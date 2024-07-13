Школа беспилотников "Архангел": бывшая певица, буддист, вагнеровец и московская техническая интеллигенция
© Александр ЧаленкоШкола операторов беспилотников "Архангел"
© Александр Чаленко
Репортаж из Мелитополя, где корреспондент издания Украина.ру пообщался с будущими операторами беспилотников, которые за 21 день в специальной школе должны освоить новую для себя военную специальность
В Запорожской области в июле стоит страшная жара. На открытых пространствах под сорок. Духотища почти непереносимая. Хочется сразу уйти в тень. Слава Богу, в школу операторов беспилотников "Архангел" Михаила Филиппова, простого люберецкого парня, который в 2022 году ясно понял, что эта и будущие войны будут идти непременно с применением БПЛА, я еду в машине с кондиционером.
Везет меня к Мише его партнер и спонсор по имени Виталий, дружелюбный и позитивный мужик за пятьдесят. Бизнесмен и юрист. Сам он из Авдеевки. В нулевые и десятые был антимайдановцем. Поддержал Русскую весну в 2014. Уже после первых минских соглашений, получив от близких друзей известие, что Авдеевка останется под ВСУ, сразу собрался с семьей и переехал в Донецк. Ему повезло, успел уйти. На следующий день украинские нацбаты всё перекрыли – многие пророссийские активисты попросту пропали. Об этом обо всем и вообще о своей жизни при Украине Виталий мне рассказывал всю дорогу.
Приезжаем в Мелитополь на точку. Въезжаем на территорию. Меня встречает радостный и улыбчивый Миша. Ему далеко за сорок. Небольшого роста. Круглая, коротко стриженная голова. Одет в шорты и футболку защитного цвета. На глазах неизменные модняцкие солнцезащитные очки. Миша спокойный, несуетливый, доброжелательный, открытый. Никогда не видел его на кого-то кричащим или разговаривающим на повышенных тонах. Всегда четко, подробно и информативно отвечает на вопросы.
Селит в одну из комнат. Одного. В помещении три кровати, кондиционер и шкаф. Штор на окне нет.
Школа, чтобы не стать мишенью для украинских ракет, как пишут в шпионских романах, "глубоко законспирирована". Понятное дело, ни вывесок, ни рекламы и всего остального, чтобы указывало на то, кто тут обитает, нет. По территории никто не передвигается в камуфляже. В нем ходят только на занятиях и то только те, кто хочет. Принуждения никакого нет. В основном на людях как и на Мише минимум одежды – шорты, рубашки или футболки и шлепанцы. По жаре по-другому долго не походишь.
Живущих на точке можно разделить на несколько групп: курсанты, инструкторы, инженеры-конструкторы, которые занимаются разработкой и испытанием беспилотников (они же их на месте и клепают, привезя с собой комплектующие с "большой земли") и владельцы фирм по производству дронов.
Что касается возраста, то тут в основном молодежь от 20 до 40 лет. Практически все мужичины и только две девушки. География разнообразная: из Москвы, Рязани, Краснодара и Ставрополя. Все тихо-мирно, громких бесед не слышно. Если не на занятиях, то все разбиваются на группки, сидят во дворе за длинными столами, пьют чай или кофе, едят, курят, разговаривают.
© Александр ЧаленкоМихаил Филиппов
© Александр Чаленко
Михаил Филиппов
Живут коммуной. Полное самообслуживание. Никакого технического персонала нет: ни уборщиц, ни поваров. Всё сами: и покупают себе продукты, и готовят, и убирают, и стирают. Алкоголя я не видел. Зато видел, как московские инженеры собирали мусор в большие пластиковые мешки перед коттеджем, прибирая за собой, потом заваривали зеленый чай в большой кастрюле, половниками разливали горячую жидкость по чашкам и угощали своих коллег.
