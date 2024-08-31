"Замысел Запада против нас более масштабный" - эксперт рассказал об угрозе России с севера - 31.08.2024 Украина.ру
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"Замысел Запада против нас более масштабный" - эксперт рассказал об угрозе России с севера
"Замысел Запада против нас более масштабный" - эксперт рассказал об угрозе России с севера - 31.08.2024 Украина.ру
"Замысел Запада против нас более масштабный" - эксперт рассказал об угрозе России с севера
Боевые действия в Курской область нельзя рассматривать как отдельное явление, забывая об угрозах России с других направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
2024-08-31T06:33
2024-08-31T06:33
новости
россия
курская область
запад
александр перенджиев
вооруженные силы украины
украина.ру
нато
всу
национальные интересы
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"Нужно рассматривать линию фронта, которая проходит по всей границе России. Потому что сейчас американцы сосредоточили огромное количество войск на российско-финской границе", - уверен эксперт.По его мнению, сейчас в Курской области российская армия сдерживает и перемалывает интервентов ВСУ "чтобы не встречать их в Донбассе и Харьковской области, сдерживать их и громить". После этого должен последовать разгром врага крупными силами – подобно тому, как это было в Сталинградской битве."События на Украине не основное в мировой политике, главное это борьба за ресурсы Арктики, - уверен Перенджиев. - Наши враги, прежде всего американцы, ожидали, что мы возьмем с северо-запада силы и перебросим в Курскую область. Чтобы потом атаковать наши границы на севере".В то же время, по словам Перенджиева, угроза России создана на севере новоявленными членами НАТО - Финляндией и Швецией. Эксперт уверен, что недооценивать этот фактор нельзя и факты говорят об этом."Да, Финляндия и США выстраивают инфраструктуру для ведения агрессии на севере. Наше общество на это не очень-то обращает внимание. Замысел Запада против нас более масштабный. Кому-то покажется странным, почему не бросили всю армию в Курскую область, или почему проморгали в кавычках наступление ВСУ", - сказал Перенджиев.Но мы не знаем, из каких соображений исходит командование. Победа в войне — это конечный результат. А изначально все может выглядеть как промах, а потом выясняется, что это была ловушка, капкан. Но все прояснится со временем.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском читайте на сайте Украина.руО боевой работе штурмовых подразделений ВС РФ в зоне спецоперации Штурмовик Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну.Также о своём видении ситуации в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант - подробности в публикации Александр Зимовский: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска
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новости, россия, курская область, запад, александр перенджиев, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, всу, национальные интересы, национальная безопасность, государственная граница, север, арктика, сво
Новости, Россия, Курская область, Запад, Александр Перенджиев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО, ВСУ, национальные интересы, национальная безопасность, государственная граница, север, Арктика, СВО

"Замысел Запада против нас более масштабный" - эксперт рассказал об угрозе России с севера

06:33 31.08.2024
 
© скриншот видео "VestiKavkaza Video"Военный политолог Александр Перенджиев
Военный политолог Александр Перенджиев
© скриншот видео "VestiKavkaza Video"
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Боевые действия в Курской область нельзя рассматривать как отдельное явление, забывая об угрозах России с других направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
"Нужно рассматривать линию фронта, которая проходит по всей границе России. Потому что сейчас американцы сосредоточили огромное количество войск на российско-финской границе", - уверен эксперт.
По его мнению, сейчас в Курской области российская армия сдерживает и перемалывает интервентов ВСУ "чтобы не встречать их в Донбассе и Харьковской области, сдерживать их и громить". После этого должен последовать разгром врага крупными силами – подобно тому, как это было в Сталинградской битве.
"События на Украине не основное в мировой политике, главное это борьба за ресурсы Арктики, - уверен Перенджиев. - Наши враги, прежде всего американцы, ожидали, что мы возьмем с северо-запада силы и перебросим в Курскую область. Чтобы потом атаковать наши границы на севере".
В то же время, по словам Перенджиева, угроза России создана на севере новоявленными членами НАТО - Финляндией и Швецией. Эксперт уверен, что недооценивать этот фактор нельзя и факты говорят об этом.
"Да, Финляндия и США выстраивают инфраструктуру для ведения агрессии на севере. Наше общество на это не очень-то обращает внимание. Замысел Запада против нас более масштабный. Кому-то покажется странным, почему не бросили всю армию в Курскую область, или почему проморгали в кавычках наступление ВСУ", - сказал Перенджиев.
Но мы не знаем, из каких соображений исходит командование. Победа в войне — это конечный результат. А изначально все может выглядеть как промах, а потом выясняется, что это была ловушка, капкан. Но все прояснится со временем.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском читайте на сайте Украина.ру
О боевой работе штурмовых подразделений ВС РФ в зоне спецоперации Штурмовик Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну.
Также о своём видении ситуации в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант - подробности в публикации Александр Зимовский: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска
 
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