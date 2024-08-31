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"Замысел Запада против нас более масштабный" - эксперт рассказал об угрозе России с севера

"Замысел Запада против нас более масштабный" - эксперт рассказал об угрозе России с севера - 31.08.2024 Украина.ру

"Замысел Запада против нас более масштабный" - эксперт рассказал об угрозе России с севера

Боевые действия в Курской область нельзя рассматривать как отдельное явление, забывая об угрозах России с других направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

2024-08-31T06:33

2024-08-31T06:33

2024-08-31T06:33

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"Нужно рассматривать линию фронта, которая проходит по всей границе России. Потому что сейчас американцы сосредоточили огромное количество войск на российско-финской границе", - уверен эксперт.По его мнению, сейчас в Курской области российская армия сдерживает и перемалывает интервентов ВСУ "чтобы не встречать их в Донбассе и Харьковской области, сдерживать их и громить". После этого должен последовать разгром врага крупными силами – подобно тому, как это было в Сталинградской битве."События на Украине не основное в мировой политике, главное это борьба за ресурсы Арктики, - уверен Перенджиев. - Наши враги, прежде всего американцы, ожидали, что мы возьмем с северо-запада силы и перебросим в Курскую область. Чтобы потом атаковать наши границы на севере".В то же время, по словам Перенджиева, угроза России создана на севере новоявленными членами НАТО - Финляндией и Швецией. Эксперт уверен, что недооценивать этот фактор нельзя и факты говорят об этом."Да, Финляндия и США выстраивают инфраструктуру для ведения агрессии на севере. Наше общество на это не очень-то обращает внимание. Замысел Запада против нас более масштабный. Кому-то покажется странным, почему не бросили всю армию в Курскую область, или почему проморгали в кавычках наступление ВСУ", - сказал Перенджиев.Но мы не знаем, из каких соображений исходит командование. Победа в войне — это конечный результат. А изначально все может выглядеть как промах, а потом выясняется, что это была ловушка, капкан. Но все прояснится со временем.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском читайте на сайте Украина.руО боевой работе штурмовых подразделений ВС РФ в зоне спецоперации Штурмовик Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну.Также о своём видении ситуации в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант - подробности в публикации Александр Зимовский: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска

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новости, россия, курская область, запад, александр перенджиев, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, всу, национальные интересы, национальная безопасность, государственная граница, север, арктика, сво