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Позывной "Биркин": FPV-дронами разнес все блиндажи врага. В итоге штурм позиций ВСУ обошелся без потерь

Позывной "Биркин": FPV-дронами разнес все блиндажи врага. В итоге штурм позиций ВСУ обошелся без потерь - 03.09.2024 Украина.ру

Позывной "Биркин": FPV-дронами разнес все блиндажи врага. В итоге штурм позиций ВСУ обошелся без потерь

Командир расчета БПЛА позывной "Биркин" рассказал изданию Украина.ру о том, насколько качественные беспилотники отправляют в боевые подразделения, и о том, как операторы дронов помогают армии сделать войну дешевле и сохранить жизни бойцов

2024-09-03T05:46

2024-09-03T05:46

2024-09-03T05:46

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- Биркин, твой позывной я впервые услышал от Михаила "Архангела" Филиппова, руководителя школы операторов БПЛА "Архангел". Он мне сказал, что ты очень результативный оператор дронов, и за один контракт длительностью в полгода ты поразил cпомощью FPV-дронов 300 целей. Ты можешь подтвердить эту информацию? И второе, вообще у вас, покрышкиных и кожедубов беспилотной авиации, какое число поражений является нормой?- Чуть-чуть поправлю, у меня чуть меньше, чем 300 подтвержденных попаданий. Это первый момент. И второй, не за полгода, а за два контракта, каждый из которых по 6 месяцев, то есть примерно за год.По поводу количества, норм и результатов: все зависит от снабжения подразделения. Если в подразделении все хорошо с дронами, то опытный оператор может находить и поражать за день 10-15 целей. За условный год у условно хорошего оператора при наличии снабжения, при наличии достойной группы поддержки в виде Supercam, Залы, "Орлана", то есть когда на него работает серьезная сила в разведке, в корректировке, и в фиксации видеоподтверждений, эти цифры за год могут приближаться к 2-3 тысячам.Но, к сожалению, зачастую все упирается в разведку, то есть в глаза. У меня в группе этот момент решается так: мой напарник делает это с помощью Mavic-3. Мы сами себе находили цели, либо, если нам давали какие-то координаты и точки интереса, мы доразведывали эти цели, а потом поражали их. Это один уровень результативности.Если же на оператора или на расчет FPV работает еще расчет Supercam, Залы, "Орлана", то время на доразведку и разведку не тратится и при возможности отправить к врагу в день 20-30 "птичек", будет 15-20 поражений.Многое упирается и в деньги, потому что расчет Supercam- сам борт и наземная станция - стоит примерно 15 миллионов рублей.И про цену камикадзе – 1 дрон стоит в среднем 60 тыс рублей. Мы понимаем, что оператор может потратить за день около 30 дронов. Это получается порядка 2 миллионов рублей расчет может тратить в день.Эти цифры несопоставимы с возможными ранениями и гибелью наших парней, но, к сожалению, на данный момент все происходит так, как оно происходит.- Интересные цифры. А еще какие-то экономические расчёты и выкладки можешь привести по поводу использования беспилотников?- У меня есть два хороших примера, и зачастую именно их я и привожу. Первый пример такой: возьмем ПТУР (противотанковый управляемый комплекс), ПТРК "Фагот" и "Корнет". Выстрел "Фагота" (проводной, на леске) стоит что-то до миллиона рублей. Выстрел на лазерном луче из "Корнета" стоит чуть больше миллиона рублей.ПТУРщик, сидя в засаде, видит, что на позицию выкатился вражеский танк. Он в него раз выстрелил, два и на третий подбил. Он объективно красавчик, потому что подбил танк. Но если мы посчитаем цену подбития, то получится, что она составляет где-то в районе трех миллионов рублей.Той же самой цели можно было добиться дешевле – теми же самыми fpvшками. Плюс к этому возможности результативного применения у FPVвыше, чем у "Фагота" и "Корнета". Последние бьют на дистанцию в 8 км. Если работают по лазерному лучу, то возможность поразить цель ограничена прямой видимостью. То есть объект, стоящий за лесополосой, они подбить не смогут.А вот fpvшка намного более гибкий и вариативный боеприпас. Она может работать при наличии воздушного ретранслятора, залетая за угол здания, за возвышенности, за лесополосы, может работать и внутри лесополосы. Но, к сожалению, решение по поводу системности работы fpvшек в подразделениях еще в процессе принятия.- А второй пример?- Как-то командование выдало мне 60 дронов. Была поставлена задача: помочь нашим штурмовикам занять лесополосу. Она была небольшой, порядка 400-500 метров. В ней находились три вражеских блиндажа.Мы с ребятами-штурмовиками договорились о том, что я бью по первому блиндажу, либо его разбиваю и убиваю противника, либо что, скорее всего, противник после первого-второго-пятого-десятого попадания сменит локацию - перейдет в следующий блиндаж. После этого я продолжу наносить удары по второму блиндажу, и он перейдет в следующий. Потом в третий.Так и произошло. Я потратил в тот день 52 дрона. Противник, неся большие потери, сбежал. Наши штурмовики зашли, не сделав ни единого выстрела. Нашли несколько двухсотых и несколько трехсотых врага.О чем это говорит? Это говорит о том, что таким образом можно не только беречь жизни и здоровье наших бойцов, но можно и экономить государственные деньги, потому что 52 дрона при средней рыночной цене в 60 тысяч рублей, это 3 миллиона рублей.К тому же если бы ребята штурмовали эти блиндажи в стандартном порядке, то в подразделении было бы минимум несколько двухсотых или трехсотых с нашей стороны. Для государства один трехсотый - это выплаты в 3 миллиона рублей раненому бойцу. Здесь же никто из наших не был ранен, что уже само по себе ценно и важно.