков.
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Отдельно он остановился на работе детских садов.

"Детские сады на Харьковской горе: 3, 14, 16, 17, 19, 35, 39, 46, 48, 53, 56, 57, 59, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 78, 79, 84, 85, 87, 88, 89, - в течение этой недели работать не будут, даже в режиме дежурных групп. Понимаю, что сейчас у тех, кто собирается на работу, это извещение вызовет большую волну эмоций: "Куда нам деть ребёнка?". Дорогие друзья, только что сейчас вернулся с места разрушения детского сада "Львёнок". Просто представил себе, что эти разрушения могли бы быть, например, днём, когда там были бы дети. Спастись там шансов не было бы ни у кого. Допускать такие риски никто не имеет права — ни родители, ни власть. Поэтому решений принимать других не будем, обеспечим безопасность наших детей", - подчеркнул Гладков.
Он также дал совет тем, кому не с кем оставить своих детей во время работы.

"По поводу того, куда временно разместить ребенка, в какое учреждение, если нет бабушек и дедушек, если нет возможности оставить его у знакомых. Пожалуйста, обращайтесь в управление образования города Белгорода. Только что проговорил с заместителем главы по социальным вопросам — будем смотреть и оперативно принимать решения по размещению детей в других дошкольных учебных учреждениях. К сожалению, обстановка заставляет нас принимать такие сложные решения. По всем остальным учреждениям города Белгорода, Белгородского района, решения оставляем предыдущим — очно-дистанционный формат, который обсуждался, ещё раз повторюсь, несколько месяцев со всеми, и принималось решение на Оперативном штабе", - подытожил Гладков.
Белгород — не единственный город в России, в котором из-за сложившейся ситуации, начало учебного года встречают не так, как раньше.
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Линейки по-особенному
Российское издание РБК сообщило, что линейки к началу учебного года планируют в Москве планируют провести в новом формате.
"Линейки к началу учебного года планируют провести внутри школ, причем без родителей. В школах такое решение объясняют жаркой погодой и мерами безопасности", - указывалось в публикации издания.
Об этом РБК сообщили трое учителей московских школ.
Как отмечалось в публикации, такую же информацию родителям сообщила директор школы в Некрасовке на юго-востоке Москвы Майя Булаева во время прямого эфира для родителей, который транслировали на странице школы во "ВКонтакте".
"В этом году формат будет несколько нетрадиционным: все линейки, в том числе и сама главная линейка для первых и 11 классов, пройдут в помещениях. Это, я думаю, будет сделано абсолютно во всех школах нашего города", — рассказала она.
При этом родители на линейках присутствовать не будут. По словам директора, это связано с безопасностью детей, а школа будет вести онлайн-трансляцию мероприятия.
Также издание цитировало учителя истории школы в Зеленограде Александра Оджо, который отметил, что это продиктовано вопросами безопасности.
Ранее о том, что линейки в Москве перенесли в закрытые помещения, сообщал и телеграм-канал Baza.
В ночь на 1 сентября Украина совершила массированный налёт дронами на регионы России, в том числе и на Москву. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, силами ПВО были сбиты 10 беспилотников.
О ближайшем будущем Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Рост налогов, дефицит дронов и усиление русофобии в школах. Что ожидает Украину в сентябре".
 
ЭксклюзивХроникиОлег ЦаревСергей СобянинУкраинаМоскваБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМЧС
 
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09:10Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября
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