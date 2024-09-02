https://ukraina.ru/20240902/1057169616.html

Туда еще надо дойти: Леонков о том, смогут ли ВСУ собрать новую группировку для крупной операции на юге

Туда еще надо дойти: Леонков о том, смогут ли ВСУ собрать новую группировку для крупной операции на юге - 02.09.2024 Украина.ру

Туда еще надо дойти: Леонков о том, смогут ли ВСУ собрать новую группировку для крупной операции на юге

Если ВСУ пойдут в наступление на юге, то встретятся с глубоко эшелонированной обороной ВС РФ, которая была выстроена по всему периметру Херсонской и Запорожской областей. Для этого нужна группировка, которую собрали прошлым летом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-02T05:15

2024-09-02T05:15

2024-09-02T05:15

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Преимущество северного фронта СВО — это зеленые участки, которые обеспечивают маскировку и сосредоточение сил. Его недостаток — сложно развить темпы боевой операции, чтобы достичь целей, сообщил аналитик.На юге все наоборот: с продвижением все хорошо, но с маскировкой намного сложнее. Если украинские войска пойдут там в наступление, они встретятся с глубоко эшелонированной обороной ВС РФ, которая была выстроена по всему периметру Херсонской и Запорожской областей, отметил эксперт.Никто этого не исключает, потому что то безумие, с которым ВСУ посылают резервы в Курскую область, где они обнуляются, говорит о том, что в этом нет разумного замысла, указал он.Со стороны противника есть эмоциональные реакции и стремление завершить все одним ударом. История войн свидетельствует о том, что такого рода операции заканчиваются провалом и разгромом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.руО том, почему у Украины не получится спрятать F-16 в Польше и Румынии - в интервью летчика Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, запорожская область, f-16, всу, наступление, херсонская область, север, курская область, резервы, сво