Все живут в небольших двух-трехэтажных коттеджах с евроремонтом. У каждого своя комната с кондиционером. Мебель везде новенькая. Многие ортопедические матрасы еще в целлофане. Свежее постельное белье. Есть шкафы. Туалет и душевые на этажах. Вай-фая на точке нет. Как мне объяснили, это сделано в целях безопасности, чтобы ГУР не смог вычислить школу.
© Александр ЧаленкоШкола беспилотников "Архангел"
© Александр Чаленко
Школа беспилотников "Архангел"
На круглой эмблеме школы и вообще проекта "Архангел" человек в камуфляже и с большими крыльями ангела, на голове бандана и кевларовая каска, в руках калаш, дуло, как и положено, смотрит вниз. Над головой беспилотники. Девиз школы: "Ангелы на нашей стороне". Ее окончили многие знаменитые операторы дронов, которые награждены были боевыми наградами, в частности, орденом "Мужества".
Учится в школе надо 3 недели. Инструкторы тебе преподают теорию и практику. Обучение бесплатно. Главное добраться до самой школы. Просто покупаешь билет, предварительно, связавшись в социальных сетях с руководством, и приезжаешь. Живешь и обучаешься бесплатно. Но есть еще одно условию: ты после подписываешь контракт с министерством обороны в обязательном порядке. Тратить на тебя время, если ты не собираешься применять полученные знания на фронте, никто не собирается.
В школе 4-5 классов. Это продолговатые, узкие комнаты метров пять в длину. Стены полностью покрыты камуфляжной сеткой. Это чтобы создать у слушателей ощущение фронта. Вдоль стен стоят столы, на которых установлены компьютерные блоки и мониторы, на которых как на компьютерной игре что-то-то куда-то на большой скорости летит, пролетая через узкие объекты, напоминающие футбольные ворота только без сетки.
Миша поясняет происходящее:
"Тут пилоты изучают полеты на симуляторах, отрабатывают моторику. Перед реальным управлением беспилотниками им надо налетать примерно 50 часов. Потом сдают экзамен. Учатся также собирать и паять дрон. После сдачи норматива допускаются к реальным полетам.
Чтобы к нам поступить в школу, не надо быть никаким геймером. Все просто. Например, формируются новые БАРСы (Боевой армейский резерв – прим.). Им нужно иметь у себя три подразделения БПЛА. У нас есть очередь из добровольцев, которые готовы зайти на полугодовой контракт. Они приезжают к нам, а у нас по всей Новороссии много таких школ. Обучаются, а после заходят в конкретное подразделением. Либо по линии министерства обороны, либо - добробатов".
По заявкам командиров, в школу могут отправлять на обучение и уже проходящих службу бойцов.
Вижу в классе недалеко от Миши красивую молодую девушку в камуфляже. Крашенные то ли в бордовую, то ли в как-то по-другому называющуюся красноватую краску волосы аккуратно заплетены в длинную косу. Спрашиваю, кто это. Миша расплывается в улыбке, видно, он симпатизирует девушке:
© Александр Чаленко"Малыха"
© Александр Чаленко
"Малыха"
-Это "Малыха".
Это такой позывной. Видимо, произошел от слов "Малая", "Малышка". У "Малыхи" звонкий, бодрый голос. Она очень подвижная, моторная. Убедительная. Сама из Краснодара.
- На гражданке я была музыкантом. Закончила соответствующий институт. Сама из семьи военных. У меня и папа, и мама, и бабушка служили в армии. К тяготам и лишениям воинской службы мне не привыкать. Знаю, что такое быть без еды и воды. Знаю, что такое жить в комнате, где много военных. Для меня это обычная практика. После начала СВО музыку забросила. Правда, если и продолжаю петь, то только для ребят на фронте. Начала заниматься волонтерством. У меня есть подруга из Краснодара. Она оператор дронов. Позывной "Радистка". За Авдеевку получила орден "Мужества". Закончила эту школу. Вот я и решила пойти по ее следам. В школе занимаюсь уже четвертый день, - бодро отрапортовала нам "Малыха".
© Александр Чаленко"Вираж"
© Александр Чаленко
"Вираж"
Рядом с ней сидит инструктор. Позывной "Вираж". Он из вагнеров. В прошлом году брал Бахмут. Был там оператором БПЛА. Сидит за столом, разбирает с помощью нехитрых приспособлений и собирает небольшой дрон. Рассказывает для чего это нужно:
- Я сейчас занимаюсь предполетной подготовкой этого беспилотника. Он у нас летает в поле. На нем занимаются курсанты. Необходимо провести его обслуживание, заменив передатчик. Есть ли в школе талантливые ребята? Конечно, есть. Кому-то обучение дается сразу, а кому-то надо попотеть. Если у тебя не получается быть пилотом, то мы научим, как обслуживать дроны: пайка, сборка, подготовка. У кого-то получается минно-взрывная подготовка дрона. Вообще таких школ как наши нужно еще больше организовывать. Без беспилотников сейчас на фронте нельзя.
Снова обращаюсь к Мише:
- А вот говорят, что будущие войны – это будут просто битвы роев дронов с искусственным интеллектом без всякого участия людей, которые будут просто сидеть в казармах и укрытиях. Так это или не так?
Миша отмахивается:
- Да ну. Такого не будет. Плюс-минус будет так же, как и сейчас. Просто увеличится объем дронов, РЭБ, РЭР, обнаружение, подавление. Беспилотники будут находить и уничтожать огневые точки противника, а пехота будет просто зачищать после этого территорию. Пехота и артиллерия останутся, но их потери просто надо сводить к минимуму. Так что смысл участия беспилотников в войне – сократить потери живой силы.
© Александр Чаленко"Будда"
© Александр Чаленко
"Будда"
Еще один ученик, молодой парень, имеет позывной "Будда", потому что он буддист. В прошлой жизни был программистом. Спрашиваю, как его сюда занесло. Отвечает несколько пафосно: решил отдать патриотический долг.
- Моей Родине нужна помощь. И я решил помочь, как человек, который разбирается в обслуживании всего того, что связано с беспилотниками. Закончу школу и подпишу контракт с армией.
- А вы не думали, что вам придется с помощью дронов не только уничтожать вражескую технику, но и солдат, то есть живых людей? Вас это не останавливает, не пугает, не размышляли над этим, ведь вы буддист?
- Я прекрасно понимаю, что этот человек совершенно не пожалеет моих близких. Поэтому никаких размышлений это у меня не вызывает.
- Говорят, что профессия оператора дрона тоже небезопасна. Их, случается, тоже иногда убивают. Не боитесь умереть?
- Нет. Все когда-нибудь умрем….
© Александр Чаленко"Буч"
© Александр Чаленко
"Буч"
Если предыдущие мои собеседники из учеников в плане возраста входили в категорию "До тридцати", то "Бучу" было давно за тридцать. Он со Ставрополья, где в прежние годы обитало терское казачество. Буч при знакомстве расспрашивал меня, не связана ли сережка у меня в левом ухе с казацкими традициями. Видимо, казацкая тема его волнует. Я ответил, что сережка у меня просто дань молодежной моде и ношу я ее с конца 80-х.
Буч уже успел повоевать. Был штурмовиком. Воевал на харьковском направлении. Выше среднего роста, мускулистый, хорошо сложен, весь в татухах. На костяшках правого кулака большие-большие наросты. Буч и не скрывает, что это результат постоянных упражнений: ударов кулака о твердые поверхности. "Это чтобы хулиганов воспитывать", - поясняет Буч, глядя куда-то вдаль. Одет в темные футболку и шорты, на голове бейсболка, надетая задом наперед – козырек на затылке. Пошел учится в школу операторов, чтобы как офицер освоить еще одну воинскую специальность.
"Сейчас надо иметь несколько специальностей, чтобы в бою была возможность подменить выбывшего из боя товарища. Такова современная война", - объясняет мне Буч свое здесь нахождение.
