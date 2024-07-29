https://ukraina.ru/20240729/1056547103.html

РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США

РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США - 29.07.2024 Украина.ру

РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США

Член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин считает, что Россия должна усилить ядерную мощь Калининграда и Белоруссии, не дожидаясь ракет США в ФРГ.

2024-07-29T19:30

2024-07-29T19:30

2024-07-29T19:30

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украина

белоруссия

калининград

ядерное оружие

ракеты

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В ответ на размещение в ФРГ высокоточных дальнобойных ракет США Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет меньшей и средней дальности, заявил Владимир Путин на параде Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге 28 июля. — Владимир Петрович, достаточно ли заявлений президента Владимира Путина, чтобы остановить Запад? Действительно ли мы готовы развернуть ракеты меньшей и средней дальности в ответ Западу? Что будем делать, если предупреждение не сработает?— Таких заявлений с нашей стороны, да еще на таком высшем уровне было бы достаточно, если бы мы имели дело с разумными и реалистичными, а не милитаристски и агрессивно настроенными военно-политическими руководителями в США и ФРГ, а также в НАТО в целом.Но увы. Таковых там уже давно нет. Поэтому Российская Федерация должна ответить военно-техническими средствами на такие акции указанных стран. То есть усилить свою группировку ракет средней и меньшей дальности, в том числе в ядерном оснащении, в западной части России. В особенности — в Калининградской области, а также — в Белоруссии. Следует также принять меры по дополнительному привлечению стратегических наступательных ядерных вооружений.В военно-политической сфере нам уже давно пора выровнять стратегическое уравнение с НАТО о применении ядерного оружия "в первом сдерживающем ударе" против государств этого военного пакта. Они угрожают нам ракетно-ядерным оружием со всех направлений, в том числе создают угрозу для наших АЭС. В политико-дипломатической области следовало бы понизить уровень дипломатического представительства со странами трансатлантического альянса. А в энергетической сфере — прекратить поставки энергоносителей в те государства НАТО, которые поставляю оружие и направляют военных специалистов любого вида в Вооруженные силы Украины.Все эти и другие возможные меры нам необходимо осуществить заранее — до развертывания названных ракет США в ФРГ. Иначе мы можем просто опоздать снивелировать и сбалансировать новую американо-натовскую ракетную ядерную угрозу в отношении России.— Насколько размещение ракет США в Германии приближает мир к Третьей мировой войне?— Оно приближает мир к Третьей мировой войне даже более энергично, чем в период Карибского и Берлинского ракетных кризисов 60-х годов и после "двойного решения НАТО" в конце 70-х годов. Тогда было принято решение о размещении американского ядерного оружия в Европе: баллистических и крылатых ядерных ракет, нацеленных на СССР с опасно коротким подлетным временем.— Ранее министр обороны ФРГ назвал размещение высокоточных дальнобойных ракет США на территории Германии ответом России на "Искандеры" под Калининградом. Какова обстановка под Калининградом?— На нашей территории мы можем развертывать все, что отвечает потребностям обеспечения эффективной защиты нашей национальной обороны, суверенитета и территориальной целостности. При чем здесь российские "Искандеры"?Следует напомнить о появлении американского тактического ядерного оружия в Европе еще в 50-е годы прошлого столетия. Оно до сих пор остается на европейском континенте с модернизированными ядерными боезарядами и их авиационными средствами доставки. В европейском небе действуют операции Военно-воздушных сил НАТО с самолетами двойного назначения, постоянно барражируют тяжелые стратегические бомбардировщики США с ядерным оружием. Короче говоря, значительно усилены американские ракетно-ядерные силы передового базирования относительно России и Белоруссии.Что касается обстановки в Калининграде и области, то она спокойная. Но люди ждут дальнейшего укрепления этого российского эксклава с военной точки зрения по всем возможным направлениям. В области должны быть усилены и контрразведывательные мероприятия, направленные против подозрительных иностранных "туристов-велосипедистов", которые путешествуют по региону. Можно было бы ввести визовые ограничения на их посещения региона.— Поговорим о вариантах мира со стороны Запада. С мирной миссией в Россию и Украину ездил Орбан. Борис Джонсон предложил свой якобы мирный план. Есть идеи мира от Помпео и Трампа. Дмитрий Кулеба был в Китае, где заявил, что Украина вроде бы готова к диалогу с Россией. С кем дружить, кому и чему из всего этого мы можем верить? С кем и о чем договариваться?— Пока не выдвинут подробный и реалистический мирный план прекращения комбинированной вооруженной агрессии Украины и НАТО против России, пока не прекратят поставки вооружений ВСУ — никакие переговоры по данному вопросу не должны быть начаты. Обсуждение вопросов возможно только со странами, которые не поставляют вооружений Украине и не поддерживают агрессивный киевский режим.Необходимо учесть, что любые парафированные главами делегаций России и Украины тексты соглашений о восстановлении мира и прекращении агрессии Украины и НАТО против России не могут считаться окончательными до их полного утверждения высшим руководством и высшими законодательными структурами обеих стран. При этом парафированные тексты соглашений — это только самый первый проект. Он не является окончательным и не может служить основанием для прекращения боевых действий. И тем более основанием для отвода войск от линии боевого соприкосновения или из других районов. России необходимо убедиться, что такое соглашение (допустим, полностью утвержденное на самом высшем государственном уровне) будет в точности выполняться украинской стороной.— Никто не может предсказать, что на самом деле сделает Трамп, если станет президентом. Риторика его ясна, но непонятны реальные действия. Как считаете, Трамп вообще заинтересован или не заинтересован в прекращении военных действий на Украине?— Дональд Трамп уже неоднократно говорил, что прекратит это противостояние в Европе, если вновь станет президентом США. Но, действительно, деталей его подхода нет. Где сроки и прочие условия урегулирования? Как оно будет увязано или не увязано с недавним решением саммита НАТО в Вашингтоне, которое ставит вопрос о продолжении агрессии против России и оставляет открытым вопрос о вступлении Украины в альянс?Экс-президент США Рональд Рейган любил русскую поговорку: "Доверяй, но проверяй!" А как Трамп относится к ней? Каким образом он вообще собирается вернуться в четыре международных соглашения по контролю над вооружениями, из которых он, будучи президентом, инициативно вышел? Сколько он будет тратить на военные цели и ракетно-ядерную, противоракетную, военно-морскую и военно-космическую стратегии страны в период своего возможного президентства? До сих пор от него нет подробных ответов на все эти вопросы.О том, кто сможет завершить войну на Украине, а кто приблизит Третью мировую войну, в интервью Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны

https://ukraina.ru/20221116/1040897960.html

https://ukraina.ru/20240725/1056479955.html

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Анна Черкасова

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