https://ukraina.ru/20240902/1057168409.html

Мы взяли первую и вторую линии: Леонков о том, что будет, когда ВС РФ возьмут последнюю полосу обороны

Мы взяли первую и вторую линии: Леонков о том, что будет, когда ВС РФ возьмут последнюю полосу обороны - 02.09.2024 Украина.ру

Мы взяли первую и вторую линии: Леонков о том, что будет, когда ВС РФ возьмут последнюю полосу обороны

Покровск, Угледар, Краматорск, Славянск — это линия обороны ВСУ, которая существовала восемь лет. Когда началась СВО, ее стали доукреплять. Сейчас ВС РФ уже взяли первую и вторую линии обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-02T06:30

2024-09-02T06:30

2024-09-02T06:30

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На самом деле, атаки ВСУ по всему периметру Очеретинского выступа не прекращались. Они шли с разной интенсивностью, в сводки это не всегда попадало. Надо понимать, что вся ЛБС находится в движении, и по всей линии происходят боестолкновения, рассказал аналитик.Если бы у ВСУ была возможность контрудара в основание Очеретинского выступа российских войск, то они бы попытались это сделать, добавил эксперт.Третья линия имеет часть укреплений, но если ВС РФ ее возьмут, то зайдут в тыл угледарской группировки, а с юга — в тыл славянско-краматорской группировки ВСУ, указал он.Если войска перережут пути снабжения и возьмут под контроль ротацию, то противник будет вынужден оставить эти укрепрайоны. Но делать это, когда ВС РФ под огневым контролем держат всю территорию — значит нести большие потери, отметил аналитик."Умный противник делает это заранее, чтобы сохранить боеспособные части. А неразумный скажет им сидеть до конца и будет рассказывать про очередную "фортецю". Но те, кто останутся в этих укрепрайонах, будут обречены", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.руО том, какие задачи стоят перед российской армией в Курской области — в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240901/1057148669.html

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новости, россия, угледар, краматорск, всу, оборона, вс рф, наступление, славянск, контроль, укрепления, донбасс, покровск/красноармейск