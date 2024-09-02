Мы взяли первую и вторую линии: Леонков о том, что будет, когда ВС РФ возьмут последнюю полосу обороны - 02.09.2024 Украина.ру
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Мы взяли первую и вторую линии: Леонков о том, что будет, когда ВС РФ возьмут последнюю полосу обороны
Мы взяли первую и вторую линии: Леонков о том, что будет, когда ВС РФ возьмут последнюю полосу обороны - 02.09.2024 Украина.ру
Мы взяли первую и вторую линии: Леонков о том, что будет, когда ВС РФ возьмут последнюю полосу обороны
Покровск, Угледар, Краматорск, Славянск — это линия обороны ВСУ, которая существовала восемь лет. Когда началась СВО, ее стали доукреплять. Сейчас ВС РФ уже взяли первую и вторую линии обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-09-02T06:30
2024-09-02T06:30
новости
россия
угледар
краматорск
всу
оборона
вс рф
наступление
славянск
контроль
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На самом деле, атаки ВСУ по всему периметру Очеретинского выступа не прекращались. Они шли с разной интенсивностью, в сводки это не всегда попадало. Надо понимать, что вся ЛБС находится в движении, и по всей линии происходят боестолкновения, рассказал аналитик.Если бы у ВСУ была возможность контрудара в основание Очеретинского выступа российских войск, то они бы попытались это сделать, добавил эксперт.Третья линия имеет часть укреплений, но если ВС РФ ее возьмут, то зайдут в тыл угледарской группировки, а с юга — в тыл славянско-краматорской группировки ВСУ, указал он.Если войска перережут пути снабжения и возьмут под контроль ротацию, то противник будет вынужден оставить эти укрепрайоны. Но делать это, когда ВС РФ под огневым контролем держат всю территорию — значит нести большие потери, отметил аналитик."Умный противник делает это заранее, чтобы сохранить боеспособные части. А неразумный скажет им сидеть до конца и будет рассказывать про очередную "фортецю". Но те, кто останутся в этих укрепрайонах, будут обречены", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.руО том, какие задачи стоят перед российской армией в Курской области — в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240901/1057148669.html
россия
угледар
краматорск
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донбасс
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новости, россия, угледар, краматорск, всу, оборона, вс рф, наступление, славянск, контроль, укрепления, донбасс, покровск/красноармейск
Новости, Россия, Угледар, Краматорск, ВСУ, оборона, ВС РФ, наступление, Славянск, контроль, укрепления, Донбасс, Покровск/Красноармейск

Мы взяли первую и вторую линии: Леонков о том, что будет, когда ВС РФ возьмут последнюю полосу обороны

06:30 02.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Покровск, Угледар, Краматорск, Славянск — это линия обороны ВСУ, которая существовала восемь лет. Когда началась СВО, ее стали доукреплять. Сейчас ВС РФ уже взяли первую и вторую линии обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
На самом деле, атаки ВСУ по всему периметру Очеретинского выступа не прекращались. Они шли с разной интенсивностью, в сводки это не всегда попадало. Надо понимать, что вся ЛБС находится в движении, и по всей линии происходят боестолкновения, рассказал аналитик.
Если бы у ВСУ была возможность контрудара в основание Очеретинского выступа российских войск, то они бы попытались это сделать, добавил эксперт.
"Покровск, Угледар, Краматорск, Славянск — это линия обороны, которая существовала восемь лет. Когда началась СВО, ее стали доукреплять. Мы уже взяли первую и вторую линии обороны, назову известные пункты этих линий - это Волноваха и Авдеевка соответственно", - отметил Леонков.
Третья линия имеет часть укреплений, но если ВС РФ ее возьмут, то зайдут в тыл угледарской группировки, а с юга — в тыл славянско-краматорской группировки ВСУ, указал он.
Если войска перережут пути снабжения и возьмут под контроль ротацию, то противник будет вынужден оставить эти укрепрайоны. Но делать это, когда ВС РФ под огневым контролем держат всю территорию — значит нести большие потери, отметил аналитик.
"Умный противник делает это заранее, чтобы сохранить боеспособные части. А неразумный скажет им сидеть до конца и будет рассказывать про очередную "фортецю". Но те, кто останутся в этих укрепрайонах, будут обречены", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.ру
О том, какие задачи стоят перед российской армией в Курской области — в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
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"Страна выгорает". Украинские эксперты обнаружили, что военкомы могут расстреливать "ухилянтов"На Украине начинают задумываться над тем, к чему может привести дальнейшая эскалация конфликта, не "выгорит" ли страна – может быть и без кавычек. И не пора ли начинать искать дипломатическое решение.
 
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06:30Мы взяли первую и вторую линии: Леонков о том, что будет, когда ВС РФ возьмут последнюю полосу обороны
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05:45Перенджиев раскрыл, как ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску и готовят ВСУ "мину" в Волчанске
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05:15Туда еще надо дойти: Леонков о том, смогут ли ВСУ собрать новую группировку для крупной операции на юге
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