© Александр ЧаленкоШкола беспилотников "Архангел"
© Александр Чаленко
Школа беспилотников "Архангел"
Миша показывает мне остальные классы. В одном из них на стене висит небольшая картина-плакат, на которой масляными красками написано "Делай фарш красиво".
Миша, показывая ее, смеется: "Это художница из Тулы нарисовала. Жена майора Биркина (один из самых сильных и умелых операторов дронов – прим.). У Биркина "фаршей" немного: где-то двести-триста поражений. Это немного. Есть и побольше. Например, у "Золотого" - тысяча поражений. Но за контракт в полгода в среднем у пилота может быть 200-300 официальных попаданий, поражений".
Если в комнатах, где живут обитатели "коммуны", кондиционеры, то в учебных классах духоту разгоняют стоящие на полу обычные лопастные "пропеллеры". Воздух, правда, они не охлаждают. Если закрыть дверь в класс, то с тебя начнет лить пот в три ручья.
Выходим наружу. Присоединяюсь к московским инженерам-конструкторам, сидящим на воздухе под навесом за прямоугольным столом и пьющим чай. Это молодые парни. Все в татухах. Некоторые семейные. Что хорошо, не замкнуты, спокойно идут на контакт. Не высокомерны.
Начинаю умничать:
- А что, правду говорят, что 20 из 100 поставляемых волонтерами дронов надо доводить до ума, потому что "гаражные конструкторы" делают дроны тяп-ляп?
-Это правда, но дело не в "гаражных мастерских". Наоборот, там-то делают качественно. Они выпускают дроны относительно немного, поэтому могут сосредоточиться на качестве. А вот некоторые фирмы действительно делают некачественную, а порой и бракованную продукцию. Просто надо все эти фирмы сертифицировать и только у сертифицированных фирм все закупать. Нет сертификата – ничего у таких не покупаем. Что касается нужды в FPV-дронах, то их надо всему фронту 2,5-3 тысячи в сутки. Центров, которые их клепают, сейчас становится все больше.
- Чем здесь занимаетесь?
- Вот приехали на несколько дней, чтобы провести испытания своих беспилотников. Мы – разработчики дронов. Привезли, испытали и обратно в Москву дорабатывать. Мы собираем дроны. Проектируем их под определенные задачи. Дорабатываем их. Наш центр занимается всем, связанным с БПЛА: усилителями связи, нестандартными частотами. Ретрансляторами. Изучаем трофейную технику противника. Проводим испытания вместе с операторами на полигонах.
© Александр ЧаленкоШкола беспилотников "Архангел"
© Александр Чаленко
Школа беспилотников "Архангел"
Это хорошо, что школы "Архангела" на линии боевого соприкосновения, а не где-то в глубине России. Тут все рядом: и школа, и операторы дронов, которые уже воюют, и мы. Находим все совместно приемлемые и правильные решения.
- Что разработали в последнее время?
- Новый дрон-разведчик: четыре мотора, 7-дюймовые пропеллеры, он оснащен высокоточной камерой для передачи видео в реальном времени. Дальность полета до 25 км, грузоподъемность до 1 кг, скорость 150 километров в час, - отвечают мне.
Ездим по определенному заранее строгому маршруту. Через Донецк и Луганск никогда не ездим, потому что у нас ценный груз – новые БПЛА. Нам их потерять нельзя.
За разговорами не замечаем, что жара спадает – солнце клонится к закату. Правда, на улице все еще душно. Прощаемся и уезжаем. По дороге думаю, что меня больше всего впечатлило в школе Филиппова: наверное, коллектив. Если честно, не ожидал, что у нас столько патриотически мотивированной молодежи, которая не под принуждением, а по своей собственной воле сбивается в "стаи архангелов", чтобы делом помочь России и ее новым регионам...
Более подробно о том, что необходимо фронту - в статье Александра Чаленко: Проблема фронта: некачественные дроны для российской армии и как с этим бороться