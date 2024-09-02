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Россия обезопасит граждан, несмотря на угрозы с Запада - Путин

Россия обезопасит граждан, несмотря на угрозы с Запада - Путин - 02.09.2024 Украина.ру

Россия обезопасит граждан, несмотря на угрозы с Запада - Путин

Западные элиты рассматривают Украину в качестве орудия борьбы с Россией. На это указал президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор"

2024-09-02T07:15

2024-09-02T07:15

2024-09-02T07:25

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"Западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему (киевскому - ред.) режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией. Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан" - заверил Путин.Он подчеркнул, что Запад во главе с США на протяжении десятилетий добивался полного контроля над Украиной.Российский лидер добавил, что теперь мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины.Подробнее об угрозах - в материале "Замысел Запада против нас более масштабный" - эксперт рассказал об угрозе России с севера на сайте Украина.ру.

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запад, новости, россия, украина, владимир путин, стратегии