И второй момент, это то, что были сэкономлены государственные деньги, потому что, например, 3 трехсотых - это уже 9 миллионов рублей. Даже с экономической стороны выгодно забирать лесополосы, разбивая блиндажи FPV-дронами, а не штурмовать их в стандартном порядке.- Ты знаешь, я вот тебя послушал и сразу же вспомнил знаменитый лозунг эпохи Брежнева – "Экономика должна быть экономной". В случае СВО – война должна быть по возможности менее затратной и экономной.- Да, правильно.- Биркин, почему у тебя такой позывной? Я, когда его впервые услышал, то сразу вспомнил английскую актрису Джейн Биркин, которая в 60-70-х годах играла во французских фильмах. Она была партнером Пьера Ришара в фильмах "Не упускай из виду" и "Он начинает сердиться". Сначала я думал, что это твоя фамилия. Помнишь, в первый наш разговор, я даже полушутя поинтересовался у тебя: не родственники ли вы с Джейн Биркина? Ты долго смеялся.- Да, мой позывной отчасти с той же самой Джейн Биркин имеет некоторые корреляции. Когда я отправился на СВО, то на сборном пункте в Персиановском нам с друзьями кто-то посоветовал: так, парни, придумайте каждый сам себе позывной, потому что если ты придешь в подразделение без позывного, то тебе прилепят какой-нибудь возможно не очень лицеприятный позывной, который тебе не понравится.Мы с моим товарищем, Егором, который стал в итоге "Ежом", очень сильно прям прониклись этим советом и загуглили 500 или 700 позывных. Потом по списку выбирали: так, этот мне не подходит, этот слишком пафосный, этот длинный, этот у меня вызывает плохие ассоциации.В общем, я не знал, что себе выбрать. Мне в итоге жена посоветовала: а возьми в шутку позывной "Биркин". Почему она предложила именно его? Потому что, когда я принял решение, пойти на СВО, то подарил ей сумку этого бренда, т.к. я знал что она хотела ее себе, а я не считал нужным тратить на сумку такие деньги. Ну и чтобы ей было приятно. Как-то так в итоге я и стал Биркиным.- Ты за время участия в СВО получил какие-то боевые награды? Я знаю, что твоя коллега с позывным "Радистка" награждена орденом "Мужества".- У меня есть медаль "За храбрость". Еще несколько государственных наград в пути, то есть мне командование сообщило, что меня к ним представили, но в данный момент они мной еще не получены. Поэтому пока не будем о них говорить.- Недавно новый министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов озвучил вот такую цифру: сейчас наша военная промышленность производит четыре тысячи дронов в сутки. Я разговаривал до этого с упомянутым выше Михаилом Филипповым, он говорил, что вообще по всей линии боевого соприкосновения нам в сутки необходимо две с половиной - три тысячи дронов. Ты согласен с этими цифрами, или у тебя какие-то собственные данные?- Новый министр обороны начал масштабное разбирательство - не буду сейчас применять слово "чистка" - в рядах высокопоставленных офицеров Министерства обороны и генералов. Я искренне надеюсь, и все операторы FPV, думаю, поддержат меня, что подобные разбирательства будут и в рядах производителей дронов.- Почему?- Потому что по тем изделиям, которые попадают в наши руки, зачастую видно, что люди их сделавшие думают только о ежеминутной прибыли, а не о качестве. Мы не понимаем, кто на этот брак дает заключение, что это хорошее изделие. Потом эти дроны, не буду называть марки, которые массово поставляются в войска, летят 500-600 метров, максимум километр, и падают. При этом их поставляют в подразделения в больших количествах – 300-500 штук. А одному известному подразделению было поставлено аж 2 тысячи таких некачественных дронов.Знакомые операторы БПЛА мне говорили, что в начале думали, что, может быть, они что-то не так делали, или, что у нас какие-то здесь особые условия, особый РЭБ или еще что-то, но нет. Все хорошие операторы с разных направлений знают более-менее друг друга и общаются между собой.Может, какая-то "птичка" летит в Донецке, но не летит в Луганске. Может, она летит в Луганске, но не летит в Запорожье или в Херсоне. Но нет такого, чтобы она не летела одновременно и в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Причем даже на полигонах и в отсутствии РЭБ.Поэтому кроме как вредительством я эту ситуацию назвать не могу.- В подтверждение твоих слов могу привести данные Филиппова. Он мне в интервью говорил, что из 10 дронов, поставляемых в войска волонтерами, взлетают только два. Инженер-конструктор дронов с позывным "Турист" давал мне такие данные: взлетают только четыре дрона из десяти. Ты можешь подтвердить эти цифры или у тебя другие данные?- У меня примерно будут те же данные. Но тут какому подразделению как повезет, как изначально повезло мне. У меня в родном БАРС-11 порядка 90% поставленных "птичек" удавалось применять. Это очень хорошая статистика.А бывало так: производитель привозит нам 8 изделий. Из них на полигоне летит одно. Ребята что-то разбирают и собирают еще два. Из них в итоге к врагу долетает только одно. В общем, показатель очень плохой.Все зависит от того, с кем и как из производителей у подразделения налажен контакт, и собственно насколько качественные изделия делает производитель, насколько он дорожит своей репутацией.Читайте также репортаж Александра Чаленко о том, как постигают профессию оператора дрона: Школа беспилотников "Архангел": бывшая певица, буддист, вагнеровец и московская техническая интеллигенция

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

сво, спецоперация, интервью, луганск, донецк, запорожье, пьер ришар, андрей белоусов, вооруженные силы украины, украина.ру