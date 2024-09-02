https://ukraina.ru/20240902/1057169616.html
Туда еще надо дойти: Леонков о том, смогут ли ВСУ собрать новую группировку для крупной операции на юге
Туда еще надо дойти: Леонков о том, смогут ли ВСУ собрать новую группировку для крупной операции на юге - 02.09.2024 Украина.ру
Туда еще надо дойти: Леонков о том, смогут ли ВСУ собрать новую группировку для крупной операции на юге
Если ВСУ пойдут в наступление на юге, то встретятся с глубоко эшелонированной обороной ВС РФ, которая была выстроена по всему периметру Херсонской и Запорожской областей. Для этого нужна группировка, которую собрали прошлым летом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-09-02T05:15
2024-09-02T05:15
2024-09-02T05:15
новости
украина
россия
запорожская область
f-16
всу
наступление
херсонская область
север
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057062057_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_4cb65589c345aae86720f45d00d3839b.jpg
Преимущество северного фронта СВО — это зеленые участки, которые обеспечивают маскировку и сосредоточение сил. Его недостаток — сложно развить темпы боевой операции, чтобы достичь целей, сообщил аналитик.На юге все наоборот: с продвижением все хорошо, но с маскировкой намного сложнее. Если украинские войска пойдут там в наступление, они встретятся с глубоко эшелонированной обороной ВС РФ, которая была выстроена по всему периметру Херсонской и Запорожской областей, отметил эксперт.Никто этого не исключает, потому что то безумие, с которым ВСУ посылают резервы в Курскую область, где они обнуляются, говорит о том, что в этом нет разумного замысла, указал он.Со стороны противника есть эмоциональные реакции и стремление завершить все одним ударом. История войн свидетельствует о том, что такого рода операции заканчиваются провалом и разгромом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.руО том, почему у Украины не получится спрятать F-16 в Польше и Румынии - в интервью летчика Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240901/1057161385.html
украина
россия
запорожская область
херсонская область
курская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057062057_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_fa9011cc04b25298a5d06adad5f0c34a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, запорожская область, f-16, всу, наступление, херсонская область, север, курская область, резервы, сво
Новости, Украина, Россия, Запорожская область, F-16, ВСУ, наступление, Херсонская область, север, Курская область, резервы, СВО
Туда еще надо дойти: Леонков о том, смогут ли ВСУ собрать новую группировку для крупной операции на юге
Если ВСУ пойдут в наступление на юге, то встретятся с глубоко эшелонированной обороной ВС РФ, которая была выстроена по всему периметру Херсонской и Запорожской областей. Для этого нужна группировка, которую собрали прошлым летом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Преимущество северного фронта СВО — это зеленые участки, которые обеспечивают маскировку и сосредоточение сил. Его недостаток — сложно развить темпы боевой операции, чтобы достичь целей, сообщил аналитик.
На юге все наоборот: с продвижением все хорошо, но с маскировкой намного сложнее. Если украинские войска пойдут там в наступление, они встретятся с глубоко эшелонированной обороной ВС РФ, которая была выстроена по всему периметру Херсонской и Запорожской областей, отметил эксперт.
"Противнику надо будет, во-первых, до нее еще дойти, а во-вторых, штурмовать. Для этого нужна [такая же] группировка, которую собрали прошлым летом. Это два армейских корпуса. Таких резервов у Украины нет. Но попытку создать что-то вроде плацдарма в Крынках, они предпринять могут", - подчеркнул Леонков.
Никто этого не исключает, потому что то безумие, с которым ВСУ посылают резервы в Курскую область, где они обнуляются, говорит о том, что в этом нет разумного замысла, указал он.
Со стороны противника есть эмоциональные реакции и стремление завершить все одним ударом. История войн свидетельствует о том, что такого рода операции заканчиваются провалом и разгромом, заключил собеседник издания.
О том, почему у Украины не получится спрятать F-16 в Польше и Румынии - в интервью летчика Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру