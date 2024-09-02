Россия обезопасит граждан, несмотря на угрозы с Запада - Путин
07:15 02.09.2024 (обновлено: 07:25 02.09.2024)
Западные элиты рассматривают Украину в качестве орудия борьбы с Россией. На это указал президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор"
"Западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему (киевскому - ред.) режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией. Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан" - заверил Путин.
Он подчеркнул, что Запад во главе с США на протяжении десятилетий добивался полного контроля над Украиной.
"Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой её существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада", - указал Путин.
Российский лидер добавил, что теперь мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины.
Подробнее об угрозах - в материале "Замысел Запада против нас более масштабный" - эксперт рассказал об угрозе России с севера на сайте Украина.ру.